Свет солнца восходящего, и сотни нелёгких дорог. Луганская Народная Республика (ЛНР) В дни, когда пишется эта статья, российские военнослужащие продолжают неуклонно продвигаться вперёд, и эксперты убеждены, что полное освобождение Луганской Народной Республики не за горами. Приближается день, когда война на этой многострадальной земле окончательно прекратится и здешние жители смогут наконец жить мирно и счастливо — они это заслужили.

Луганская Народная

Республика свободная!

Свет солнца восходящего,

И сотни нелёгких дорог.

(Гимн ЛНР)

Жаркий четырнадцатый...

Ещё в разгар Евромайдана в юго-восточных регионах Украины и в Крыму появилось общественно-политическое движение «Русская весна», чья идеология прямо была направлена против националистов. Особенно обострил обстановку на Луганщине и в остальных регионах закон о региональном статус русского языка, в своё время с таким трудом принятый. Пример Крыма, где после серии стремительных событий полуостров исполнил своё четвертьвековое желание воссоединиться с Россией, оказался очень вдохновляющим.

1 марта 2014 года десятки тысяч жителей Луганска и других городов региона, а также других регионов юга и юго-востока Украины приняли участие в акции «Марш освобождения», выдвинувшего требования к новому руководству Украины – референдум о преобразовании Украины в федеративное государство, статус государственного для русского языка, отстранение от власти олигархов, народный контроль над деятельностью госслужащих, внеблоковый статус Украины, тесное и равноправное сотрудничество с Россией и Таможенным Союзом, запрет деятельности правых партий. Сегодня, когда мы знаем гораздо больше, чем те люди, которые выходили тогда на улицы городов, только горькую усмешку могут вызвать эти наивные требования – не для того делался Майдан… Но многие тогда ещё искренне верили, что удастся договориться полюбовно…

На митинге 1 марта 2014 года открыто заявило о себе движение «Русская весна», собравшее до 15 тысяч сторонников. Впервые в Луганске открыто потребовали защитить права жителей региона и подняли российские флаги. Луганский областной Совет своим решением признал новую власть в Киеве нелегитимной и потребовали провести всеукраинский референдум о федерализации страны, а также запретить националистические партии и организации, в том числе «Батькивщину», «Свободу», «Правый сектор», «УНА-УНСО» (запрещённые на территории Российской Федерации). В ответ исполняющий обязанности украинского президента Александр Турчинов назначил новым луганским губернатором генерала Михаила Болотских, до того возглавлявший Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям. Узнав об этом, 5 марта 2014 года на очередном митинге луганчане последовали примеру Севастополя и Донецка, и избрали народным губернатором Александра Петровича Харитонова, активного участника движения «Антимайдан», до того — активиста Прогрессивной социалистической партии Украины, секретаря её Луганского обкома. Начался новый этап протестного движения луганчан, главным лозунгом которого стала фраза: «Ни шагу назад!»

9 марта 2014 года у памятника Тарасу Шевченко на площади Героев Великой Отечественной войны евромайдановцы, вооружившись цепями и битами, напали на протестующих. В ответ луганчане впервые захватили здание Луганской областной государственной администрации и потребовали от региональных властей проведения референдума об автономном статусе области, предоставлении русскому языку статуса второго государственного, присоединении к Таможенному союзу. Одновременно активисты обратились к Президенту России с просьбой помочь защитить их конституционные права. На флагштоке рядом с украинским флагом вывесили российский.

Киев вовсе не собирался договариваться с Луганском. Объявив протестующих сепаратистами, действующими по указке российских спецслужб, он санкционировал репрессии в отношении народного движения. Тогдашний начальник Луганского управления СБУ генерал Александр Петрулевич распорядился возбудить против некоторых активистов уголовные дела, ряд общественных деятелей были задержаны, под арестом подвергались избиениям. Некоторые из тех, кому угрожал арест, были вынуждены временно перейти на нелегальное положение или вовсе скрыться. Киев меж тем устроил информационную блокаду всего Донбасса, потребовав от местных телевещательных центров отключить российские телеканалы. В довершение всего был отдан приказ ввести войска на территорию области. Но задушить сопротивление луганчан новому украинскому режиму не удалось.

