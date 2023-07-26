Вечная Память о Прошлом – зов к Настоящему Когда проезжаешь по дорогам нашей необъятной Страны, то внимание привлекают не только пейзажи за окном, но и сотни Памятников, Мемориалов, обелисков и братских могил. На чтение: 4 минуты

Когда проезжаешь по дорогам нашей необъятной Страны, то внимание привлекают не только пейзажи за окном, но и сотни Памятников, Мемориалов, обелисков и братских могил. Они служат безмолвным напоминанием современникам о героях прошлого, сошедших со страниц хроники, и их бессмертных подвигах. События тех далёких, покрытых дымом и копотью лет, времен, как кадры кинопленки, ненадолго проносятся перед глазами и вновь растворяются до нового безмолвного напоминания.

А сколько еще таких Памятников и могил, разбросанных по всей России, в деревнях и селах, в городах и перелесках!

К сожалению, многие из них находятся в запустении, стоят неухоженные, обветшалые, позабытые. И не всегда местные власти находят возможность для поддержания памятных мест в достойном состоянии. Часто за дело берутся сами жители или добровольцы, которые ухаживают за воинскими захоронениями, полуразрушенными Памятниками и Мемориалами, понимая, что благодаря им не прерывается нить истории, соединяющая времена, события и деяния людей.

У одной из самых известных и влиятельных общественно-государственных организаций Страны, Российского военно-исторического общества есть проект « МестоПамяти.рф », который представляет интерактивную карту памятных мест и воинских захоронений, нуждающихся в заботе и внимании.

Он объединяет неравнодушных граждан, приходящих на уборку, ухаживающих за Памятниками и обелисками, не дающих стереть их с лица земли.

Кроме того, РВИО уже на протяжении десяти лет восстанавливает историческую справедливость, возводя новые Мемориальные комплексы и возвращая к жизни разрушенные, как сейчас происходит в новых регионах России, на Донбассе.

Благодаря деятельности Общества установлено более 500 памятников, бюстов, Мемориалов и 3800 памятных досок по всей Стране и за рубежом. Отдельные Мемориалы, созданные при непосредственном участии РВИО, становятся знаковыми символами Памяти и Связи времен в масштабах Государства. Эта работа чрезвычайно важна.

Ведь, перед нами, потомками поколения Победителей, стоит ответственная задача - сохранить имена Героев и Правду о событиях прошлого.

Жизнь стремительно бежит вперёд. И как за зимой приходит весна, так и после самых разрушительных и кровопролитных войн, наступает мир. Чем дальше события военных лет от нас, рождённых под мирным небом, тем меньше остаётся свидетельств эпохи. Тем больше шансов у наших врагов извратить или переписать историю.

Кто-то может возмутиться, сказать, что это дело далекого прошлого и какая, в сущности, разница в том, что происходило десятки лет назад?!

Такая жизненная позиция активно навязывалась, особенно, молодым людям, в лихие 90-е годы, годы идеологического беспамятства и духовно-нравственной разрухи.

Лишенные Национальной Идеи, государственной идеологии, элементарного уважения к истории своей Родины, люди с вожделением смотрели на Запад, в надежде найти там райские кущи. Однако, история имеет удивительное свойство не только повторяться, но и все расставлять на свои места. Время прозрения пришло. Сейчас уже всем понятно, что без правильного патриотического воспитания и идеологии мы рискуем снова оказаться на пороге катастрофы. Человек, воспитанный в обществе потребления, не знающий и не любящий своей Родины, не способен быть настоящим гражданином и патриотом. А главное, не способен созидать будущее. К сожалению, после распада мощнейшей на планете державы – СССР, некоторые бывшие республики, одурманенные западным влиянием, разорвали священную нить общей Исторической Памяти, что привело к новой трагедии.

Снова наша Страна встала на борьбу с общим врагом, снова, как и 80 лет назад, по Украине едут немецкие танки с крестами, и гибнет русский народ. Перед глазами разворачиваются примеры храбрости и героизма, мужества и отваги. Вместе с тем война подсвечивает не только лучшие, но и худшие качества человеческой натуры. Предательство, обман, подлость, малодушие.

Война развернулась на востоке Украине, однако боевые действия на идеологическом фронте охватили куда большие территории, иногда становясь не менее ожесточенными, чем на передовой. Это война мировоззрений, традиций и ценностей. Война не на жизнь, а на смерть.

И эту незаметную, на первый взгляд, «ментальную», как принято сейчас говорить, войну развернули против нашего народа уже очень и очень давно. Но последствия поражений на ней не менее катастрофичны.

