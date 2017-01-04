2016-2017: перелом накануне передышки. Наброски к учебнику сверхновой истории Совокупность событий и тенденций прошедшего года породили весьма оптимистичные ожидания для России и в отношении года наступившего. Оставив за кадром совсем уж радужные прогнозы, можно признать, что 2017 год обещает для России быть куда легче предыдущих трёх. Не простым, но проще прежних. На чтение: 2 минуты

Сейчас, оглянувшись назад, можно сказать, что 2016 год стал годом существенного перелома.

Ровно три года назад – с самого начала 2014 года (по сути, начиная даже не с Крыма, а с Олимпиады) – Россия оказалась под волнами атак, которые накатывали одна за другой практически без перерыва сразу во множестве сфер. От перекрытия доступа страны к международному рынку технологий до допингового скандала. От давления на национальную финансовую систему до дичайшей по накалу информационной кампании. От кошмарных провокаций (сбитый над Донбассом «Боинг») до накаления двусторонних отношений до грани военного конфликта (Турция).

В 2016 году стало понятно, что страна выстояла и игра теперь перешла на другую половину поля. Финансовая система России выдержала давление. Экономика таки достигла дна и оттолкнулась от него (ноябрь-декабрь продемонстрировали рост промышленного производства). Самые опасные внешнеполитические конфликты оказались, как минимум, купированы (Украина), а во многих случаях качественно переломлены (Турция). «Сирийская авантюра» не стала вторым Афганистаном, а обернулась резким усилением позиций России на Ближнем Востоке (да и вообще в мировой политике, поскольку было продемонстрировано умение Кремля точечными и ресурсно-экономными решениями достигать масштабных геополитических целей).

Отдельным, весьма приятным для России событием стал развал целостности западного антироссийского фронта. Плебисциты чуть ли не в десятке стран обнажили весьма удручающие для правящего истеблишмента Запада общественные настроения. Референдум в Нидерландах по евроассоциации с Украиной, Брекзит, референдум в Италии и «вишенка на торте» – избрание Дональда Трампа президентом США. Ну а рост мировых цен на нефть стал приятным дополнением к происходящему.

В качестве бонуса Россия получила приписывание ей мировыми СМИ почти сверхъестественного могущества в виде вмешательства во все указанные процессы с обеспечением «нужного» Кремлю результата.

Более того, 2017 год несёт с собой новую волну выборов и референдумов в ключевых странах, и вероятность победы в них «пророссийских» и немейнстримных сил во многих случаях видится достаточно высокой.

Как итог, доминирующим настроением на Западе последние месяцы стало мнение, что Россию победить не удалось – во всяком случае, в лобовой атаке, – так что придется с ней договариваться. Отсюда и разговоры о постепенном снятии санкций, которые также становятся всё более громкими и звучат из уст всё более влиятельных людей.

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Совокупность событий и тенденций прошедшего года породили весьма оптимистичные ожидания для России и в отношении года наступившего. Оставив за кадром совсем уж радужные прогнозы, можно признать, что 2017 год обещает для России быть куда легче предыдущих трёх.

Не простым, но проще прежних.

Передышка российскому обществу не помешает, а это будет именно она – короткая передышка в тяжёлые и всё более тёмные времена. Потому что, по существу, ничего не изменилось. Все перечисленные отрадные факты – это не более чем пенные «барашки» на стене двадцатиметрового цунами, несущегося на мир.

Человечество уже открыто вступило в эпоху глобальной турбулентности и полномасштабного передела. А значит, впереди его неизбежно ждут по нарастающей экономические коллапсы, теракты, государственные перевороты, крушения целых социальных систем, политические убийства и войны. Других способов мировой переконфигурации человечество за свою долгую историю так и не придумало, а значит этого не миновать.

России повезло – причём как в кавычках, так и без оных – в том, что именно ей выпало принять на себя первую и весьма жёсткую волну атаки за мировой передел. Теперь же в него всё больше вовлекается остальной мир, включая самые развитые страны. Процесс зашёл уже так далеко, что игнорировать его становится невозможно.

Главным достоинством 2017 года обещает быть то, что очень многим станет просто не до России.

Нередко можно услышать мнения, что с прагматиком Трампом Кремлю будет проще иметь дело, и с ним наши страны ожидает новый уровень взаимодействия на основе рационального подхода и национальных интересов. Не отрицая возможности подобного развития события, стоит иметь в виду, что всё может пойти по иному, куда менее привлекательному сценарию.

Но пока у России есть время. Чем дальше, тем яснее, что Трампу предстоит весьма суровая борьба с внутренними противниками, которые явно не намерены отдавать ему бразды правления в полновластное и бесконтрольное пользование. А если американские элиты – вне зависимости от своего отношения к России – увязнут на некоторое время во внутренних противоречиях и конфликтах, это означает, что наша страна выпадет из их списка приоритетных дел. По нынешним временам это может считаться царским подарком.

Аналогичная ситуация и с Европой. В Германии выборы, во Франции выборы, в Италии выборы…

При такой повестке Россия явно сохранит в информационном поле свой имидж злого гения западной цивилизации, но, по существу, Европе будет тоже не до России, а значит есть неплохой шанс, что нас оставят на некоторое время в покое, сместив на периферию внимания.

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В этой ситуации у России появляется окно возможностей для решения ряда ключевых задач, и упустить это окно было бы крайне досадно.

Основная претензия к внутренним процессам в стране звучит приблизительно следующим образом: в целом, развитие страны идёт в верном направлении, но… медленно. Национализация элит, санация банковской сферы, реиндустриализация, импортозамещение и т.д., – позитивные результаты видимы уже невооруженным взглядом, но точно также очевидна медленность происходящего.

Для страны, чьей национальной матрицей развития является рывок через сверхусилие, нынешний принцип российского прогресса – «медленно и печально через шаг вперед, два шага назад» – выглядит как минимум раздражающе.

Более того, предчувствие надвигающегося глобального коллапса заставляет очень многих задаваться вопросом: а у страны вообще есть время для столь медленной скорости изменений? Сколько осталось времени до момента, когда весь мир покатится в тартарары (сам факт, что это произойдёт, вызывает всё меньше сомнений)? Россия будет готова к этому моменту или нам в очередной раз в истории предстоит кусать локти, что «лето красное пропели» и компенсировать прежние недоработки сверхчеловеческими усилиями и большими жертвами?

Именно в этом смысл и миссия 2017 года для России. Его начало обещает стране весьма благоприятные условия – внешнее давление снижается, национальная экономика пошла в рост, цены на нефть вызывают оптимизм. Он как будто говорит: вот вам шанс – воспользуйтесь им, ускорьтесь, интенсифицируйте усилия!

Воспользуется ли Россия, её власть и её общество этим шансом станет ясно через год. Боюсь, что большего срока нам никто не даст.