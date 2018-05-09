Краткий курс истории. «Бессмертный полк» 9 мая, в День Победы, в России ежегодно проходит акция «Бессмертный полк». Между тем такие же по содержанию акции проводились в разных городах еще в СССР. Первые Парады памяти Первая из известных акций, аналогичных по содержанию «Бессмертному полку», прошла в 1965 году, когда День Победы стал нерабочим праздничным днем. Тогда активисты и ученики школы № 121 города Новосибирска создали Аллею Cлавы воинов-сибиряков и пронесли по ней фотопортреты еще живых фронтовиков в честь победы в Великой Отечественной войне. С тех пор это регулярная акция в Новосибирске. С 1985 года ежегодно 9 мая такая же по содержанию акция проводится в Липецкой области,... На чтение: 1 минута

9 мая, в День Победы, в России ежегодно проходит акция «Бессмертный полк». Между тем такие же по содержанию акции проводились в разных городах еще в СССР.

Первые Парады памяти

Первая из известных акций, аналогичных по содержанию «Бессмертному полку», прошла в 1965 году, когда День Победы стал нерабочим праздничным днем. Тогда активисты и ученики школы № 121 города Новосибирска создали Аллею Cлавы воинов-сибиряков и пронесли по ней фотопортреты еще живых фронтовиков в честь победы в Великой Отечественной войне. С тех пор это регулярная акция в Новосибирске. С 1985 года ежегодно 9 мая такая же по содержанию акция проводится в Липецкой области, в селе Конь-Колодезь. В 2009 году в Севастополе потомки ветеранов провели марш «Заменим вас в строю!». В 2007 году по инициативе председателя Совета ветеранов Тюменской области в Тюмени прошел «Парад Победителей». Это начинание было подхвачено, и через два года такие парады прошли примерно в 20 регионах России.

Акция «Заменим Вас в строю!» в Севастополе. 9 мая 2009 г.

Первый «Бессмертный полк»

Акция, получившая название «Бессмертный полк», впервые прошла в Томске в 2012 году 9 мая. Ее инициаторами выступили трое местных журналистов. В 2011 году они обратили внимание на редеющие от года к году ряды ветеранов Великой Отечественной войны. Зная о стихийно возникшей в СССР традиции приносить фотографии своих родственников к мемориалам павших, томские журналисты взяли ее за основу. Резкому росту популярности идеи «Бессмертного полка» способствовало освещение акции в региональных и федеральных СМИ.

Шествие «Бессмертного полка» в Томске. 9 мая 2012 г.

Международная память

«Бессмертный полк» сформировался как общественная некоммерческая добровольческая гражданская инициатива, участие в которой может принять любой желающий. Акция быстро стала международной: уже в феврале 2013 года 30 городов России, Украины, Казахстана и Израиля выразили желание организовать у себя «Бессмертный полк». Ежегодно количество городов и стран – участников акции продолжает расти. Кроме того, с 2012 года существует Народная летопись «Бессмертного полка», куда любой потомок может внести историю своего предка – ветерана Великой Отечественной войны. С 2016 года ведет работу Межрегиональный центр поисковой работы «Бессмертного полка», который помогает людям установить судьбу своих родственников, пропавших без вести или погибших в годы Великой Отечественной войны. Память о войне также хранят сотрудники и члены Российского военно-исторического общества, которые регулярно принимают участие в шествии. А в 2018 году в «Бессмертном полку» пройдет колонна «Собибор» – в память о жертвах этого нацистского лагеря смерти и незабвенном подвиге советского офицера Александра Печерского. http://sobibor.histrf.ru/