15-16 марта 2014 года состоялась серия митингов под лозунгом «Вставай, Донбасс!» Началась запись добровольцев в отряды самообороны, а жители городов и сёл Луганщины стали выходить на дороги, блокировать колонны бронетехники ВСУ. Часть граждан ещё надеялась на Януковича, что тот вернётся и наведёт порядок, и ещё в двадцатых числах марта выходила на улицы с плакатами: «Янукович, вернись».

Постепенно до всё большего числа людей всё-таки стало доходить, что договориться с Киевом не получится, и единственным возможным защитником их интересов является только Россия. Это явным образом продемонстрировал большой митинг 30 марта 2014 года, где впервые массово зазвучали призывы о единстве с исторической Родиной. Митинг был приурочен к окончанию длившегося с 15 марта народного референдума Луганщины, и его результатом стало принятие резолюции с требованием объявить на внеочередной сессии облсовета о проведении регионального референдума.

В апреле ситуация стала развиваться ещё более стремительно. В ту пору лидером народного движения в Луганской области стал руководитель штаба «Армии Юго-Востока» Валерий Дмитриевич Болотов — ветеран «горячих точек» в Грузии и Нагорном Карабахе, с первых дней принимавший активное участие в деятельности «Антимайдана». 2-3 апреля 2014 года в Луганске было провозглашено создание объединённого Координационного совета общественности. Но ситуация уже выходила из-под контроля. 6 апреля 2014 года штаб Автономии призвал добровольцев собраться в центре Луганска и защитить город от националистических группировок и военных подразделений, лояльных Киеву. Но накануне СБУ арестовала полтора десятка лидеров «Русской весны». В ответ несколько тысяч митингующих осадили здание Луганского управления СБУ и после долгих переговоров и освобождения части задержанных штурмом взяла оплот украинских спецслужб в регионе. Областная структура МВД самоустранилась от борьбы с протестующими, саботируя приказы Киева и руководства СБУ — такой была реакция на арест их коллег, бойцов спецподразделения «Беркут». Одновременно по области прокатилась серия митингов солидарности с действиями «Армии Юго-Востока» в Луганске.

Для наведения порядка в Луганск прибыли лично секретарь СНБО Украины Андрей Парубий и глава СБУ Валентин Наливайченко. 10 апреля 2014 года они выдвинули ультиматум, под угрозой применения оружия потребовав освободить здание областного управления СБУ. Пять раз они отдавали приказы о начале штурма, но луганские спецподразделения отказались их выполнять. 7 апреля 2014 года в центре Луганска началось возведение защитных сооружений. Группы самообороны заняли ряд административных зданий. На помощь луганчанам приехали сотни добровольцев из других регионов Украины — только из Запорожья прибыло около 100 человек. В короткие сроки группы самообороны появились во всех крупных городах области.

«Армия Юго-Востока» (АЮВ) пыталась вести переговоры с официальными властями Луганской области, Киевом, представителями ОБСЕ, но все они остались глухи к чаяниям луганчан. В АЮВ тоже не было единства, каким методом действовать — Болотов выступал за мирный сценарий, вторая фигура в руководстве организации, руководитель Луганского отделения организации «Молодая гвардия» Алексей Борисович Мозговой — за силовое решение проблемы. Возобладала всё же точка зрения Болотова, и последовательно АЮВ направила три ультиматума областным луганским властям. Но те предпочли заигрывать с Киевом, многие чиновники и вовсе бежали из региона, надеясь пересидеть горячее время в безопасном месте.

В итоге 21 апреля 2014 года был созван I народный сход жителей Луганщины с участием 217 представителей от 69 населённых пунктов области, на котором было объявлено о непризнании постмайданного киевского руководства и объявил себя органом власти на территории региона. Временно, до проведения референдума о статусе области, он провозглашалась временной автономией в составе Украины. Исполняющим обязанности народного губернатора Луганщины был избран Болотов. 27 апреля 2014 года на III съезде представителей территориальных общин, политических партий и общественных объединений с участием всх 17 районов и 15 городов Луганской области была утверждена Декларация о суверенитете Луганской Народной Республики и Акт о провозглашении государственной самостоятельности ЛНР.

Добровольно официальные власти передать свои полномочия не захотели, в результате чего 29 апреля 2014 года сторонники ЛНР штурмом взяли здание Луганской областной государственной администрации. Сотрудники МВД сопротивления никакого не оказали. АЮВ установила контроль над областными прокуратурой и УВД, городской администрацией. Российские флаги появились в этот день не только над органами власти Луганска, но и в Антраците, Алчевске, Первомайске, Красном Луче и других городах. 1 мая 2014 года под контроль были взяты телецентр и офис Луганской областной телекомпании, что позволило восстановить вещание российских каналов.

