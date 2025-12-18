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Информация в современном мире стала одним из самых ценных ресурсов. Каждый из нас хочет знать последние новости, причём не только из мира политики, но и бизнеса, развлечений, а также многое другое. XXI век по истине можно назвать информационным. О ценности информации и о том, что такое дезинформация, как она проявляется и чем грозит современному информационному пространству и всем нам? Об этом и многом другом рассказал Вадим Зеленцов, кандидат наук по коммуникациям и медиа, доцент института медиа Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, творческий руководитель программы «Современная журналистика».