ДЕМИДОВСКАЯ ПРЕМИЯ

ДЕМИ́ДОВСКАЯ ПРЕ́МИЯ - денежная премия, вручавшаяся в 1832-1865 годах Пе­тербургской Академией Наук учё­ным, не при­над­ле­жав­шим к Академии Наук, за на­учные тру­ды в различных об­лас­тях зна­ний, изо­бре­те­ния, от­кры­тия, ре­зуль­та­ты на­учных экс­пе­ди­ций.

Уч­ре­ж­де­на П.Н. Де­ми­до­вым (из ро­да Де­ми­до­вых ). По­ло­же­ние о Демидовской премии ут­вер­жде­но императором Ни­ко­ла­ем I 28.4(10.5).1831. Еже­год­но вру­ча­лись пол­ные (по 5 тыс. руб.) и по­ло­вин­ные пре­мии, в основном за со­чи­не­ния, на­пе­ча­тан­ные на русском языке, ино­гда - за кни­ги на иностранных язы­ках, по­свя­щён­ные изу­че­нию Рос­сии. Осо­бым ви­дом по­ощ­ре­ния бы­ла вы­да­ча суб­си­дий на из­да­ние ру­ко­пи­сей, при­зна­вав­ших­ся дос­той­ны­ми де­неж­ной пре­мии. Лау­реа­тов пре­мии из­би­ра­ла специальная ко­мис­сия Пе­тербургской АН. Все­го она рас­смот­ре­ла 903 ра­бо­ты (главным образом на русском языке; по­сту­пи­ло от ав­то­ров 836 и при­ня­то без их прось­бы 67 ра­бот), при­су­ди­ла 55 пол­ных пре­мий (сре­ди лау­реа­тов - А.Х. Вос­то­ков, Ф.П. Вран­гель, М.А. Корф, А.И. Ми­хай­лов­ский-Да­ни­лев­ский, Н.И. Пи­ро­гов , Б С. Яко­би) и 220 по­ло­вин­ных пре­мий, вы­да­ла сум­мы на из­да­ние 27 ру­ко­пи­сей. Сред­ст­ва на вы­да­чу пре­мий (20 тыс. руб. еже­год­но) и из­да­ние ру­ко­пи­сей (5 тыс. руб. еже­год­но) пе­ре­чис­лял сам П.Н. Де­ми­дов, а по­сле его смер­ти (1840) по за­ве­ща­нию - на­след­ни­ки в те­че­ние 25 лет.

С 1993 года Демидовскую премию вновь вру­ча­ют­ся Ме­ж­ду­народным Де­ми­дов­ским фон­дом (уч­ре­ж­дён в 1992 году в Ека­те­рин­бур­ге, про­во­дит Де­ми­дов­ские чте­ния, осу­ще­ст­в­ля­ет под­держ­ку на­учно ис­сле­до­ва­ний и т. д.), в 1993-2003 годах вы­да­ны 42 пре­мии (сре­ди лау­реа­тов - А.А. За­лиз­няк, Б.В. Рау­шен­бах, В.Л. Янин).

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