Те, кто «штурмовали» Верхний Ларс в сентябре 2022 года, наглядное тому доказательство.

Это были наши люди, которые в один момент перестали быть нашими и отреклись от Родины. Почему же так вышло? Почему в их головах зрели и с каждым годом укреплялись мысли не о созидании и любви к своей Стране, а о презрении к ней? Почему вместо защиты своей родной земли, они предпочли трусливое бегство?

Не это ли прямой результат тех ошибок и промахов, допущенных из-за выхолащивания государственной идеологии и отсутствия объединяющей Национальной Идеи? Достаточно констатировать тот факт, что после развала Советского Союза в нашей Стране практически полностью забыли о патриотическом воспитании подрастающего поколения. Помимо этого, в 1990-ых годах Россию наводнило множество «спящих» иностранных агентов.

Некоторые из них до сих пор остаются на своих местах и подрывают суверенитет Страны изнутри. Куда только смотрят наши компетентные органы?

Можно ли говорить о случайности этих ошибок? И не допущены ли они намеренно?

Героизм, который проявляют российские военные и добровольцы в зоне боевых действий на Донбассе, их смелые поступки, полные мужества и отваги, заслуживают такой же благодарности, как и подвиги героев Великой Отечественной.

Эта благодарность должна идти от сердца, и только тогда она становится искренней и обретающей смысл.

Так, примером истинной благодарности участникам Специальной военной операции и настоящего патриотизма служит открытие уникального Мемориала в Туапсе. В середине июля в городе на народные средства установили Памятник воинам, погибшим в ходе Специальной военной операции. Инициатива открытия Мемориала принадлежала неравнодушным гражданам. Местные жители и все, кому дорого Отечество, в едином порыве объединились, чтобы увековечить память защитников Родины. И Государство им в этом, к сожалению, никак не помогло.

Народный Мемориал носит название «Смерч журавлей». Его автором является кузнец Денис Мильченко. После того, как у него погиб брат в ходе Специальной военной операции, кузнец бросил клич, призвав собратьев по кузнечному цеху, выковать журавлей для большого Мемориала в его родном городе Туапсе.

Проект стал полностью благотворительным, в изготовлении журавлей для Мемориала приняли участие мастера из многих уголков не только России, но и мира.

82 кузнеца из разных городов Страны, а также из Казахстана, Германии, Белоруссии, Канарских островов, Израиля выковали 270 журавлей. Есть среди них большие и маленькие. У каждого свой аллегорический смысл и значение. Есть и журавлик с медицинской сумкой – он создан в память о погибших медиках ивановским кузнецом Дмитрием Чистяковым.

Мемориал соединил в себе сразу два времени – Великую Отечественную войну и Специальную военную операцию.

Венчает вершину Памятника – самый большой журавль. По замыслу автора, это – прадед всех журавлей, он символично возглавляет стаю, унося в вихре смерча души молодых бойцов и их предков на небо.

Этот образ отсылает нас к бессмертным стихам Расула Гамзатова и парящему над землей в журавлиной стае Ржевскому солдату. Как будто протягивая незримую ниточку между героями прошлого и их потомками.

Ржевский мемориал Советскому солдату, созданный по инициативе Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского, стал за три года местом паломничества и силы. К нему не зарастает народная тропа, уже более 4 миллионов человек посетители Мемориальный комплекс и побывали у подножия Монумента, отдавая дань памяти солдатам, павшим за Родину.

Пронзительный образ Ржевского Мемориала Советскому солдату перекликается с новым Мемориалом в Туапсе, открытым в память о героях СВО.

Отметим, что такие памятные места особенно важны в условиях гибридной войны, которую против нас ведут США и страны НАТО. Войны за само существование России как самобытной цивилизации, со своим уникальным культурным кодом, ключом к которому являются русская душа и русский характер.

Туапсинский Мемориал «Смерч журавлей» ещё до открытия привлёк внимание местных жителей.

Люди приносили цветы и свечи, многие не могли сдержать слёз. Мемориал стал символом единения народа перед лицом общего врага и высшим проявлением патриотизма, который нужен в первую очередь нам. Живым.

Конечно, обидно, что Верховная власть, как и федеральные СМИ безмолвствует. Ведь воспитание патриотизма, мотивация защищать Родину всегда в корне имели духовную и идеологическую основу. Художественное осмысление героических поступков, монументальное творчество, создание образов в литературе, кинематографе, театре – как примеров для подражания, на которых должны воспитываться юные умы, безусловно, являются основными задачами Министерства культуры Российской Федерации.

