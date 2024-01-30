11 класс | История России

Спецоперация. Украинский фронт войны против России

Кикнадзе В.Г.

В книге представлены результаты анализа актуальных аспектов истории украинского национализма в сопоставлении с политикой киевского режима в 2014–2022 гг. и с использованием тайн, раскрытых в ходе спецоперации. В чём заключаются наиболее существенные общие черты радикального украинского национализма 1890–1940-х и современности, каковы его истинные цели? Кому и для чего нужны укронацистская империя «от Адриатики до Тихого океана» и возрождение Речи Посполитой, и как эти идеи связаны с целью разрушения России изнутри? Насколько страшна для украинского народа продажная и преступная сущность лидеров украинского национализма? Как они зомбируют украинцев, превращая их в коллаборационистов и жертв братоубийственной войны? Кто является бенефициарами кровавого бизнеса в прокси-войне США против России, готовя Украину к состоянию войны уже с 2014 года? На эти и другие острые вопросы автор даёт ответы в книге