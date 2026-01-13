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История становления демократических и парламентских институтов в России длительна, витиевата – и очень древняя. Она начинается со времен Древней Руси, с создания в русских городах вече. Её продолжение – традиция Земских соборов. Откуда произошли слова «вече» и «парламент»? Какие виды выборов и представительных органов существовали до появления Государственной Думы? Каковы итоги работы дореволюционной думы и почему крахом закончилась попытка созыва Учредительного собрания?

В своей новой лекции Владимир Мединский расскажет об истории русского парламентаризма от древних времен и до начала ХХ века.

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