ЗАВОЛЖЬЕ
ЗАВОЛЖЬЕ - город в России, в западной части Нижегородской области, в Городецком районе.
Население 42,2 тысячи человек. (2007). Расположен на правом берегу реки Волга, напротив города Городец. Железнодорожная станция. Через Заволжье проходит автодорога Иваново - Нижний Новгород.
Возник в 1948 году на месте деревни Пестово как посёлок строителей Горьковской (ныне Нижегородская) ГЭС. С 1950 года рабочий посёлок Заволжье, с 1964 года город Горьковской (с 1990 года Нижегородская) области. Ансамбль центральной части города в стиле неоклассицизма 1950-х годов охраняется как архитектурно-градостроительный памятник. Филиалы и представительства вузов, в том числе Нижегородского государственного университета и университета РАО.
Крупнейшие предприятия: Нижегородская ГЭС (установленная мощность 520 МВт), «Заволжский моторный завод» (один из ведущих российских производителей двигателей внутреннего сгорания для автомобилей ГАЗ, ПАЗ, УАЗ и запасных частей к ним) и «Заволжский завод гусеничных тягачей» (гусеничные транспортёры, детали кабин для грузовых автомобилей ГАЗ, запчасти к автомобилям «Волга» и др.); деревообрабатывающий завод.