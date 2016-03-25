Война за умы Война за умы На чтение: 3 минуты

Посвятив большую часть своей жизни службе в армии, я был долгое время уверен, в том что армия и экономика являются основой обороноспособности страны и основой государственного суверенитета. Долгие годы занятия поисковой работой, анализ сути поколения сороковых, их душевной составляющей, не профессиональный анализ, а скорее анализ чисто человеческий, в котором я примерял на себя, своих друзей и окружающих те поступки, подвиги, которые совершили солдаты, командиры, да и просто гражданские люди того времени. Анализ опять же не профессиональный, а мой личный, наверное в чем то дилетантский и любительский, причин развала Советского Союза, привел меня к тому, что все же основой мощи государства является его культура, культура общества в целом, культура каждого человека в отдельности, ведь морально - психологические качества солдат закладываются не только в армии или военном училище, они формируются в детстве, становятся частью характера и влияют на всю жизнь человека. Я не претендую на гениальность и не примеряю на себя лавры первооткрывателя, просто хочу поделится своими мыслями. Почему в годы Великой Отечественной войны немцы всячески пытались уничтожить русскую культуру, почему разрушали, сжигали музеи и памятники, не только Советским вождям, но и русским писателям, композиторам, художникам? Почему превратили в казарму и отхожее место Ясную поляну, Петергоф и другие шедевры нашей культуры, зодчества, и многие другие памятные места? Им ставилась задача уничтожить русскую культуру, потому что в ней и только в ней самобытность и уникальность России. Не стоит обвинять меня в национализме, потому что русская культура немыслима без культуры татар, башкир, белорусов, мордвин, чувашей и еще многих других национальностей России. И россияне - это, наверное, единственный в мире народ, который не борется огнем и мечом, вычеркивая из своей истории и культуры другие народы.

Что делают наши враги? Первое и главное, они пытаются разделить культуры народов, тысячелетиями живущих вместе, внушить людямих исключительность и сыграть на якобы попранном русскими их праве на культурную идентичность. И когда из их истории и культуры вырывают зубами, автоматами, танками и пушками, где уж как получится, русскую составляющую, ту часть культурного слоя, который образовался в результате нашего совместного векового общения и проживания, получается, что и не остается ничего, кроме пустоты, она заполняется безумным безкультурным хаосом. Сумасшедшими теориями, сомнительными и не совсем понятными населению "западными" ценностями и в результате, от пустоты и безумия, в головах поселяется ненависть к России, сумевшей уже в который раз сохранить свою культурную идентичность. Начинаемо торжествовать обезьяньи потребительские ценности: поесть послаще, купить машину покруче, дворец отстроить , круче чем у соседа, а для этого можно украсть у ребенка, старика, того же соседа, ведь важен результат - КРУТОСТЬ.

Вспомните девяностые! Красные пиджаки, золотые цепи, кабаки и казино в театрах и библиотеках, торговые центры в кинотеатрах и как результат почти полное моральное падение и разложение населения. Где были все борцы за культуру в то время? Почему не было громких коррупционных дел по фактам продажи объектов культурного наследия, их оккупации торгашами и устройства в исторических усадьбах притонов, саун и борделей? Что не воровали? Что все по закону? Да сами они в них жрали и пили, потому что разрушение нашей культуры являлось их целью.

Почему не предлагали уйти в отставку тогдашним руководителям, как это делают сейчас высокопоставленные чиновники статуса советников, имеющие функции ни за что не отвечать? Может замаячило вожделенное кресло? Или тогда жили по принципу не пойман - не вор? Или все было правильно, а скатывающаяся к простому потреблению и деградирующая тогда культура, когда не снимали ВООБЩЕ НИКАКИХ фильмов, кроме откровенного «мексиканского» мыла, не реставрировали ВООБЩЕ НИЧЕГО, не открывали новых объектов культуры - это многих устраивало и являлось чей-то целью?