Ситуация меж тем накалялась — украинские войска и националистические формирования приближались. 3 мая 2014 года в Луганщине были введены комендантский час, добровольная мобилизация способных держать оружие мужчин, созданы штабы обороны населённых пунктов и начаты работы по обустройству оборонительных укреплений. Украинские телеканалы были отключены, все националистические партии и организации официально запрещались. 5 мая 2014 года решением Народного схода Болотову были предоставлены полномочия на переподчинение всех областных органов власти себе.

Референдум о независимости

На фоне надвигающихся драматических событий готовился референдум о независимости Луганской и соседней Донецкой Народных Республик. Украинская конституция не предусматривала местных референдумов, только всеукраинских. Но пришедшая к власти в результате государственного переворота власть сама себя поставила вне закона, и договариваться с ней на конституционной почве смысла никакого не имело. Поэтому 11 мая 2014 года в Луганской Народной Республике было назначено датой народного волеизъявления. В случае положительного решения планировалось спустя неделю провести второй референдум, о присоединении ЛНР к России.

Киев всячески пытался сорвать проведение референдума. ЦИК Украины заблокировал электронные базы данных избирателей Луганской области, а попутно заранее объявил референдумы и в Луганске, и в Донецке нелегитимными, а значит, не имеющими законной силы. В некоторых районах накануне референдума сложилась тревожная обстановка. 9-11 мая 2014 года в северных районах области = Меловском, Белокуракинском, Троицком, Сватовском, Марковском, Беловодском — появились подразделения Национальной гвардии Украины, пытавшиеся сорвать голосование. В ряде населённых пунктов жители тайными тропами пробирались к избирательным участкам, избегая украинских военных. Пролилась и первая кровь — перед самым референдумом, 10 мая 2014 года, в городе Брянка националисты убили сторонника федерализации Александра Колесникова, а 11 мая в Новоайдаре был убит ополченец, 13 местных жителей, в том числе священник, подверглись пыткам и издевательствам.

По официальным данным, в референдуме в Луганской области принял участие 81% от общего числа населения — это более 1 миллиона 375 тысяч человек. 95,98% проголосовавших высказались за независимость Луганской Народной Республики. После подсчёта всех голосов 12 мая 2014 года независимость была провозглашена, этот день с тех пор отмечается как День Республики.

В ответ на события на Донбассе Киев не стал рассматривать какие-то другие способы решения вопроса, кроме как силовые. Ещё в апреле 2014 года он объявил вооружённую агрессию против республик «антитеррористической операцией». Для её проведения была сформирована довольно крупная войсковая группировка — около 35 тысяч человек личного состава и 250 единиц бронетехники. Особенно дурная слава ещё до прихода на Донбасс ходила за Национальной гвардией и батальонами территориальной обороны, куда преимущественно вступали отпетые националисты из «Правого сектора» и «Самообороны Майдана» (запрещённых в России). Интересно, что нашлись свои националисты и на самой Луганщине. Отставной прапорщик ВСУ, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, татарин по национальности Темур Юлдашев внезапно воспылал горячей любовью ко всему украинскому, и создал батальон, который без ложной скромности назвал своим именем, куда стал вербовать местных жителей. Базой его стала милицейская школа в городе Счастье, но ненадолго — местные жители выгнали националистов оттуда, а Юлдашева вскоре арестовали ополченцы, правда, уже достаточно скоро отпустили. Пройдёт несколько месяцев, и он будет убит во время боёв за курган Саур-Могила, а киевский режим будет хоронить его на Лукьяновском военном кладбище, рядом с героями Великой Отечественной войны, которым такое соседство и в страшном сне не могло бы присниться при жизни…

Переход через Рубикон

Вступившие на территорию Донбасса в апреле 2014 года колонны ВСУ были не слишком сильны духом — плохое снабжение, насильная мобилизация, да ещё и необходимость применять насилие плохо морально действовали на них. Некоторых из них ополченцам удалось остановить и разоружить. А вскоре пришло известие о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, после которого всем окончательно стало ясно, что киевская власть не остановится ни перед какими, даже самыми крайними мерами. Командование АЮВ, помимо отрядов самообороны, стало формировать регулярные подразделения, сначала взводы и роты, а затем батальоны. Первой официальной боевой единицей стал национально-освободительный батальон «Заря» под командованием Игоря Бенедиктовича Плотницкого, который позднее станет Главой ЛНР. Вскоре «Армия Юго-Востока» была объединена с «Народным ополчением Луганщины».

