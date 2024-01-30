11 класс | История России

Владимир Путин. Из летописи XXI века

Мясников А. Л.

Существует традиционный способ написания портрета человека: черты характера, манеры, привычки, пристрастия, увлечения, слабости и, конечно, внешний облик. Но при всей, казалось бы, объективности этот портрет остается субъективным, то есть авторским. Так человека увидел конкретный автор. Писатель и историк Александр Мясников использует иной подход к созданию портрета Владимира Владимировича Путина — через конкретные дела и поступки. Только они, с точки зрения писателя, являются объективными характеристиками человека, а тем более главы государства.