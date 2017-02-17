Украина победившего Февраля. Уроки государственного переворота ...Приметы современного украинского государства подчёркивают актуальность другой февральской годовщины: да, это то самое, что могло получиться из всей России 100 лет назад, если бы «триумфальное шествие» Февраля не было пресечено Октябрём. На чтение: 3 минуты

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Три года назад Украина вышла на финишную прямую трансформации своей государственности: переворот, пафосно названный «революцией достоинства», привёл к утрате страной суверенитета и подчинению институтов государства интересам национальной олигархии. При этом сама олигархия также на самостоятельности не настаивала и оказалась под внешним управлением США и Евросоюза.

С того времени утекло множество воды, и нескончаемый калейдоскоп украинских событий успел здорово утомить как жителей самой Украины, погрузившихся в социальную депрессию, так и сторонних наблюдателей, которые успели изрядно запутаться в меняющемся освещении украинского кризиса.

Сегодня Украина опять оказалась в мировом информационном пространстве – и из-за очередного обострения в Донбассе, и как предмет умозрительной «российско-американской сделки».

Только вот к этому времени «усталость от Украины» привела к закономерному итогу: причины стали следствиями, знание заменили мифологизированные шаблоны. Но без понимания проблемы её не решить… Между тем приметы современного украинского государства подчёркивают актуальность другой февральской годовщины: да, это то самое, что могло получиться из всей России 100 лет назад, если бы «триумфальное шествие» Февраля не было пресечено Октябрём.

Основы современной украинской государственности

Никто из жителей Украины, независимо от того, поддерживали они евромайдан или нет, не думал, что страна погрузится в гражданскую войну, утратит территории и начнёт идти по той же траектории исторического развития, которую историки называют «Руина».

Как сторонние наблюдатели, так и граждане Украины первоначально воспринимали конфликт как фарс, который должен скоро закончится. Сначала обыватели были убеждены в том, что переворот закончится тем же, чем и в 2004 году: все со всеми договорятся, и всё успокоится. Потом надеялись, что в XXI веке артиллерийские обстрелы мирных городов, равно как и массовое сожжение гражданских невозможны.

Действительно, здоровому человеку крайне сложно понять, почему киевская власть своими действиями уничтожила государственные институты и окончательно превратила их в инструмент достижения двух целей: укрепления и защиты своей власти, а также личного обогащения.

Но дело-то в том, что украинскому олигархату и его обслуживающему персоналу государство как социальный институт не нужно. Государство — враг для украинской власти, и вся история современной Украины — это сражения между олигархическими кланами (преимущественно днепропетровским и донецким) за власть над территорией, которую уже и страной-то назвать затруднительно.

Украинская олигархия выжила благодаря немощности «домайданного» государства — нормальное государство их бы уничтожило как класс или бы вогнало в жёсткие рамки. Усилилась, ослабляя государство. И теперь стала абсолютной властью, полностью подчинив его. И это сознательный выбор украинских олигархов — паразитов и могильщиков Украины.

Украинская власть ничтожна абсолютно во всём, что не касается собственного выживания и уничтожения своих противников. Практически всех, кто её недооценил, всех, кто представлял ей угрозу в 2014-2015-х годах она или уничтожила, или заставила уйти во внутреннюю/внешнюю эмиграцию.

Киеву вполне под силу и война, и государственный терроризм, и массовые убийства и хакерские атаки с информационными диверсиями. И Киев это неоднократно доказывал. Но Киеву не под силу (и вообще не входит в задачи) не то чтобы развитие, но хотя бы поддержание в божеском виде вверенной ему территории.

Боевики в системе украинской власти

В сводках боёв из Донбасса до сих пор фигурируют некие «независимые от Киева» нацистские добровольческие батальоны, которые, наперекор официальному Киеву, нарушают перемирие.

Независимость украинских парамилитарных нацистских организаций — фикция. Данные организации были созданы украинской олигархией, и она продолжает сохранять над ними контроль. Добровольческие и территориальные батальоны уже давно интегрированы в систему ВС Украины и управляются Генштабом, Гражданский корпус полка «Азов» подчинён через неонациста Андрея Билецкого главе МВД Украины Арсену Авакову. Кажущиеся бессистемными погромы на местах всегда кем-то оплачиваются, а их участники более чем управляемы и координируемы. Парамилитарные организации — не субъекты, а объекты политики.