Активная фаза боёв началась летом 2014 года. В них особенно отличились луганские подразделения — батальон «Заря» Игоря Плотницкого и Андрея Патрушева, батальон (впоследствии бригада) «Призрак» Алексея Мозгового, батальон «Леший» Алексея Павлова, батальон «Дон» Виталия Киселёва, 3-й десантный Станично-Луганский батальон Олега Бугрова, 2-й казачий батальон Александра Конкина, батальон «Витязь» Александра Гуреева, батальон «Русь» Виктора Веремеенко, группа быстрого реагирования «Бэтмен» Алесандра Беднова, а также донские казаки под командованием атамана Николая Козицына. Значительный вклад в защиту ЛНР внесли и добровольцы, ехавшие из многих регионов России и многих стран мира.

Украинские войска вели наступление по двум направлениям — одна группа, северная, шла на Лисичанск, Северодонецк и Рубежное, вторая, южная, должна бла пройти через Артёмовск и Снежное в ДНР, и выйти на Антрацит, Ровеньки, Красный Луч, Свердловск и Краснодон. Киев массово применял диверсионные группы, подрывавшие мосты и железнодорожные пути.

22 мая 2014 года в ЛНР было официально введено военное положение, тогда же Глава республики Болотов обратился к российскому Президенту Владимиру Путину с просьбой ввести миротворческие силы на Донбасс. Но в России ещё надеялись усадить за стол переговоров Донбасс и Киев, и опасались радикальных решений.

Луганщина впервые со времён Великой Отечественной войны увидела артиллерийские обстрелы и авиационные налёты. 27 мая 2014 года ВСУ обстреляли город Рубежное из миномётов. А 2 июня 2014 года украинская авиация бомбила Луганск, убив 8 мирных жителей и 28 ранив. 3-5 июня 2014 года ополченцы разоружили всю пограничную охрану Украины, за исключением погранпункта «Изварино», на границе с Россией, все желающие покинуть Донбасс смогли это сделать. 7 июня 2014 года отряд Павла Дрёмова и батальона Алексея Мозгового объединились под общим командованием главнокомандующего Народным ополчением Донбасса Игоря Гиркина-Стрелкова. Они приняли участие в обороне Славянска.

9 июня 2014 года в Луганском аэропорту была блокирована украинская военная группировка. На четвёртый день осады ополченцы сбили украинский военно-транспортный самолёт, где погибли 49 военнослужащих — по этому поводу Киев даже объявил траур. К середине месяца ВСУ усилили натиск на Северодонецк и Рубежное. С севера на Луганск наступал националистический батальон «Айдар», сумевший захватить город Счастье и посёлок Металлист — именно жители этих населённых пунктов впервые на Луганщине узнали, что такое террор украинских националистов против «сепаров». Только в Счастье их жертвами стали более 100 человек.

14 июня 2014 года АЮВ отбила посёлок Станица Луганская, но продвинуться дальше не смогла из-за подрыва мостов через Северский Донец. А двумя днями позже начались обстрелы Луганска из тяжёлой артиллерии. Резонансным событием стала гибель 17 июня 2014 года в боях за посёлок Металлист российских военных корреспондентов Игоря Корнелюка и Антона Волошина, посмертно удостоены орденов Мужества. Уже вскоре батальон «Заря» взял в плен виновную в их гибели Надежду Савченко, судебный процесс над которой получил широкую огласку.

В июле 2014 года наступление украинских войск возобновилось. Командование требовало от своих подчинённых скорейшего захвата Луганска и Донецка. Под натиском превосходящих сил ВСУ ополченцы отступали. Ожесточённые бои начались в районе Изварино-Краснодон. Республиканскую столицу стали обстреливать из реактивных систем залпового огня «Ураган», а многочисленные диверсионные группы дополнительно обстреливали жилые кварталы из миномётов. То были чёрные дни в истории Луганска. Только за 17 и 18 июля 2014 года в городе было убито 20 мирных жителей, 150 получили ранения. Погибло и несколько сотрудников Луганского кабельного телевидения, после чего оно временно прекратило вещание в эфир. В городе действовали украинские диверсанты, устанавливавшие «маячки» на больницах, жилых домах, магазинах, музеях, административных здания… Дошло до того, что городская мэрия объявила бессрочный траур по погибшим.

