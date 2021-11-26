ЗАВОЛЖЬЕ

ЗАВОЛЖЬЕ - город в России, в западной части Нижегородской области, в Городецком районе.

Население 42,2 тысячи человек. (2007). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Вол­га, на­про­тив города Го­ро­дец. Железнодорожная стан­ция. Че­рез Заволжье про­хо­дит ав­то­до­ро­га Ива­но­во - Ниж­ний Нов­го­род.

Воз­ник в 1948 году на мес­те деревни Пес­то­во как по­сё­лок строи­те­лей Горь­ков­ской (ны­не Ни­же­го­род­ская) ГЭС. С 1950 года ра­бо­чий по­сё­лок Заволжье, с 1964 года го­род Горь­ков­ской (с 1990 года Ни­же­го­род­ская) области. Ан­самбль центральной час­ти го­ро­да в сти­ле нео­клас­си­циз­ма 1950-х годов ох­ра­ня­ет­ся как ар­хитектурно-гра­до­стро­ительный па­мят­ник. Фи­лиа­лы и пред­ста­ви­тель­ст­ва ву­зов, в том числе Ни­же­го­род­ско­го государственного университета и университета РАО.

Круп­ней­шие пред­при­ятия: Ни­же­го­род­ская ГЭС (ус­та­нов­лен­ная мощ­ность 520 МВт), «За­волж­ский мо­тор­ный за­вод» (один из ве­ду­щих российских про­из­во­ди­те­лей дви­га­те­лей внутреннего сго­ра­ния для ав­то­мо­би­лей ГАЗ, ПАЗ, УАЗ и за­пас­ных час­тей к ним) и «За­волж­ский за­вод гу­се­нич­ных тя­га­чей» (гу­се­нич­ные транс­пор­тё­ры, де­та­ли ка­бин для гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей ГАЗ, зап­ча­сти к ав­то­мо­би­лям «Вол­га» и др.); де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод.

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