При каждой областной государственной администрации есть свои объединения ветеранов АТО, которые местные элиты используют для борьбы с неугодными или для передела сфер влияния. Разложение правоохранительных органов, подчинение судов посредством запугивания судей привели к тому, что бизнес-конфликты перестали решаться с помощью государственных институтов. Покончить с конкурентом с помощью погромщиков — быстрее, эффективнее и дешевле, чем бороться с ним в судебном порядке.

Киевская власть же не станет уничтожать своё послушное орудие террора – потому и не реализовались надежды на повторение ночи длинных ножей. Парамилитарные структуры не будут поднимать восстание против киевской власти — она их кормит и позволяет обогащаться. Максимум, на что способны, данные организации — вступить в противостояние с властью с целью перераспределения денежных потоков, но не качественно изменить систему власти.

Почему нет сопротивления

В российском информационном пространстве модно обвинять украинцев в бездействии и этим мотивировать нецелесообразность оказания им помощи в свержении киевской власти. А абсолютное доминирование в СМИ образов захвативших власть русофобов создаёт иллюзию того, что на Украине «некого спасать».

При этом напрочь игнорируются факты того, что Украиной управляет абсолютное меньшинство, которое опирается на всю мощь государственного репрессивного аппарата, не связано правовыми ограничителями и имеет мандат на бесконечное нарушение гражданских прав тех, кого посчитает своими врагами.

Власть и парамилитарные структуры являются социальными циниками и готовы применять насилие. Население давно пребывает в социальной депрессии и неспособно оказывать сопротивление. Массовые акции протеста и захваты администраций в 2014 году — максимум, на который способно население Украины без кадровой, финансовой, организационно-технической и информационно-идеологической поддержки.

Украинцы утратили лидеров и пассионариев — они или погибли/лишились свободы либо отправились во внутреннюю/внешнюю эмиграцию.

Образ ЛНР и ДНР в глазах украинского обывателя к третьему году войны стал абсолютно непривлекательным и демонизированным — на Донбассе третий год идёт война, политическое будущее республик не зависит от Донецка и Луганска.

Киев чётко показал как населению, так и местным элитам, что бывает с теми, кто намерен выйти из-под его власти. И этот урок усвоили абсолютно все. Поэтому на Украине исключены восстания и сепаратистские движения — страх карательной экспедиции и заморозки конфликта превышают ужасы пребывания под управлением Киева.

Коллективный Запад ничего не «поймёт» и не «ужаснётся»

За три года украинская власть лишилась значительной части той поддержки, которую ей оказывал коллективный Запад. Однако никто не собирается списывать Украину со счетов и отдавать её России.

Во-первых, Украина слишком ценный раздражитель для РФ, чтобы Запад избавился от него. Особенно сейчас, когда Прибалтика насыщается военной техникой и продолжается курс на сдерживание России. Во-вторых, Украина превратилась в колонию, и соседи вовсю пользуются её трудовыми, интеллектуальными и минерально-сырьевыми ресурсами.

При невозможности договориться с администрацией Трампа о решении украинского вопроса Украина продолжит существовать в текущем состоянии огромной проблемы у южных границ России.

Почему оно само не развалится

Очевидно, что к третьей годовщине государственного переворота Украина не только не развалилась, но и не трансформировалась.

Украинская власть совершенно нечувствительна к людским потерям на фронте: ей, получившей внешнюю легитимацию, безразлично мнение избирателя, а запас прочности советской инфраструктуры, и её постепенная деградация позволяют избежать единомоментных и критических техногенных катастроф. А к медленной деградации на Украине привыкли все.

Перезагрузка власти на Украине невозможна — нет ни одной социального института, способного предоставить новые управленческие кадры. Украина в текущем состоянии способна существовать десятилетия. Потому и надежды на трансформацию Украины после её гипотетической федерализации сомнительны — текущую власть некем заменить, поэтому править на федеративной Украине будут всё те же люди.

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Человек — существо социальное, и подрастающее поколение молодых украинцев будут сторонниками тех идей, на которых строит современная Украина. Не потому что они хотели бы стать бандеровцами, а потому что в обществе нет никакой идеологической альтернативы.

А «безальтернативная» идеология предельно проста: быть не просто «нероссийей» – быть врагом России. И тот факт, что РФ считает всё происходящее на Украине внутриукраинскими проблемами, не отменяет этого главного.

Потому что это единственное условие сохранения власти украинской олигархией, нашедшей опору исключительно во внешней легитимности.