Первую попытку прорваться в Луганск ВСУ сделали 13 июля 2014 года, когда батальонно-тактическая группа, поддержанная 50 единицами бронетехники, перерезала дорогу на Алчевск, но дальше продвинуться не смогла. 23 июля 2014 года 40 танков и 70 БМП и БТР из района аэропорта двинулись в направлении областного центра, заняв ряд ключевых узлов его обороны. Эпицентром боёв стал посёлок Хрящеватое, где с большим трудом луганским ополченцам удалось остановить танковый прорыв ВСУ, уничтожив сразу 7 танков. Батальон «Айдар» устроил в Хрящеватом массовый расстрел местных жителей, а при отступлении заминировал в посёлке все строения. Часть армейских частей ВСУ обошла посёлок и начала бои уже в пригороде самого Луганска.

В те дни украинский президент Пётр Порошенко заявил, что 24 августа, в день независимости Украины, над Луганском и Донецком будут развеваться жёлто-голубые флаги. И действительно — казалось, что республики обречены, ещё рывок — и сопротивление ополченцев будет сломлено. Но уже вскоре луганские защитники праздновали первую победу — им удалось в середине июля 2014 года окружить ВСУ под Краснодоном и Свердловским и заставить их убраться из этого района, так и не добившись успехов. В историю это вошло под названием «южный котёл».

Трудной была вторая половина июля четырнадцатого года… 18 июля 2014 года начались ожесточённые бои в районе Алчевск-Перевальск — ВСУ перерезали трассу Лутугино — Красный Луч, создав угрозу разрыва прямого сообщения между Луганском и Донецком. 20-22 июля 2014 года украинские войска оккупировали Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. 27 июля 2014 года пала Попасная, и в тот же день начались бои за Первомайск — часть города неоднократно переходила из рук в руки, но ополченцам удалось отстоять его. 10 августа 2014 года украинский Генштаб остановил наступление — так были спасены Стаханов и Алчевск. Первомайск называли «Луганским Сталинградом» - этот город был ареной боёв вплоть до осени 2015 года, непрерывно подвергаясь авиационным налётам и артиллерийским обстрелам. 30 июля 2014 года началась так называемая «Луганская блокада», длившаяся более шести недель, причём в течение пяти дней город был практически полностью отрезан от остальной территорией республики. Украинцами не контролировались лишь несколько просёлочных дорог, но и они простреливались с обоих сторон.

В начале августа начала складываться тяжёлая ситуация для запертых в «южном котле» украинских военных. Россия дала возможность выйти всем желающим через её территорию, через пограничный пункт «Гуково». Несколько сотен украинских пограничников и военных воспользовались этой возможностью спастись. Из окружённых 7,5 тысяч украинцев примерно 3 тысячи сумели прорваться в Артёмовск, остальные или погибли, или попали в плен.

12 августа 2014 года украинские СМИ сообщили о том, что подразделения АТО вошли в Луганск. В тот же день Россия объявила об отправке на Донбасс гуманитарного конвоя. Киев, стремясь перекрыть дорогу для него, предпринял новое крупное наступление на двух направлениях. Наступил критический момент. 14 августа 2014 года был ранен Глава республики Болотов, его полномочия стал исполнять министр обороны ЛНР Игорь Венедиктович Плотницкий. Ему удалось организовать оборону Луганска. Украинские части ежедневно несли огромные потери, но упорно пытались рваться вперёд. 18 августа 2014 года Луганск вновь нещадно обстреливали из «Градов», «Гиацинтов» и «Смерчей», запускали ракеты «Точка У», использовали даже фосфорные бомбы. Только в жилом секторе Каменнобродского района республиканской столицы за день было зафиксировано более 150 попаданий мин. В тот же день было совершено ещё одно чудовищное военное преступление украинских националистов — обстрел из «Града» колонны беженцев под Хрящеватым, в результате чего погибло 18 мирных жителей, включая 2 детей. Всего же за четыре месяца обстрелов в Луганске погибло 465 человек.

