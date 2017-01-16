С Гайдаром шагать позади. О новом дыхании стратегии экономической деградации Очередной гайдаровский форум был использован как площадка для презентации стратегии экономического развития России, придуманной Центром стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина. Однако вместо решений, нацеленных на формирование нового качества у объекта управления (собственно России), был предложен набор старых мантр, ориентированных на встраивание страны в старый же западный проект глобализации... На чтение: 2 минуты

Очередной гайдаровский форум был использован как площадка для презентации стратегии экономического развития России, придуманной Центром стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина. Однако по итогам презентации, выяснилось, что ни о какой стратегии в выступлении Кудрин не было сказано ни слова. Вместо решений, нацеленных на формирование нового качества у объекта управления (собственно России), был предложен набор старых мантр, ориентированных на встраивание страны в старый же западный проект глобализации.

Впечатление такое, что Украина, Крым, Сирия, Донбасс, санкции, НАТО непосредственно у границ России, Трамп и новый проект промышленного возрождения США, – всё это для Алексея Леонидовича всего лишь мелкие и досадные недоразумения на пути прогресса в духе «конца истории». «Невидимая рука» всё сметёт на своём пути, и новая Россия воссияет в лучах глобальной экономики, а показатели ВВП удвоятся к 2025 году. Если, конечно, удастся удержать инфляцию ниже 4%, пусть даже за счёт сокращения кредитования и деловой активности.

Получается такой диалог с фантомом. Разработанная ЦСР и Кудриным программа апеллирует к глобальной промышленной модели, которая стремительно деградирует на наших глазах, разваливаясь на региональные проекты.

При этом с диагностикой причин (демография, недостаток инвестиций, технологии и низкое качество госуправления) отставания России, которые Кудрин выделил в своем докладе на форуме, трудно не согласиться. Однако докладчик постеснялся упомянуть о том, что большинство вышеназванных причин отставания России (за исключением, пожалуй, демографии) являются прямым следствием стратегии, нацеленной на встраивание в западный проект, одним из отцов-основателей которой и был Алексей Кудрин. Суть стратегии заключалась в денационализации сбережений, следствием чего стала передача на аутсорсинг своему конкуренту финансовых функций, в стране была оставлена только инкассация.

Идеологический посыл этой стратегии заключался в том, что не стоит заново изобретать «отечественный велосипед», надо передать деньги уже существующим западным институтам, они нам за это поверят, умножат инвестиционные возможности и откроют двери для технологий. Не «открыли» и не «умножили». Из чего Алексей Кудрин, видимо, сделал вывод, что не «поверили». Значит, надо больше открытости, иначе не поймут и не простят.

Ситуация усугубляется тем, что за прошедшее время национальная финансовая система деградировала до уровня инфузории-туфельки. Единственно, на что способен сегодня российский банковский сектор, это брать деньги в тумбочке (Центробанк) и относить их на валютный рынок. Какое уж тут качество регулирования, управления и принятия решений?

Инвестиции требуют сохранения условий возвратности на срок, который многократно превышает сроки обращения товаров и услуг, а российская финансовая система способна оперировать только текущими денежными потоками. Именно утрата способности самостоятельно формировать долгосрочные инвестиционные фонды и неспособность определять правила и характер их использования стали причиной экономической вторичности России, которая чревата в итоге полной утратой суверенитета.

Сегодня любая стратегия модернизации экономики России, рассчитанная на восстановление доступа к западным рынкам финансов и технологий (других не видно), – это не просто очередная попытка прокатиться пассажиром 3-го класса на чужом экспрессе. Это углубление сложившихся диспропорций и усиление институциональной зависимости страны. Фактически это заход на новый виток деградации. Капитализировать экономику за счёт западных (чужих) институтов невозможно. По крайней мере, до тех пор, пока в мировосприятии Запада нет сильной России.

Речь не о самоизоляции, а о создании экономических механизмов, которые сделают попытки санкционной изоляции страны бессмысленными для их инициаторов. Ситуация выглядит абсурдно. Не какая-то собственная суверенная модель развития, а санкции и контрсанкции сегодня используются как повод для запуска программ по наращиванию конкурентоспособных отраслей промышленности (импортозамещения). То есть в «мирное время» страна не способна осознать себя субъектом мирового процесса.

А рассчитывать на «мирное время» не приходится.

Создание нового санитарного кордона на западных границах России, куда впервые вошла Украина, и размещение войск НАТО опять же впервые в истории непосредственно по периметру страны вынуждают Россию вырабатывать новую военно-политическую стратегию (источник дальнейших санкций). Возврат к общему рынку сегодня невозможен, как невозможен роспуск НАТО, а платой за присоединение к западному проекту является полный отказ уже не от экономического, а от политического суверенитета.

Собственно, программа Алексея Кудрина про это. Про необходимость забыть о «глупостях» типа исторического наследия, культурных основ и национальной самоидентификации… С точки зрения рынка, ничего этого не существует. Пора, мол, России становится какой-нибудь «нормальной Португалией», и будет тогда всем нам счастье.

И дело тут не в Кудрине, Силуанове, Набиуллиной или Шувалове. Дело в качестве того самого государственного управления и управленцев. Современная экономическая школа России сформировалась в период, когда страна пыталась пристроиться в кильватер чужой стратегии развития. При смене задач, менять надо не просто принципы, менять надо действующих лиц и исполнителей.

Одно дело адаптироваться к уже готовой системе, и совсем другое – создавать свою модель развития. А создавать свою модель придётся. Альтернативой является полное растворение страны в чужом проекте – американском или китайском, без разницы…