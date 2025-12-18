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Цифровое государство - это удобно и безопасно. Технологии меняют отношения между человеком и государством - управление становится более эффективным. Но где грань между заботой и слежкой? Как быть с этикой? Как большие данные используются в медицине, образовании, общественной безопасности и городском хозяйстве? Какие цели и функции у цифрового государства? Что такое электронное правительство? Как используется искусственный интеллект в государственном управлении? Какие риски с этим связаны? Какие цели у цифрового государства? Об этом расскажет доцент и творческий руководитель образовательной программы ""Современная журналистика"" Института медиа НИУ ВШЭ Михаил Зеленцов.