Посмотрите на Украину: обнищание, страной управляют, внушают свою волю силой, транслируя ее через обожравшихся чиновников и алигархов, боевики нацистских батальонов. Театры, библиотеки, кино? Да кому они нужны, все на Майдан. И с другой стороны, Донецк и Луганск, где люди в проходах сидят на концертах Ансамбля им.Зыкиной, где в разрушенных селах просят открыть библиотеки и дома культуры, хотя дома еще без крыш, где ставят, а не сносят памятники, где люди светлые и живые, где гордятся своей культурой, ее и русской и украинской составляющей, где не запрещают украинский язык, в театрах ставят пьесы Украинских авторов. И я это видел там своим глазами, потому крик про пропаганду не прокатит! Что это? Это война. Война, объявленная Российской, я подчеркиваю, не узко русской, а Российской идентичности и культуре. И если вовремя не понять этого, то придется бороться за свою культурную идентичность уже с оружием в руках, платя за это жизнями и кровью, как на Донбасе.

Я хочу чтобы люди поняли, культура сейчас - это не второстепенно, после ракет, самолетов и танков, после заводов и нефтяных вышек, культура и ее сохранение сейчас - на первом месте. Культура сейчас под ударом, под ударом либеральных, проплаченных западом аля деятелей культуры, за спиной которых не одного реального действия или шага, чье амплуа критиканство, причем всего что делается, не вникая хорошо, или плохо. Под ударом проплаченных не понятно кем и из каких источников, СМИ, формирующих целые компании по травле тех, кто хоть что- то делает. И не надо мне говорить про демократию и свободу слова. Так как я знаю, что большинство обращений в «свободные» СМИ с просьбой показать сюжет о поисковиках, или помочь найти родственников павшего солдата, рассказать о судьбе, о подвиге, заканчивается выставлением нехилого ценника, в зависимости от раскрученности издания. А вот типа за "демократию " они борются даром и бесплатно. Чушь! Я задумался, почему после публикации в январе сего года результатов работы Министерства Культуры РФ в период с 2012 по 2016 год , где с ЦИФРАМИ, открыто и ясно видно, что делает Министерство культуры, сразу начались аресты? Может кто-то увидел эту реальную работу, может кого-то это испугало, может эта работа кому-то поперек горла? Вот и вы задумайтесь. Безрезультатная работа не подвергается критике, нечего критиковать, а выполняющих заказ по популистскому убийству культуры не судят и не травят.

Русская культура – фундамент личности и государства Российского сегодня под ударом, потому что хотят ее уничтожить, уничтожить тех, кто делает что-то для ее сохранения и развития. Открывает и строит театры? Не так и не те! Пишет и публикует книги об истории России? Националисты! Снимает кино? Не формат! А что для этой культуры и страны сделали те, кто организует и осуществляет травли? Да ничего!

Потому и сказать о них нечего и привлечь не за что, не делают они ничего и в жизни не отвечали ни за что !!! Поднимаясь по лестнице к власти и славе по спинам и головам, по политическим и реальным костям тех, кто делал, пусть не всегда хорошо и правильно, пусть с ошибками и разбитыми в кровь носами, но делал, берег, сохранял, строил, отплевывался от вылитого на него дерьма и шел, падал и поднимался, пока хватало сил! Потому и жива еще наша культура и, если придется мы будем защищать ее с оружием в руках, как солдаты Донбасса, а те, кто сейчас подвывают основной своре лающих шакалов, будут терять своих близких, дома и свои жизни! Запомните и включите мозги, ничего не происходит в жизни просто так! Нашим врагам, которых и за пределами и внутри страны немало, нужен крах именно культуры, крах самостоятельности в избрании своего пути, путем насаждения каких-то западных ценностей. А их ценность одна - набитое пузо! И это не возвращение в 37 - ой год и "охота на ведьм", это факт. Есть результаты работы этих врагов прямо у наших границ, где теперь творятся хаос и разруха. И первый удар этих врагов направлен на тех, кто не сидит, а делает, поверьте, тем кто делает, всегда сложней, чем тем, кто критикует. Если мы их не поддержим сейчас, то придется воевать за свое уже не на страницах в интернете, а реально с оружием в руках, за право жить на родной земле по своим законам и со своей уникальной культурой.