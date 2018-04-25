Российская культура как основа стабильности и развития Политика и культура Министерство культуры РФ за последние пять-шесть лет приобрело невиданное в современной России значение. Его роль кардинально выросла, и это не результат каких-то объективных процессов и особой востребованности культуры, а итог деятельности нынешнего министра В. Мединского. Из ведомства «по делам Большого и Мариинского театров» министерство постепенно превратилось в важнейшую опору российской государственности. В 2014 году президент утвердил «Основы государственной культурной политики», в которых культурное и гуманитарное развитие впервые рассматривалось «как основа экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны. Государственная культурная политика признается неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности Российской Федерации… гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России»[1].... На чтение: 2 минуты

Политика и культура

Министерство культуры РФ за последние пять-шесть лет приобрело невиданное в современной России значение. Его роль кардинально выросла, и это не результат каких-то объективных процессов и особой востребованности культуры, а итог деятельности нынешнего министра В. Мединского. Из ведомства «по делам Большого и Мариинского театров» министерство постепенно превратилось в важнейшую опору российской государственности.

В 2014 году президент утвердил «Основы государственной культурной политики», в которых культурное и гуманитарное развитие впервые рассматривалось «как основа экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны. Государственная культурная политика признается неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности Российской Федерации… гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России»[1]. Это был принципиально новый подход к культурной политике.

Разрушение СССР в годы перестройки и дистанцирование бывших союзных республик от России в постперестроечное время показали, что ни экономика, ни кооперация производства, транспортная и энергетическая связанность территорий не являются гарантией сохранения их единства, и основой для интеграции. И это понятно, потому что настоящее единство – это не единство железа и камня, из которых возводят производства и транспортные артерии, настоящее единство – это единство людей, объединенных идейными, культурными ценностями. Культурные связи оказались значительно прочнее, чем экономическая интеграция.

Культура как гарант стабильности и развития

Нынешнее положение страны, осложненное международной изоляцией и низкими темпами экономического роста, ставит перед обществом и государством сложную задачу совершения социально-экономического рывка в исключительно непростых внешних и внутренних условиях.

Основная причина сохраняющейся опасности внутренней нестабильности общества кроется не в социально-экономической сфере. Наш народ неоднократно переживал и более трудные времена, но в суровых испытаниях он становился еще сильнее, сплачиваясь на основе тех ценностей, которые хранил. В дореволюционной России они формировались религией, в советской – коммунизмом. Сегодня основой российской идентичности является великая культура и прошлое наших народов.

Основа единства государства, общества и народа

С приходом во власть В. Мединского, имеющего собственный взгляд на историю, ее роль в культуре и сохранении государственного единства, министерство впервые стало реальным гарантом «территориальной целостности России»[2]. И это при том, что подобные задачи стоят и перед Вооруженными силами и органами безопасности. Может ли к усилиям этих ведомств что-либо добавить Минкульт с его мизерным, по сравнению с затратами на силовиков, бюджетом? Оказывается, может.

Единство страны обеспечивают люди, руководствуясь своими внутренними убеждениями, основанными на тех ценностях, которые для них бывают важнее жизни. Если у солдата, офицера таких ценностей нет, то он не выполнит приказ по защите конституционного строя, гражданин не выйдет на улицу для поддержки существующей власти. Иименно так и произошло, к примеру, в 1991 году, когда пал «нерушимый Союз».

Целостность России целиком и полностью зависит от решимости ее граждан отстаивать единство государства, обеспечить его развитие. При этом надо понимать, что целостность страны – это не столько целостность территории, сколько целостность народа, проживающего на ней. От государства откалываются не земли, а люди, живущие на этих землях, и уходят они тогда, когда их идейно ничто не связывает с остальным народом. Связь эта духовная. В религиозном обществе она обеспечивается общностью веры, в современном, преимущественно материалистическом обществе, – культурой и ее ценностями.

Роль культуры в эпоху перемен

В эпоху перемен, а тот социально-экономический рывок, который намерен сделать президент, несомненно, станет такой эпохой, будет нарастать политическая турбулентность.

Сегодня существует два главных инструмента влияния на умы и чувства людей – культура и средства массовой информации, включая интернет. Однако если культура является основой сознания, формируя базовые ценности человека и общества, то СМИ оперируют быстро меняющимися смыслами и идеями, которые вырабатываются на основе фундаментальных культурных ценностей, и в этом смысле они, несомненно, играют производную и подчиненную по отношению к культуре роль.

Обеспечить внутриполитическую и социальную устойчивость в эпоху перемен смогут только ясно сформулированные культурные ценности, ради которых граждане страны будут готовы объединиться вокруг власти и совершить те значительные усилия, которых потребуют преобразования. Ни одна реформа не совершается безболезненно, даже если в ее ходе не ухудшается социально-экономическое положение населения.

