Минкульт и культура Шесть лет назад, в мае 2012 года, у России после многодесятилетнего перерыва появилось Министерство культуры. Потому что Министерство культуры – это не Министерство зрелищ и увеселений. И не Министерство развлечений. И это не Жилищно-коммунальное управление по делам выдающихся деятелей искусства и не фонд по распределению между ними статусных призов и субсидий для их творческих фантазий. Министерство – это орган государственной власти, реализующий государственную политику. Министерство культуры – это властный орган реализации политики государства в сфере культуры. Полагать, что главное в его работе – заботиться о «художественном классе», его кланах и его своеобразных олигархах – это полагать, что главная забота Министерства... На чтение: 1 минута

Шесть лет назад, в мае 2012 года, у России после многодесятилетнего перерыва появилось Министерство культуры. Потому что Министерство культуры – это не Министерство зрелищ и увеселений. И не Министерство развлечений. И это не Жилищно-коммунальное управление по делам выдающихся деятелей искусства и не фонд по распределению между ними статусных призов и субсидий для их творческих фантазий.

Министерство – это орган государственной власти, реализующий государственную политику. Министерство культуры – это властный орган реализации политики государства в сфере культуры. Полагать, что главное в его работе – заботиться о «художественном классе», его кланах и его своеобразных олигархах – это полагать, что главная забота Министерства обороны – забота о комфорте генералов.

Стыдно, когда не заботятся о ветеранах и героях войн. Глупо, когда нищенские зарплаты платят генералам. Но не министерство нужно, чтобы холить генералов, а генералы нужны, чтобы выигрывать войны. На которые их пошлет министерство и в его лице – страна.

Сфера культуры – это сфера производства базовых образцов и ценностей общественной жизни. Сфера культуры – это сфера защиты этих ценностных образцов, сфера развития человека и сфера борьбы за эти ценности и образцы в душе человека.

И политика в сфере культуры – это часть общей политики страны. Она и больше нее, и подчинена ей. И она не существует вне тех задач, которые стоят перед страной. Если страна ведет войну – значит, культура должна работать на победу. Если страна работает на прорыв – культура должна работать на прорыв. То есть транслировать и утверждать те образцы и идеалы, которые позволят победить или осуществить прорыв. Утверждать тот тип культуры вообще и политической в частности, который необходим для успеха страны. Речь не о сведении вопроса к примитивной пропаганде – речь об утверждении типа культуры: ориентированной на возвышенное и человеческое в человеке или на низменное и потребительское в нем.

Результаты – в долгосрочной перспективе определяются историей и результатами страны. В краткосрочной – количеством открытых кинотеатров и музеев, библиотек и снятых фильмов, числом кинозрителей и читателей, причем в первую очередь не в столицах, а в провинциальных малых городах. Они определяются тем, стала культура для людей духовной или осталась сферой зрелищ. Тем, довольны ли приходящие в библиотеки, и тем, насколько недовольны культурной жизнью богема и олигархи. Если последние недовольны Минкультом и если на него злится богема – значит, Минкульт работает хорошо.

Плох тот король, против которого не устраивают заговоров феодальные правители областей. Плох тот президент, которого не боятся олигархи. Плох тот Минкульт, от ненависти к которому не сводит челюсти у компрадорской богемы.