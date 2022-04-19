Спецоперация и опыт Великой Отечественной войны Уроки Великой Отечественной войны сейчас очень пригодятся На чтение: 4 минуты

24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Спецоперация не закончилась молниеносно, как рассчитывали многие. Идут жестокие и кровопролитные бои, которые превратились уже в полноценную войну. России и республикам Донбасса противостоит хорошо подготовленная Западом украинская армия. В условиях войны важный фактор составляет моральный дух нашей армии. Наших солдат не нужно убеждать в справедливом характере войны. Ради духовных и нравственных ценностей солдаты готовы отдать свою жизнь. Наверное, каждому понятно, что взаимосвязь идеологических и психологических факторов формирует моральный дух армии и общества страны, находящейся в состоянии войны, их моральное состояние.

В этом случае не будет лишним вспомнить опыт, обретенный нашей страной в годы Великой Отечественной войны. Именно психология и идеология, их тесная взаимосвязь имели решающее значение для противостояния агрессии немецко-фашистских оккупантов и их сателлитов.

К сожалению, иногда создается ощущение, что война идет, где-то там, далеко, что некоторых это совершенно не касается, разве что гречка и сахар подорожали. А ведь если бы наше командование не произвело упреждающий удар, дыхание этой войны было бы намного ощутимее. Я, конечно, не уполномочен обсуждать, как организовывают весь процесс этой сложной операции наши стратеги, но высказать свое недоумение по поводу идеологической организации мне очень хочется.

«Вставай, страна огромная…»

По военно-учетной специальности я замполит батальона и давно нахожусь в запасе. Но мне кажется странным, что все как-то сразу забыли богатый опыт советских политруков в годы последней войны.

Самым массовым и очень востребованным в годы войны средством политической агитации был плакат. Он как действенное средство нашел себя еще в годы Первой мировой войны. В те далекие времена полиграфические возможности были куда слабее, а плакаты печатали огромными тиражами и отправляли с оружием и боеприпасами на фронт, расклеивали в населенных пунктах. Грамотный плакат воспитывал в людях патриотизм и любовь к родине, помогал людям разобраться в сложной политической обстановке. 22 июня 1941 года уже к вечеру появился первый военный плакат Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и уничтожим врага», который был опубликован на страницах газеты «Правда». Все плакаты, появившиеся в июньские дни 41-го, наглядно показывали и трагедию войны, и решали главную задачу – укрепление веры советских людей в победу. Плакаты, созданные в годы Отечественной войны, известны и по сей день, они продолжают оставаться символом своей эпохи и шедеврами изобразительного искусства. Полтора месяца идет специальная военная операция на территории Украины, и за это время не появилось ни одного плаката, призывающего показать значимость миссии Российской армии по освобождению русского населения Донбасса, нет и плакатов, показывающих изуверство и жестокость новых украинских фашистов. А сколько животрепещущих тем дает нам двуличная политика так называемой объединенной Европы?! Действительно, у нас в стране нет сегодня специальной организации, которая готовит и выпускает плакаты. Раньше было издательство ЦК КПСС «Плакат», но оно было таким раздражающим и пугающим для рвущихся к власти демократов, что его переименовали в 1991 году в издательство «Панорама», а вскоре и вообще закрыли. Я в течение 10 лет был членом художественного совета издательства, и не было ни одной значимой темы в стране, на которую не откликнулись бы художники издательства. Очень часто они без всякого заказа сверху приносили плакаты, отражающие и их точку зрения, и страны в целом. А сейчас? У меня большое сомнение, что об этом кто-то задумывался. В современных инструкциях про плакаты, видимо, ничего не сказано о действенности подобного вида искусства. А новый тип чиновника, по всей видимости, ждет команды сверху, а вот она опять запаздывает. Правда, все-таки прорывается инициатива снизу, и, мне кажется, стихийный плакат, появившийся как ответ на подвиг старушки с красным знаменем, вышедшей встречать нацистов, – яркий тому пример.

Сегодня очень бы пригодились плакаты, появившиеся в годы Великой Отечественной. «Родина-мать зовет!» М.И. Тоидзе, «Воин Красной Армии, спаси!» В. Г. Корецкого и сегодня не менее актуальны, чем 80 лет назад.

Нет специальной службы (комиссии, организации), координатора, которые взяли бы в свои руки идеологическое обеспечение этой специальной военной операции. Помогите чиновнику, возьмите ответственность на себя, освободите чиновника от страха принимать ответственность на себя. Такая организация (даже общественная) должна быть создана при президенте и должна быть наделена особыми полномочиями. Обывателя закормили телевизионными шоу, где умные дяденьки больше пиарят себя, чем рассказывают о ходе боевых операций. А вот наши враги давно взяли плакат на вооружение. Из репортажей о боевых действиях мы видим, что в каждом захваченном вражеском блиндаже находят плакаты-призывы: «Убей русского!», «Русского на гиляку!». Удачно придуманы символы союзных войск «Z» и «V», но и они должны иметь идеологическую поддержку.

