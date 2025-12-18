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Религиозное искусство - это не просто красивое оформление, но и способ передачи глубоких смыслов и духовных ценностей целых эпох. Какую роль играет религия в развитии искусства и культуры? Как религиозные мотивы вдохновляли лучших художников и архитекторов? Как церковь становилась источником метафизического смысла для искусства? В чем отличие православного храмового искусства и архитектуры от византийского и западноевропейского? Как религия влияет на восприятие красоты в художественных произведениях? В новой лекции канала Dостоевский историк и публицист Егор Холмогоров раскроет взаимосвязь между религией, искусством и культурой, используя примеры из мировой и русской истории.