21-22 августа 2014 года развернулись ожесточённые бои на дороге в Изварино, через которую в Луганск сумел прорваться российский гуманитарный конвой. А 25-26 августа 2014 года началось общее контрнаступления, целью которого была деблокада Луганска и освобождение территории республики. 28 августа 2014 года ВСУ в последний раз обстреливали Луганск из «Ураганов» и «Гиацинтов». На следующий день их вытеснили из Новосветловки и Хрящеватого. Очевидцы вспоминали, что все дороги вокруг Луганска были забиты сгоревшей техникой и завалены телами убитых украинских солдат. К 30 августа 2014 года произошёл коренной перелом в ходе боевых действий, были зачищены Красный Яр, Вергунка, Георгиевка, Роскошное, Металлист, а также район Луганского аэропорта. 2 сентября 2014 года ВСУ были разгромлены в Лутугинском котле — только здесь они потеряли до 4 тысяч погибшими и ранеными. 5 сентября 2014 года луганские ополченцы вышли к окраинам Станицы Луганской и города Счастье. Стремясь объяснить причины поражения на Донбассе. Киев постоянно утверждал, что воевал не против ополченцев, а против кадровой российской армии, хотя ни один наблюдатель так и не сумел доказать фактов участия ВС РФ в конфликте на Донбассе. Зато на стороне Украины воевали представители десятков стран мира — как профессиональные инструкторы, так и откровенные наёмники и боевики.

Для Украины создалось тяжёлое положение, что вынудило её пойти на мирные переговоры. 5 сентября 2014 года в Минске были подписаны соглашения, в соответствии с которыми боевые действия в ЛНР и ДНР приостанавливались. Только за первую фазу войны на своей территории погибли более 10 тысяч луганчан. Соглашения воспринимались двояко — например, Алексей Мозговой и казачий атаман Николай Козицын считали, что они равны капитуляции народных республик, ведь контролируемые Украиной на момент подписания территории, оставались оккупированными. К тому же соглашения в части прекращения огня регулярно нарушались ВСУ. Да и спустя годы стало ясно, что Украина и не собиралась отказываться от планов уничтожить республики, а лишь использовала временную передышку для подготовки к новой войне.

Уже в октябре 2014 года начался очередной виток войны. Той масштабности и интенсивности боевых действий уже не было. Возобновились обстрелы городов ЛНР, в том числе с использованием тяжёлой артиллерии — Первомайска, Стаханова, Ирмино, Славяносербска, Зоринска и Кировска. Ополченцы с горькой иронией прозвали эти события «ожесточённое перемирие». 7 октября 2014 года Армия Юго-Востока была преобразована в Народную милицию ЛНР. Её командующим стал полковник Олег Бугров. Не вошедшие в её структуру части — например, знаменитый «Призрак» - позднее стали отдельными батальонами территориальной обороны.

Годы войны

На исходе 2014 года Украина, нарушая Минские соглашения, накопила значительные силы в соседней ДНР, в районе Дебальцева. Новый 2015 год соседний Донецк — а Дебальцево лежало прямо на пути между Донецком и Луганском — встречал под грохот орудийных залпов и взрывов. Украинские диверсионно-разведывательные группы устраивали теракт за терактом. Поэтому уже в январе 2015 года боевые действия возобновились. 20 января 2015 года Народная милиция ЛНР освободила первый населённый пункт — село Желобок. Развивая достигнутый успех, луганчане одновременно с Народной милицией ДНР нанесли удар с двух сторон по Дебальцевской группировке украинских войск. К концу месяца боестолкновения шли по всей линии соприкосновения.

5 февраля 2015 года командование Народной милиции ЛНР обратилось ко всем способным держать оружие с призывом вступать в её ряды. К тому времени украинские войска, несмотря на значительно численное и техническое превосходство, наличие мощных оборонительных рубежей, начали отступать по всему фронту. Большим успехом в ходе разгрома Дебальцевской группировки ВСУ стало освобождение посёлка Чернухино, где большие потери понесли нацбаты «Айдар», «Киевская Русь», ваххабитский батальон имени Джохара Дудаева, иностранные наёмники. А 9 февраля 2015 года были освобождены город Углегорск и село Логвиново, что позволило замкнуть ВСУ в этом районе в котёл, который так и был назван — Дебальцевский. 10 февраля 2015 года штурмовые группы НМ ЛНР ворвались в Дебальцево. После недельных боёв выжившие украинцы сложили оружие.