Эффективность культуры

В процессе предстоящих преобразований Министерство культуры будет играть значительную роль. В прошлом люди будут черпать образцы мужества, стойкости и упорства, столь присущие нашему народу, в его главных культурных ценностях они найдут опору для творческого труда во имя будущего. Сможет ли министерство обеспечить необходимые условия для реализации существующих в потенции качеств нашего народа в столь непростое время? Гарантией этого являются те впечатляющие успехи, которых оно добилось в последние шесть лет.

Высокая эффективность работы министерства особенно хорошо видна на примере киноиндустрии. В 2017 году достигнуты максимальные показатели по числу зрителей российского кино за последние 25 лет – 55 миллионов человек, что в два раза больше, чем пять лет назад. Доля российского кино в прокате составляет немыслимые прежде 25 %. Это стало возможным благодаря возросшему качеству нашего кино, на поддержку которого, по словам министра, в год выделяются средства вполовину меньшие, чем те, которые расходуются на производство одного голливудского блокбастера. Адресная, точечная поддержка самых талантливых и перспективных проектов приносит результат. Есть что показать отечественному кинозрителю, и теперь по программе кинофикации, планируется открытие более 800 новых современных кинозалов в малых городах и районных центрах.

Любой культурный продукт имеет свою форму и содержание, и если по части формы отечественный кинематограф зачастую не дотягивает до лучших образцов американского кино, то в отношении содержания определенный перелом уже произошел. В своей известной статье «Кто не кормит свою культуру, будет кормить чужую армию» В. Мединский конкретизировал те ценности, которые намерено поддерживать его ведомство: ценность созидательного труда; развитие личности как залог общего процветания; служение Отечеству; единство и преемственность тысячелетней истории России; историческое единство судеб народов России; ценности семьи и человеческого общежития. «Мы должны поощрять и инициировать творческую деятельность в поле именно этих бесспорных и естественных ценностей. А в той части художественного творчества, которую государство прямо субсидирует, мы на этих ценностях настаиваем. То есть государство в творчестве ничего не запрещает. Но не все оплачивает»[3]. Первоначально такой подход вызвал бурное возмущение творческой элиты, ее представителям казалось, что все эти темы надуманны, архаичны и неинтересны, по крайней мере, им самим. Однако реализация идей, изложенных в статье, показала, что большинству наших сограждан произведения культуры, основанные на этих ценностях, близки, понятны и интересны.

Народ своим рублем, своими посещениями театров, филармоний, музеев проголосовал за новый подход к культуре. С 2012 года количество кинозрителей выросло на 48 %, а кассовые сборы почти вдвое. За этот же период доля посетителей музеев увеличилась на 39 % и достигла 123 млн человек, а посещаемость театров возросла на 42 %. В стране наблюдается «филармонический бум». У билетных касс, как в советские времена, появились очереди.

В 2012–2017 годах расходы на культуру и кинематографию колебались в районе 90 млрд рублей. При номинально неизменном, а фактически непрерывно сокращающемся в результате инфляции бюджете министерство культуры постоянно расширяет и усиливает свое влияние, как вширь, включая и зарубежье, так и вглубь, постепенно доходя до самых отдаленных уголков нашей Родины.

За последние годы был сделан кардинальный разворот в сторону регионов. В малых городах в 2017 году было построено и реконструировано 118 Домов культуры, обновлена материально-техническая база 1532 клубов в разных регионах. Эта система, в отличие от СМИ, способна транслировать глубинные ценности и смыслы путем непосредственного общения человека с человеком, а это всегда намного эффективнее, чем чтение даже самого талантливо написанного текста или просмотр телесюжета.

На фоне иных ведомств достижения в области культуры впечатляют, но надо понимать, что они – результат упорной борьбы между теми, кто отстаивает государственный интерес и устоявшиеся, проверенные временем культурные ценности, и теми, кто придерживается нетрадиционных для нашего общества ценностей. Эта борьба часто становится предметом внимания СМИ, и, поскольку за все в министерстве отвечает министр, а В. Мединский от своей ответственности никогда не уклонялся, все мы были свидетелями целого ряда нападок на государственную культурную политику и тех, кто ее проводит. Чаще всего за этими инцидентами стояли обиженные «творцы», оттесненные от финансовых потоков, либо идейные расхождения. С первыми все более-менее понятно, но сегодня обострилось и идейное противостояние тех, кто считает, что страна должна влиться в стройные ряды либерально ориентированных государств, переняв их ценности и культуру, и тех, кто полагает, что целостность государства, основывающаяся на традиционных ценностях, более важна для народа, не желающего третий раз за сто лет наступать на одни и те же грабли с неизменным исходом – распадом государства, гражданской войной, разрухой и бедностью.

Цена ошибки в культурном выборе слишком высока, поскольку может привести к исчезновению и государства и населяющего его российского народа. Именно поэтому столь важно сегодня сохранить те культурные достижения, которые обеспечивают единство России, ее внутреннюю стабильность и готовность к развитию во имя благополучия ее граждан.

[1] Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики».

[2] Там же

[3] https://iz.ru/news/587771