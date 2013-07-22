«Дефолт» Резко обострился экономический кризис - обвальное обесценивание рубля. На чтение: 4 минуты

Россия шагала к дефолту широкой уверенной поступью не один месяц и даже не один год. Азиатский финансовый кризис, стартовавший в 1997 году, выступил лишь катализатором, а истинной причиной стала катастрофическая бюджетная ситуация на фоне крайне низкой собираемости налогов и стремительного падения цен на нефть.

«В 1997 году инфляция достигла 11%, то есть практически была подавлена. Следующий раз 11-процентная инфляция была достигнута только в 2005-2006 годах. Но в это время у нас был очень острый бюджетный кризис, большой дефицит бюджета и низкие сборы налогов. Огромные неплатежи и бартер в значительной мере были средством жесткой денежной политики, которую проводили власти, чтобы справиться с инфляцией», - вспоминает бывший министр экономики Евгений Ясин.

«Мне кажется, что тот риск, который реализовался в 1998 году, - прежде всего риск несогласованности бюджетной и денежно-кредитной политики. В условиях серьезного бюджетного дефицита поддержание валютного коридора практически обречено на провал», - считает Константин Корищенко, в 1998 году возглавлявший департамент Банка России.

Летом 1998 года российская экономика находилась в откровенно предынфарктном состоянии. Затраты на обслуживание госдолга составляли около 34% общих расходов бюджета и продолжали быстро увеличиваться на фоне фактически бесконтрольного роста доходности государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Совокупный госдолг достиг 44% от ВВП (в том числе 26% - внешний). О профицитном или хотя бы бездефицитном бюджете и подумать было смешно. Азиатский кризис, вызвавший масштабный отток капитала с развивающихся рынков, окончательно «добил» российскую финансовую систему.

Судорожные меры, предпринятые новым правительством Сергея Кириенко такие, как обмен ГКО на еврооблигации, ситуацию спасти уже не могли. Не стоит забывать и о том, что исполнительная власть была связана по рукам и ногам сильной и в значительной степени оппозиционной Думой, которая блокировала многие предложения правительства, популярность которого на фоне многомиллиардной задолженности по зарплате стремилась к нулю.

ДЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ НЕ БУДЕТ

Девальвации рубля не будет. Это твердо и четко. Мое утверждение - не просто моя фантазия, и не потому, что я не хотел бы девальвации. Мое утверждение базируется на том, что все просчитано. Работа по отслеживанию положения проводится каждые сутки. Положение полностью контролируется.

Президент России Борис Ельцин, ответ на вопрос агентства «Интерфакс» 14 августа 1998 года

17 АВГУСТА

Утро 17 августа 1998 года не предвещало ничего зловещего. Редакционная летучка в агентстве уже подходила к концу, когда руководитель Службы политической информации предупредил нас, что сегодня может быть сделано какое-то важное правительственное заявление. Не успел я заварить чашку чая, как в начале 11-го принесли несколько факсовых страниц. Первые абзацы текста заявления правительства и Центробанка были написаны в лучших бюрократических традициях. Что-то насчет того, что «идя навстречу многочисленным просьбам трудящихся и в стремлении сделать рынок госдолга еще лучше», объявляется новый «валютный коридор», а в связи с этим на 90 дней приостанавливается выполнение обязательств перед нерезидентами по кредитам, сделкам на срочном рынке и по залоговым операциям. Слова «дефолт» не было, но все и так стало ясно»

Игорь Петров, в 1998 году - руководитель службы оперативных банковских и финансовых новостей «Интерфакс-АФИ»

ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕЙ ЭКОНОМИКИ

7 июля ЦБ РФ прекратил выдачу банкам ломбардных кредитов.

9 июля в Москве завершились переговоры с МВФ, в результате чего Россия имела реальные шансы в течение 2 лет получить новые кредиты на сумму 22,6 млрд. долларов.

10 июля , комиссия ООН для Европы: «Девальвация рубля почти неизбежна и даже желательна. Она может предоставить российской экономике временное облегчение».

20 июля МВФ принял решение выделить России первый транш экстренных внешних займов в размере 14 млрдю долларов. Угроза девальвации рубля отступила.

24 июля ЦБ РФ понизил ставку рефинансирования до 60%.

29 июля директор Института экономического анализа Андрей Илларионов (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) выступил с резкой критикой политики ЦБ РФ и призвал к скорейшему проведению девальвации рубля.

5 августа правительство приняло решение о резком - с 6 до 14 млрд. долларов - увеличении лимита внешних заимствований России в текущем году. Фактически такое решение говорит о невозможности финансирования бюджета из внутренних источников.

6 августа МБРР принял решение выделить России третий займ на структурную перестройку экономики в размере 1,5 млрд. долларов. На мировом рынке российские валютные обязательства достигли минимальных значений.

11 августа обрушились котировки российских ценных бумаг на биржах. Падение цен на акции в РТС превысило 7,5%, после чего торги были остановлены. Весь день банки активно скупали валюту, а к вечеру стало известно о приостановке операций целым рядом крупнейших банков.

12 августа резкий рост спроса на валюту привел к остановке межбанковского кредитного рынка и кризису ликвидности. У банков, которым были нужны большие суммы для выполнения форвардных контрактов, начались перебои с возвратом ссуд. ЦБ РФ снизил лимиты на продажу валюты крупнейшим коммерческим банкам, сократив свои затраты на поддержание курса рубля.

13 августа рейтинговые агентства Moody`s и Standard & Poor`s понизили долгосрочный кредитный рейтинг России. Состоялась экстренная встреча министра финансов Михаила Задорнова и зампреда ЦБ Сергея Алексашенко (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) с представителями крупнейших российских банков. Правительство заявило, что поддержание валютного рынка и рынка государственных краткосрочных облигаций (ГКО) - дело самих банкиров.