Дебальцевский разгром вновь вынудил Киев сесть за стол переговоров. 12 февраля 2015 года было подписано второе Минское соглашение, где вновь договаривающиеся стороны обязались прекратить огонь и отвести войска. Но бои под Дебальцевом продолжались до 18 февраля 2015 года, когда остатки украинских подразделений, побросав технику, отступили на Светлодарскую дугу, в район реки Лугань.

Киев не собирался отказываться от своих планов захватить ЛНР и ДНР. Не прекращались обстрелы прифронтовых территорий, продолжали работать диверсанты. Боевые действия свелись в основном к локальным стычкам в «серых зонах», покинутых большинством их жителей. За последующие несколько лет Украина провела несколько мобилизаций, получила значительную военную и финансовую помощь от западных стран. В апреле 2015 года в так называемой «Зоне АТО» находилось 20 бригад, насчитывавших до 65 тысяч военнослужащих, 300 танков, 900 бронетранспортёров, 800 артиллерийских единиц — так что угроза сохранялась и была более чем ощутима. Украина регулярно обстреливала территорию ЛНР и ДНР, а если те отвечали, тут же обвиняла их в нарушении Минских соглашений и на этом основании раз за разом срывала отвод своих войск. Совершенно не помогала разрешению ситуации и работа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Во время одного из своих выездов в районе города Счастье под украинский танково-миномётный обстрел попали даже представители ОБСЕ во главе с координатором Тони Фришем.

28 июля 2015 года стороны начали было создавать тридцатикилометровую буферную зону. Однако уже в августе украинцы обстреляли насосную станцию, оставив без воды несколько городов ЛНР. Тогда Народная милиция ЛНР нанесла удар по складу боеприпасов на станции Марьевка. В итоге соглашение об отводе танков и крупнокалиберных вооружений смогли подписать только 30 сентября 2015 года.

Мы уже не раз упоминали о диверсионной деятельности Украины. В 2015 году она вышла на новый уровень. Не имея возможности победить в открытом бою, Киев санкционировал проведение терактов. 23 января 2015 года украинскими диверсантами был убит мэр города Первомайска Евгений Ищенко и три российских волонтёра, приехавших с гуманитарной помощью. 19 марта 2015 года был взорван последний целый автомобильный мост через Северский Донец. Со второй попытки 23 мая 2015 года был убит командир бригады «Призрак», легендарный Алексей Мозговой. А 12 декабря 2015 года жертвой украинских террористов пал командир казачьего полка Павел Дрёмов. 5 января 2016 года была взорвана железнодорожная станция Славяносербская. 6 августа 2016 года очередной жертвой террористов едва не стал Глава ЛНР Игорь Плотницкий. А в ночь с 31 августа на 1 сентября того же года в центре Луганска был подорван памятник защитникам ЛНР «Они отстояли Родину». 11 ноября 2016 года — аналогичный теракт, на сей раз в отношении памятника «Звезда Победы».

22 сентября 2016 года было подписано очередное соглашение о разведении сил. Но только у Станицы Луганской до июля 2017 года украинская сторона 72 раза срывала отвод своих войск. 24 декабря 2016 года были подписаны новые Минские соглашения о бессрочном режиме прекращения огня. Украинцы не раз пытались идти в наступление на различных участках, но ополченцы ДНР и ЛНР их неизменно останавливали. 27 декабря 2016 года было объявлено о блокаде народных республик. 29 января 2017 года началось новое наступление украинских войск. Новости тех месяцев не отличались разнообразием — сначала СМИ сообщали об очередном соглашении о прекращении огня, а на другой день — о его нарушении.

Продолжался и терроризм со стороны Киева. 4 февраля 2017 года в результате теракта был убит начальник Управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко. 23 апреля 2017 года у села Пришиб Славяносербского района был взорван автомобиль миссии ОБСЕ. 1 август 2017 года вновь был подорван памятник защитникам ЛНР в Луганске.

Напряжённый момент был в июне 2017 года, когда ВСУ прорвали оборону Народной милиции ЛНР и ворвалась в село Желобок. Им удалось занять почти всю «серую зону» между Желобком и посёлком Донецкий, но ополченцы вновь остановили захватчиков.

