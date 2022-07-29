Вещдоки нацистов Какие трофеи оставил после своего разгрома полк "Азов"? На чтение: 1 минута

Какие трофеи оставил после своего разгрома полк "Азов"?

Освобождение Лисичанска сравнимо с освобождением Мариуполя. Дважды эти города были оккупированы пособниками нацизма и дважды они освобождались русскими войсками. Нам, потомкам народа-победителя, посчастливилось стать свидетелями повторного освобождения востока Украины. Но как это стало возможно? Почему потомки народа, который несколько десятков лет хранил память о Великой Победе, оказались настолько беспамятны и безрассудны? Как за 30 лет после развала СССР удалось стереть историческую память почти у целого поколения людей? XXI век не перестаёт удивлять нас. И удивляет своей жестокостью. Теперь практически каждый житель РФ, благодаря наличию телевизора и интернета, является политологом или военным экспертом. На любом тематическом сайте в социальной сети «Вконтакте» можно отыскать мнение доморощенных «экспертов».

Пользователи активны и информированы благодаря обилию политических и информационных телепрограмм, связанных с освещением украинских событий. Порой из-за такого «белого шума» гражданам РФ сложно адекватно воспринимать новости, связанные с обстрелами территорий Донбасса, военными преступлениями со стороны неонацистских формирований типа «Азова»*, «Айдара»* ( *организации, запрещенные в России ). Некоторым людям даже кажется, что авиаудары по мирным кварталам, столкновения и перестрелки пусть и являются картинкой чудовищной обыденности, но это не трогает никого, кроме жителей ДНР и ЛНР… Но это далеко не так. Война никогда не может быть обыденностью. Не должна. Война, которая некоторым кажется «виртуальной» - настоящая. На ней погибают люди, мирные жители остаются без крыши над головой и становятся беженцами, а в госпитали попадают раненые бойцы.

В Музее Победы в июне открылась выставка, на которой можно увидеть трофеи, привезенные с территорий Мариуполя.

«Азов» оставил после себя большое «наследство»: груду иностранного вооружения, военную униформу (более похожую на обгоревшие тряпки), шевроны, документы и… пропаганду – продукт нынешней гибридной войны. Он создавался усилиями исполнителей, прислуживающих зарубежным информационно-психологическим операциям, пиарщикам-инструкторам из «Азова», CNN, The Sun и так далее.

К примеру, давайте взглянем на обычный распорядок дня в одном из батальонов «Азова». Тут все стандартно: утренний туалет, пробежка, стрелковая подготовка и… урок украинского национализма.

Одним из зрелищных элементов трофеев СВО стал внушительный плакат с рассказом об истинной истории «Второй свiтовой войны». Тут мы видим, что украинцы воевали с гитлеровской Германией не как часть большого и единого советского народа, а вопреки советскому народу.

Многочисленные шевроны, оружие, флаги со свастиками, даже гранаты красочно расписаны узорами и цветами, как вазы …

Мне, увидевшему такое в первый раз, не верилось. Казалось, что нацизм как идеология уничтожен давным-давно, ещё в 40-е годы XX века. Но это совершенно не так. Он реален … и настолько, что его можно даже потрогать. Вот она - граната, вот он – флаг.

И теперь я думаю, что каждый россиянин должен знать, с чем воюет его государство и во имя чего наши солдаты отправляются на фронт. Всё это не должно оказаться без внимания людей, без внимания всего нашего общества. К счастью, и не останется.

Боевые трофеи были отправлены в Музей Победы и выставлены для того, чтобы видеть, с чем приходится бороться и что нам просто необходимо победить. А недавно на Поклонную гору в Москву привезли победное знамя. Это то самое знамя, которое вывесили над зданием администрации города Лисичанск. Когда придёте в Музей Победы, то обязательно подойдите к стенду и взгляните на него, ведь такую возможность нам дали ребята, которые воюют на востоке Украины за наше с вами будущее.

Обложка: topnews.ru