14 августа у банков стали появляться первые очереди вкладчиков, желающих вернуть депозиты.

15 августа президент Борис Ельцин, отдыхавший на Валдае, прервал отпуск и вернулся в Москву. Премьер-министр Сергей Кириенк о провел совещание с главами Центробанка, Минфина и спецпредставителем Кремля в международных финансовых организациях. Глава правительства дал поручение разработать меры по стабилизации ситуации.

17 августа 1998 года глава правительства Сергей Кириенко объявил о введении «комплекса мер, направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики», которые фактически означали дефолт и девальвацию рубля. На 90 дней приостановилось выполнение обязательств перед нерезидентами по кредитам, по сделкам на срочном рынке и по залоговым операциям. Купля-продажа ГКО прекратилась.

Одновременно с приостановкой выплат по ГКО ЦБ РФ переходит на плавающий курс рубля в рамках границ валютного коридора от 6 до 9,5 рублей за доллар. Курс рубля упал по отношению к доллару сразу в полтора раза.

В этот же день банки перестали выдавать вклады. На улицах выстроились очереди вкладчиков. ЦБ РФ сделал заявление, в котором объяснил: «проблема российской банковской системы состоит в том, что у большинства банков, особенно крупных, обязательства выражены в валюте, а активы - в рублях. В случае девальвации их ожидают очень большие дыры в балансе, не сравнимые с объемом форвардных обязательств».

18 августа Александр Лившиц подал в отставку с поста заместителя главы администрации президента, сказав, что «не смог уберечь президента». Международная система Visa блокировала прием карт банка «Империал», а остальным российским банкам рекомендовала приостановить выдачу наличных по картам. ЦБ заявил о намерении запретить банкам устанавливать разницу между курсом покупки и продажи валюты свыше 15%.

19 августа правительство без указания причин объявило о переносе принятия решения о порядке реструктуризации ГКО. Тем самым был продлен срок работы банков в условиях неопределенности (использована идея Франклина Рузвельта - недельные «банковские каникулы»; когда она закончится, можно будет легко отличить погибшие банки от выживших).

20 августа зампред ЦБ Сергей Алексашенко (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) заявил об отказе от практики введения в банках временных администраций. Новая мера предполагала предоставление банкам кредитов под залог контролируемых ими блокирующих пакетов акций. Сергей Дубинин объявил, что Центробанк отныне гарантирует вклады населения во всех банках.

21 августа все фракции Госдумы выступили с официальными заявлениями о необходимости отставки кабинета министров. Visa разослала всем иностранным банкам письмо, в котором рекомендовала не выдавать наличные по картам ряда российских банков.

23 августа Борис Ельцин подписал указ об отставке Сергея Кириенко и возложил исполнение обязанностей председателя правительства на Виктора Черномырдина.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

По расчетам, сделанным Московским банковским союзом в 1998 году, общие потери российской экономики от августовского кризиса составили 96 млрд. долларов. Из них корпоративный сектор утратил 33 млрд. долларов, население - 19 млрд. долларов, прямые убытки коммерческих банков (КБ) достигли 45 млрд. долларов. Некоторые эксперты считают эти цифры заниженными.

В результате девальвации, падения производства и сбора налогов в 1998 году валовой внутренний продукт сократился втрое - до 150 млрд. долларов - и стал меньше, чем ВВП Бельгии. Россия превратилась в одного из крупнейших должников в мире. Ее внешняя задолженность увеличилась до 220 млрд. долларов (165 млрд. долларов составили долги государства, 30 млрд. долларов - банков, 25 млрд. долларов - компаний). Данная сумма в пять раз превышала все годовые доходы казны и составляла почти 147 % ВВП. С учетом внутреннего долга различных органов власти перед бюджетниками и предприятиями по зарплате и госзаказу общие обязательства превышали 300 млрд. долларов или 200% ВВП. В то же время, по неофициальным американским оценкам, на Западе осело 1,2 трлн долларов российского происхождения, что было эквивалентно восьми тогдашним валовым внутренним продуктам РФ.

В августе 1998 года одномоментно рухнули все несущие конструкции бюджетной и кредитно-денежной системы России. До самых низких показателей упал сбор налогов. Темпы инфляции ускорились в три раза, что вместе с четырехкратной девальвацией еще больше обесценило доходы казны, граждан и предприятий.

Ряд российских банков не смог пережить дефолт. Так, Банк России отозвал лицензию у Инкомбанка, который входил в пятерку крупнейших банков России, однако во время дефолта 1998 года его признали банкротом и в банке ввели временное арбитражное управление.

По мнению экспертов, позитивным последствием кризиса 1998 года стало повышение конкурентоспособности российской экономики. Вследствие девальвации рубля цены на импортные товары внутри страны подскочили, а цены отечественных товаров заграницей упали, что позволило им занять рынки, которые они не могли занять раньше. Кризис 1998 года дал шанс отечественной промышленности набрать силу, отгородил ее от импорта и увеличил экспортные возможности. Оздоровилась и государственная политика, финансовый кризис заставил чиновников более ответственно относиться к бюджетному планированию. Малый бизнес осознал свою силу и стал развиваться в крупные предприятия. Главным результатом кризиса 1998 года эксперты называют отход экономики от сырьевой модели и развитие других отраслей экономики, которые до финансового кризиса замещались импортом.

РИА Новости

Обложка: фрагмент видео о дефолте 1998 года.

Источник: https://vmeste-rf.tv