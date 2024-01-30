11 класс | История России

Черная книга. Украина — не Россия? Украинские школьные учебники XXI века: методы и механизмы фальсификации истории

Борисёнок Ю.А.

Книга доцента исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидата исторических наук Ю.А. Борисёнка посвящена содержанию и методикам современных школьных учебников по истории, издающихся на Украине. На многочисленных примерах наглядно показывается, что с помощью учебных книг украинским школьникам десятилетиями прививали нужные власти идеологические установки, главная из которых — исключить из истории Украины все позитивные страницы, связанные с Россией, и воспитать в неприязни и ненависти целые поколения молодежи.