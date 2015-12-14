Денежная реформа в России Денежная реформа в России На чтение: 1 минута

История Слухи о реформе возникали регулярно и несколько раз опровергались. В июне 1996 года руководитель Рабочего центра экономических реформ при правительстве Сергей Павленко сообщил о неизбежной деноминации. По его подсчётам, она могла быть реализована не раньше 1998 года, «когда инфляция в стране будет окончательно подавлена». Однако в сентябре 1996 года председатель Центробанка России Сергей Дубинин заявил о преждевременности проведения денежной реформы в России: «Ничего подобного мы не планируем». Ход реформы 4 августа 1997 года вышел указ Президента России Бориса Ельцина «Об изменении нарицательной стоимости денежных знаков и масштаба цен». Обмен начался с 1 января 1998 года с коэффициентом 1000:1, то есть одному новому рублю соответствовали 1000 старых (образца 1993 и 1995 годов). Учитывая негативный опыт потрёхдневному обмену 50 и 100-рублевых купюр в СССР в 1991 году обмен неденоминированных денег проходил постепенно вплоть до 2002 года. Все неденоминированные монеты Центрального банка России (1, 5, 10, 20, 50, 100 рублей и коллекционные), вопреки традиции двух предыдущих деноминаций, прекратили быть законным платёжным средством. Внешний вид новых банкнот после деноминации почти не изменился, только из номинала убирались нули. Также были введены копеечные монеты с изображением Георгия Победоносца (1, 5, 10, 50 копеек) и рублёвые монеты с изображением двуглавого орла (1, 2, 5 рублей). Были монеты с годом чеканки 1997 и 1998, но в обороте они появились именно с 1 января 1998. Результат Проведенная деноминация российского рубля в определённой мере оказала положительное влияние на состояние денежного обращения: уменьшилось номинальное количество денег, обслуживающих платежный оборот, упростились расчёты населения за товары и услуги, а также бухгалтерский учёт операций, совершаемых как в наличной, так и в безналичной форме. Произошел возврат к привычной денежной системе, копейка вернулась в платёжный оборот.

Обложка: Монета15 рублей. «Портрет Николая II «Империал». Золото. 1897год

Источник: https://commons.wikimedia.org