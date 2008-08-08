11 класс | История России

ВОЙНА 08.08.08. ПРИНУЖДЕНИЕ ГРУЗИИ К МИРУ

ЦЫГАНОК А.

Книга посвящена отношениям России с республиками Южного Кавказа и войне Грузии с Южной Осетией и Абхазией. В книге рассматриваются истоки грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов, группировки российских войск на Кавказском направлении. Автор рассматривает также российско-грузинские, российско-осетинские и российско-абхазские отношения в преддверии войны, стратегию и тактику противников в ходе кампании, их сильные и слабые стороны, анализирует боевые операции сухопутных подразделений, ВВД, ВВС и ПВО. Дана оценка признанию Россией Южной Осетии и Абхазии. Книга предназначена для историков, военных специалистов, дипломатов и всех, кто интересуется проблемами современного международного развития.