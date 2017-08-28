«Вместо борьбы с коммунизмом идёт борьба с Россией» Немецкий журналист Кристиан Нееф посвятил 30 лет жизни изучению российской истории и подолгу жил в нашей стране. В одной из своих свежих статей для немецкой газеты Der Spiegel он пишет следующее: «Тот факт, что вождя революции всё ещё выставляют на всеобщее обозрение на Красной площади 25 лет спустя (после распада Советского Союза. – прим. ред.), помогает объяснить, каким образом Россия нашла путь к прежней стабильности». Нееф называет Ленина «важным политическим символом», чьё «постоянное присутствие успокаивает приверженцев коммунизма, а также олицетворяет собой веру кремлёвского руководства в то, что в истории России не о чем сожалеть». На фоне массовой декоммунизации в других... На чтение: 2 минуты

Немецкий журналист Кристиан Нееф посвятил 30 лет жизни изучению российской истории и подолгу жил в нашей стране. В одной из своих свежих статей для немецкой газеты Der Spiegel он пишет следующее: «Тот факт, что вождя революции всё ещё выставляют на всеобщее обозрение на Красной площади 25 лет спустя (после распада Советского Союза. – прим. ред. ), помогает объяснить, каким образом Россия нашла путь к прежней стабильности».

Нееф называет Ленина «важным политическим символом», чьё «постоянное присутствие успокаивает приверженцев коммунизма, а также олицетворяет собой веру кремлёвского руководства в то, что в истории России не о чем сожалеть».

На фоне массовой декоммунизации в других странах кажется, что в России, напротив, вновь стали спокойно и даже с какой-то теплотой относиться к символам советского прошлого. Впрочем, иностранцы воспринимают эти символы иначе, а некоторые даже видят в них угрозу и проявление тоталитарного могущества.

Почему так происходит и какую роль советская символика играет для современной России и её зарубежных соседей? На эти вопросы порталу «История.РФ» ответил доктор исторических наук, директор Института российской истории РАН Юрий Петров.

– Прав ли был Нееф, когда писал, что тело Ленина в Мавзолее, как и другие символы советской эпохи, наглядно демонстрируемые в нашей стране, помогают нам ощутить некую стабильность и связь с историей? Это знак того, что нам не о чем сожалеть в нашей истории?

– Я думаю, он прав в том, что советская символика как бы соединяет исторические эпохи и не исключает из нашей истории ни одного периода и как раз подчёркивает это единство истории. Мне кажется, очень хорошо, что мы не поддаёмся никаким влияниям этих массовых сносов и переименований, потому что это тоже часть нашей истории, от которой мы не отказываемся и которую не забываем. Это история наших отцов, дедов и прадедов, поэтому сохранение единства истории – это очень важно. Тем более что одно время у нас было такое сильное поветрие: советский период зачеркнуть, забыть, отказаться от него, объявить тупиковым путём и пойти дальше, начать с чистого листа. Я думаю, что это был неправильный подход, и то, что новые поколения воспитываются на всей нашей истории, включая советскую, в которой есть очень много положительных моментов, я думаю, это гарантия того, что в стране будет стабильная обстановка.

– Я часто слышала от иностранцев, что обилие советских символов в российских городах, включая Москву, производит на них довольно гнетущее впечатление. Возможно, корни того поветрия, о котором вы говорили, кроются в желании предстать более европеизированным, демократическим государством?

– Это их дело, если у них создаётся такое гнетущее ощущение, например, от звёзд на кремлёвских башнях. У меня, например, нет, да и у большинства нашего населения тоже. Я думаю, что это всё идёт от того, что Европа в своё время приняла постановление, в котором уравняла советскую символику с нацистской. Мне кажется, что это была очень серьёзная ошибка с их стороны поставить на одну доску два этих режима и объявить эти символики равнозначными. Это даёт основание нашим зарубежным соседям, таким как Польша, предпринимать сейчас совершенно оскорбительные, я считаю, шаги под флагом борьбы с коммунизмом. На самом деле происходит подмена: вместо борьбы с коммунизмом и советской идеологией идёт борьба с Россией и тем историческим наследием, которое она оставила в этих странах, – наследием, оплаченным нашей кровью. Так что наша советская символика, включая и памятники Ленину, по-моему, на наш народ никакого гнетущего впечатления не производит.

– Причины процессов декоммунизации за пределами России понятны, но ведь и у нас время от времени переименовывают улицы. Или сегодня этот процесс приостановился?

– Кажется, этого стало меньше. Но одно время собирались в Москве резко поменять все названия советского периода, да и памятники и доски хотели убирать. Но мне кажется, что это сейчас прошло. Я знаю, что в некоторых городах России, в частности в Самаре, есть очень хороший подход, когда на табличке с названием улицы даётся и прежнее, ещё дореволюционное, и советское название. Получается: «улица Ленина», а внизу – «Белоярская».

– А жители не путаются?

– Почему? Все прекрасно понимают, что улица имеет несколько названий. Хороший подход. Мне кажется, надо нам его опробовать! Переименование этих улиц – как раз тоже часть нашей единой истории.

– В некоторых странах, например в США, есть памятники советским революционерам и военачальникам. В последние дни общественность всколыхнула тема со сносом памятника Владимиру Ленину в Сиэтле, что предложил местный мэр. Но ведь кажется, что сегодня у американцев практически нет поводов чтить советскую историю. Зачем там эти памятники?

– В своё время их отцы и деды поставили памятники Ленину, потому что в Штатах, как и во всём мире, коммунистическая идеология когда-то была сильна. Если они хотят сейчас сломать памятники – мы препятствовать не можем. Но я думаю, что это глупость. Борьба с памятниками и с собственной историей, которую американцы сейчас начали в южных штатах, показывает, что это очень опасный путь. Он ведёт к обострению столкновений и росту социальной агрессии в их собственном обществе. Поэтому воевать с памятниками не надо.