В 2018 году Киев начал готовиться к новой широкоформатной военной операции. 18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон «О реинтеграции Донбасса», а 30 апреля 2018 года Порошенко изменил название «Антитеррористическая операция» на «Операция объединённых сил» (ООС). Интересно, что летом 2018 года в Луганске прошёл Украинский народный трибунал, на котором за преступления против мирных людей, нарушение законов и обычаев войны заочно к пожизненному заключению были приговорены Порошенко, Турчинов, Аваков, Гройсман, Муженко, Парубий, Полторак и Яценюк.

Новый президент Украины Владимир Зеленский быстро забыл о своих миролюбивых предвыборных обещаниях, не только продолжив курс Порошенко, но и усилив его. 20 мая 2020 года Глава ЛНР Леонид Пасечник вновь разрешил Народной милиции открывать ответный огонь. 27 июля 2020 года на очередном заседании Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе вновь было принято решение о режиме прекращения огня. Но уже совсем скоро Украина возобновила обстрелы, в результате которых гибли мирные люди. Только за год — с мая 2019 года по май 2020 года ВСУ более 550 раз обстреляли территорию ЛНР. А в 2021 году Запад стал поставлять на Украину летальные системы вооружения, накачивая её оружием с целью развязать крупномасштабную войсковую операцию против ДНР и ЛНР и вовлечь Россию в эту войну. И своих целей, к сожалению, ему удалось добиться…

Специальная военная операция

На рубеже 2021-2022 годов ситуация в Донбассе начала резко обостряться. И так никогда не прекращавшиеся обстрелы ЛНР и ДНР значительно участились. Запад, уже не скрываясь, накачивал Украину летальным оружием. На этом фоне 15 февраля 2022 года Государственная Дума Российской Федерации приняла подготовленный фракцией КПРФ проект обращения к Президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств. 21 февраля 2022 года Россия официально признана независимость республик. А спустя три дня, как известно, в ответ на просьбу о военной помощи с их стороны, наша страна начала Специальную военную операцию.

Началось долгожданное освобождение Луганщины. 24 февраля 2022 года был освобождён первый населённый пункт — Лопаскино, а всего за первую неделю Спецоперации было освобождено четыре десятка посёлков и городов. 26 февраля были освобождены Счастье и Станица Луганская, 2 марта — Новоайдар, Сватово, Старобельск, 3 марта — Степной Яр. Не прошло и месяца спецоперации, а под контролем ЛНР уже было 90% территории региона. 21 апреля 2022 года была освобождена Кременная, 10 мая — Попасная, 13 мая — Рубежное. 25 июня 2022 года после тяжёлых боёв был освобождён Северодонецк, где киевский режим разместил органы власти подконтрольной ему территории Луганщины. В руках ВСУ оставался последний крупный населённый пункт Луганской земли — Лисичанск. Взят он был 3 июля 2022 года. В этот день все СМИ сообщали радостную весть о полном освобождении территории ЛНР.

За время оккупации части территории ЛНР Киев переименовал 1425 объектов, уничтожил 151 памятник.

Однако в сентябре 2022 года ВСУ предприняли контрнаступление под Харьковом, и несколько населённых пунктов на севере ЛНР вновь оказались под контролем Украины. Крупнейший из потерянных населённых пунктов — Белогоровка — до недавнего времени продолжал оставаться местом кровопролитнейших боёв. В мае 2024 года Министерство обороны РФ объявило об освобождении Белогоровки.

19 сентября 2022 года Общественная палата ЛНР обратилась в Главе республики Леониду Пасечнику с просьбой о проведении референдума по вопросу вхождении в состав России. Референдум проходил с 23 по 27 сентября 2022 года в присутствии более чем 130 международных наблюдателей. При явке 94,15% «за» проголосовали 98,42%. По итогам референдума 28 сентября Глава ЛНР обратился к Президенту России с предложением принять республику в состав федерации в качестве её субъекта. 30 сентября 2022 года Президент и глава ЛНР подписали договор о вхождении республики в состав России. Она сохранила статус автономной республики и названия, под которыми они появились в далёком уже теперь 2014 году.

В дни, когда пишется эта статья, российские военнослужащие продолжают неуклонно продвигаться вперёд, и эксперты убеждены, что полное освобождение Луганской Народной Республики не за горами. Приближается день, когда война на этой многострадальной земле окончательно прекратится и здешние жители смогут наконец жить мирно и счастливо — они это заслужили.