Очень нужен плакат на тему «Русской весны» и «Защиты русского населения Донбасса». Он должен быть очень простой, понятный, красочный и выразительный. Такой плакат должен находиться в каждом новом освобожденном населенном пункте, в каждой больнице, в каждом центре, куда эвакуируются мирные люди. Это может быть изображение простого подснежника, пробивающегося сквозь снег, дым и огонь. Поверьте, такой плакат принесет больше пользы, чем все выступления некоторых функционеров…

Никто не отменял и такую форму идеологической и политической работы, как листовки. Нам все время говорят, что мы полностью захватили господство в воздухе. Кто мешает нам заваливать территорию врага правдивыми листовками и о действиях российской армии, и о гуманитарной помощи, и о зверствах националистов? Местное население в прифронтовых районах не имеют никакой информации о настоящем положении дел, а довести ее до них – наша задача. Правда, совсем недавно ТВ показало, как народная милиция ДНР обстреливает позиции врага листовками. И это одно из решений проблемы.

И еще один момент, который вызывает неподдельную тревогу и беспокойство. Многие наши «звезды подмостков» осудили решение правительства и сбежали из родной страны, которая ведет поистине освободительную войну за свой народ и за свои идеалы. Можно подумать, что в стране не осталось здоровой творческой интеллигенции. За это время в стране не появилось практически ни одной песни, которая отвечала бы тем патриотическим задачам, о которых неоднократно говорил наш президент Владимир Владимирович Путин.

24 июня 1941 года в газетах «Известия» и «Красная звезда» был опубликован текст песни «Священная война», а 26 июня на Белорусском вокзале перед отправлявшимися на фронт войсками с этой песней выступил Краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски СССР. Только в этот день песню исполнили пять раз.

Вот такая песня нужна нам всем сегодня. Именно с такой песней в бой с нацистами пойдут и войска Российской армии и народная милиция Луганской и Донецкой республик. Сегодня труднейшее для страны время, и оно требует максимального напряжения всех сил, в том числе и идеологических. Патриотизм просто так не вырастет на пустом месте, он требует постоянной, кропотливой и очень умной работы. Кто мешал нашим командирам от телевидения уже с первых дней военной операции объявить конкурс на хорошую патриотическую песню и каждую неделю представлять их на суд общественности? Можно посетовать, что нет уже ни Матусовского, ни Блантера, ни Александрова, но это все от лукавого. Замечательных композиторов и поэтов у нас – целая страна. Обратитесь к ним! Думаю, что у многих уже есть чем нас порадовать.

По мобильным телефонам уже распространяются песни народных авторов, рассказывающих о героизме наших солдат и офицеров, о зверствах нациков, об истинном патриотизме. Центральное же телевидение с завидным упорством не замечает происходящих событий. Кроме новостных каналов, практически ничего нет. За кадром остается отечественная поэзия. В годы войны стихи советских поэтов, таких как О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, могли воодушевить к действию целые дивизии. Зато каждую субботу и воскресенье наше телевидение обсуждает, что сказал Моргенштерн, как устроилась в Израиле госпожа Пугачева. Тематика освободительной миссии Российской армии отходит на задний план. Западные страны приостановили экономическую деятельность в нашей стране, но никто не отказался от трансляций на наших телевизионных каналах. И там, как и прежде, герой – Рэмбо, а не русский солдат. Кроме того, эфирное время по-прежнему получают «патриоты» европейской ориентации. У нас в свое время появился замечательный телеканал «Победа», который должен был напоминать российским гражданам о Великой Победе нашего народа в Отечественной войне. На самом деле менеджеры канала особенно не заморачиваются, они выбрали за образец пяток современных и не самых лучших сериалов о войне и крутят их каждый день. В нашей стране самая большая фильмотека по этой тематике, но, видно, эти ребята о ней ничего не знают или не хотят знать. Вот если бы лучшие фильмы о войне перемежались с документальными кадрами сегодняшних боевых действий, то эффект был бы куда больше. Старики перестают смотреть этот канал, они изучили сериалы «Ликвидация», «Диверсанты» и «Штрафбат» наизусть, а ведь эти фильмы на канале крутятся по три-четыре раза в неделю. А где-то на полках пылятся «В окопах Сталинграда», «Они сражались за Родину». Кажется, что с первых дней проведения военной операции телевидение должно было измениться, хотелось бы, чтобы основной темой стала гражданская, патриотическая позиция, но все осталось по-прежнему. Война идет, где-то далеко, нас она не касается? Новые программы, где вы? Смещение позиций в сторону гражданского общества уже будет почти победой. За большими взрослыми делами мы забыли про школьников. Учителям не до формирования гражданской позиции у них. Задача их – не вложить знания, а вдолбить правила заполнения бланков ЕГЭ. Всю информацию о событиях школьникам пытаются внушить «фейковые программы» наших доброжелателей.

Мы имеем богатейший опыт идеологической и контрпропагандистской работы, наработанный в годы Великой Отечественной войны. Там кладезь мудрости и умения работать и с противником, и с населением. Если власти боятся возвращения политруков, то пора создавать своих комиссаров, называть их по-другому, но только надо начинать работать, упущенное время не вернуть.