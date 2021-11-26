ЖУКОВ

Город в России, в северной части Калужской области, центр Жуковского района.

Нас. 12,2 тыс. чел. (2007). Рас­по­ло­жен на реке Угод­ка, в 12 км от ж.-д. ст. Об­нин­ское.

Из­вес­тен с 1656 как с. Угод­ский За­вод (же­ле­зо­де­ла­тель­ный за­вод су­ще­ст­во­вал до 1780). В кон. 18 в. тор­го­вый центр Ма­ло­яро­сла­вец­ко­го у., в кон. 19 – нач. 20 вв. куль­тур­ный центр (в се­ле дей­ст­во­ва­ли те­атр, биб­лио­те­ка, жен­ская вос­крес­ная шко­ла и др.). В 1974 се­ло пе­ре­име­но­ва­но в Жу­ко­во в честь Г. К. Жу­ко­ва , уро­жен­ца дер. Стрел­ков­ка (близ Ж.). Го­род Ж. с 1996, об­ра­зо­ван при объ­е­ди­не­нии с. Жу­ко­во и ра­бо­че­го пос. Про­тва.

Па­мят­ник Г. К. Жу­ко­ву (1953, скульп­тор Е. В. Ву­че­тич). Ал­лея па­мя­ти вои­нам, по­гиб­шим в ло­каль­ных вой­нах (2006). Ка­луж­ский н.-и. ра­дио­тех­нич. ин-т (КНИРТИ, 1957). Фи­ли­ал Моск. гос. ин­ду­ст­ри­аль­но­го ун-та (2001). Гос. му­зей Г. К. Жу­ко­ва (на­чал фор­ми­ро­вать­ся в 1960, от­крыт в 1995, зда­ние – арх. Е. И. Ки­ре­ев).

Ка­луж­ский за­вод ра­дио­тех­нич. ап­па­ра­ту­ры (ра­дио­ло­кац., ра­дио­на­ви­гац. ап­па­ра­ту­ра, ра­дио­ап­па­ра­ту­ра дис­тан­ци­он­но­го управ­ле­ния, на­ви­га­ци­он­ные, ме­тео­ро­ло­гич. при­бо­ры и др.); пред­при­ятия ме­бель­ной и пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

Близ Ж. – про­из-во кон­ди­тер­ских из­де­лий из фрук­тов, оре­хов, шо­ко­ла­да («Фру­же») и др. В ок­ре­ст­но­стях го­ро­да – час­ти му­зей­но­го ком­плек­са па­мя­ти Г. К. Жу­ко­ва: в дер. Стрел­ков­ка – ар­хи­тек­тур­но-скульп­тур­ная ком­по­зи­ция «Ро­ди­на мар­ша­ла Жу­ко­ва» (В. Х. Ду­ма­нян, А. Дмит­ри­ев, Е. И. Ки­ре­ев), в дер. Ве­лич­ко­во – па­мят­ный знак на мес­те Ве­лич­ков­ской цер­ков­но-при­ход­ской шко­лы, где учил­ся Жу­ков; в пос. Кре­мен­ки – воен.- ис­то­рич. му­зей «Кре­мен­ки». Ком­плекс па­мят­ни­ков, свя­зан­ных с жиз­нью и дея­тель­но­стью П. Л. Че­бы­ше­ва: в с. Ака­то­во – па­мят­ный знак на мес­те до­ма Че­бы­ше­вых, в с. Спас-Про­гна­нье – ро­до­вой склеп Че­бы­ше­вых, му­зей Че­бы­ше­ва. В с. Та­ру­ти­но (став­ка М. И. Ку­ту­зо­ва) – па­мят­ник пав­шим вои­нам Отеч. вой­ны 1812 (1834), Му­зей Отеч. вой­ны 1812 ; в с. Тро­иц­кое – име­ние 18 в. и мо­ги­ла Е. Р. Даш­ко­вой .

Автор статьи: Н. Ю. За­мя­ти­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)