Задачами, к сожалению, пока нерешенными, скорее риторическими. Минкультуры России, к сожалению, не высказало своего отношения к народному порыву.

Как молчит и другое ведомство, которое могло бы поставить вопрос о серьезном переосмыслении программной политики федеральных телеканалов.

Вместо «пляшущих человечков» из ток-шоу и развлекательных программ, которыми изобилует отечественное телевидение, необходимо показывать передачи, учащие людей думать, воспитывающие вкус и гражданскую позицию.

Пожалуй, не пора ли задуматься, что мы творим, особенно, нашей Верховной власти? Неужели наши души окаменели? Или так нам советуют представители «пятой колонны»?

Стоит также задуматься на самом высоком уровне о том, что несут в массы и прежде всего нашим детям сегодняшние «агенты влияния» в виде телеканалов и социальных сетей. И что нужно сделать, кроме лозунгов и громких заявлений, чтобы воспитать не «квасных патриотов», а тех, кто искренне готов к подвигу и самопожертвованию во имя Родины?!

Чтобы новые поколения помнили, никогда не забывали, и продолжали нести Правду о героях нашего Отечества. Наверное, без объединяющей Национальной Идеи это будет непросто.

Мемориал «Смерч журавлей» является образцом настоящего патриотического воспитания, объединившим жителей Туапсе и всей России. Достаточно только взглянуть, сколько городов приняло участие в его создании.

Журавли выполнены в разных техниках, каждый кузнец привнес частичку своего таланта и мастерства в созданного именно им журавлика, от чего 3,5 тонная композиция выглядит немного эклектичной. Но соединенная в единое целое, она представляет мощный порыв патриотического монументального творчества. Художественное осмысление событий, которые разворачиваются на наших глазах на Донбассе, в зоне Специальной военной операции.

Удивительный парадокс. Об этом по-настоящему народном Мемориале, объединившем людей из разных городов и стран, не рассказал ни один федеральный канал, ни одно федеральное СМИ. Благотворительная Акция, несущая такие важные и ценные посылы, оказалась выброшена из сегодняшней общероссийской повестки. Неужели среди обилия сюжетов криминальной хроники, политических и светских новостей разного уровня, редакторы не нашли одной минуты эфирного времени для того, чтобы рассказать о таком человечном проявлении благодарной памяти нашего народа? Памяти, о тех, кто положил свои жизни во имя нас и нашего будущего? Не только восемьдесят лет назад, а сегодня.

Нет, это не пустые слова, которые, возможно, для кого-то кажутся устаревшим клише.

Понятно, что рейтинги и рекламное время диктуют свои жанры и программное планирование на телевидении. От этого и не находится в федеральных эфирах места по-настоящему патриотическому кино или сюжетам о Памятниках, подобных туапсинским «Журавлям».

Пора очнуться и выйти из привычной зоны комфорта хорошо оснащенных редакций и телестудий, чтобы понять: там «за ленточкой» идут бои за всех нас, за суверенитет и независимость нашей Страны.

Между тем видео с открытия Памятника распространилось по социальным сетям и привлекло внимание многих. Мемориал стал поистине народным.

Люди пересылали друг другу картинку с открытия, придумывали посты, их объединило желание рассказать об этом пронзительном Памятнике всему миру, а песня «Я вернусь», звучащая под кадры туапсинских кованных журавликов, стала негласным гимном Героев Специальной военной операции.

Значит, пока существуют такие Акции, пока народ продолжает биться на передовой, а также на фронтах невидимой, ментальной войны, мы непобедимы!

И это - главная миссия всех тех, кто остался в тылу. Не дать забыть, не дать переиначить, чтить прежних и современных героев.

Наступит день, когда уйдут из жизни участники этих событий, уйдём и мы – их очевидцы. Сменится не одно поколение.

Но эти «Журавли» будут служить вечным и безмолвным напоминанием о героях Специальной военной операции. И чем больше таких напоминаний останется после нас, тем прочнее будет связь времен.

Несомненно, Государство должно поддерживать подобные народные инициативы и всерьез задуматься о воспитании будущих поколений. Сила духа и объединяющая нацию Идея способны творить чудеса, делая нас непобедимыми и бесстрашными перед любым вражеским смерчем. Именно об этом и напоминают взмывающие в небо кованные журавлики, символы Памяти и нашей решительной воли к Победе.

Автор текста: Анна Белынцева.

Обложка: 360 Туапсе, ИА Время Пресс