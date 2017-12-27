Единогласно! Как Путина выдвинули в президенты на выставке «Россия – моя история» 26 декабря состоялось заседание инициативной группы по выдвижению президента Российской Федерации Владимира Путина на выборы главы государства в 2018 году. Встреча прошла в 57-м павильоне ВДНХ, где располагается выставка «Россия – моя история». Данная мультимедийная экспозиция была создана Патриаршим советом по культуре при поддержке правительства и при участии Российского военно-исторического общества. Открывал же выставку ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов), возглавляющий экспертный совет Фонда гуманитарных проектов. Все участники группы единогласно проголосовали за выдвижение действующего главы государства кандидатом в президенты на предстоящих выборах. На мероприятии присутствовали многие известные политики, спортсмены и деятели культуры, а также представители СМИ. В... На чтение: 1 минута

26 декабря состоялось заседание инициативной группы по выдвижению президента Российской Федерации Владимира Путина на выборы главы государства в 2018 году. Встреча прошла в 57-м павильоне ВДНХ, где располагается выставка «Россия – моя история». Данная мультимедийная экспозиция была создана Патриаршим советом по культуре при поддержке правительства и при участии Российского военно-исторического общества . Открывал же выставку ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов), возглавляющий экспертный совет Фонда гуманитарных проектов.

Все участники группы единогласно проголосовали за выдвижение действующего главы государства кандидатом в президенты на предстоящих выборах. На мероприятии присутствовали многие известные политики, спортсмены и деятели культуры, а также представители СМИ. В перерывах и после окончания официальной части все желающие смогли прогуляться по выставке и даже посмотреть кино про президента.

Подробнее о том, как сторонники Путина встретились на исторической выставке в Москве, рассказала одна из членов инициативной группы, представитель РВИО Александра Кудряшова. Ранее девушка уже лично встречалась с президентом на презентации проекта РВИО «По следам Первой мировой». В этот раз повторить встречу не получилось – на собрание своих сторонников Путин не приехал. Но это и понятно, ведь у главы государства очень плотный график. Несмотря на это, все собравшиеся выразили горячую поддержку своему кандидату, а некоторые речи, произнесенные со сцены, по-настоящему впечатлили нашу собеседницу:

– Во время мероприятия проходила регистрация в инициативную группу, всего было зарегистрировано 668 человек. Среди них было очень много политиков и известных публичных людей, которые приехали поддержать Владимира Владимировича. В числе прочих на собрание приехал Михаил Боярский. Кстати, в этот день у него был день рождения, мы все его поздравляли. Также на встрече был Николай Расторгуев и многие другие артисты. После регистрации был небольшой кофе-брейк, это время выделили для того, чтобы все участники инициативной группы познакомились и пообщались. Но в основном все и так хорошо друг друга знали, потому что там было много достаточно известных личностей, все они друг с другом общались. Было очень интересно за всем этим наблюдать.

– А как происходило само выдвижение? Что представляет собой эта процедура?

– Всех рассадили в специально организованном зале, и началось общее собрание. Далее происходило голосование. Мы выбирали председателя инициативной группы, им стала директор образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Также голосовали в целом за создание инициативной группы в поддержку выдвижения Владимира Путина. Все решения были приняты единогласно. На заседании присутствовали юристы, и в итоге все было оформлено официально, в рамках закона.

– Какие главные вопросы удалось решить в ходе этой встречи?

– Собственно, выдвижение Владимира Владимировича и то, что мы являемся его инициативной группой, что мы его поддерживаем, – это самое основное. Помимо председателя группы и ее заместителя, были выбраны люди, которые будут представлять интересы нашей инициативной группы. В следующей части вечера были заданы определенные вопросы, и на сцену выходили достаточно известные люди, которые произносили речь в поддержку Владимира Владимировича и говорили, почему они голосуют за него. В числе выступающих были известные артисты, ученые, спортсмены. Один ученый-физик произнес очень красивую речь; также выступал известный пианист Денис Мацуев.

– Собрание группы происходило в павильоне ВДНХ, где располагается выставка «Россия – моя история». Проводилась ли какая-то экскурсия? Какие у гостей остались впечатления от выставки?

– Да, там есть большая интерактивная площадка, и всем гостям раздавали схемы, по которым можно сначала попасть на регистрацию, а затем пройти по всей выставке. Туда пускали всех желающих, и потом они могли уже сами свободно гулять и все посмотреть. Выставка там действительно очень красивая. Также нам показывали фильм про Владимира Путина, снятый американским режиссером Оливером Стоуном. В общем, все прошло очень здорово.