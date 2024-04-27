Россия сегодня. Специальная военная операция Дата 24 февраля 2022 года навсегда изменила облик современности. В этот день Вооружённые Силы Российской Федерации приступили к проведению специальной военной операции на территории Украины. Это событие стало итогом многолетнего конфликта, начавшегося ещё с государственного переворота в Киеве в 2014 году. На чтение: 6 минут

Дата 24 февраля 2022 года навсегда изменила облик современности. В этот день Вооружённые Силы Российской Федерации приступили к проведению специальной военной операции на территории Украины. Это событие стало итогом многолетнего конфликта, начавшегося ещё с государственного переворота в Киеве в 2014 году. В своём обращении к гражданам Президент России Владимир Владимирович Путин сообщил, что операция проводится в соответствии со статьёй 51 Устава Организации Объединённых Наций, предусматривающей право на индивидуальную или коллективную оборону до тех пор, пока Совет Безопасности не предпримет мер, необходимых для поддержания международного мира и безопасности; а также в соответствии с ратифицированными ранее договорами о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской Народными Республиками.

Предшествующие события

Приход к власти в 2014 году в результате незаконного государственного переворота антироссийски настроенных сил, подпитанных ультранационалистическими организациями и поддержанных западными странами во главе с Соединёнными Штатами Америки, создал для России угрозу её безопасности. Появилась перспектива скорого вхождения Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО), что выдвинуло бы военную инфраструктуру этого блока вплотную к российским границам.

Более того, ключевые позиции в государственном аппарате, органах местного самоуправления, силовых структурах заняли сторонники радикального украинского национализма, в том числе лидеры неонацистских военизированных формирований, сыгравших немалую роль в свержении законно избранной власти. Приход националистов к власти закономерно привёл к политике власти по переформатированию сознания украинского населения, основной идеологемой которого стало мифологизированное определение украинцев как древней нации, подлинных наследников восточных славян. В то же время Россия (согласно русофобской риторике новых хозяев Киева - «Московия») подавалась как чужеродное, неславянское государство, которому украинцы всегда противостояли. Во все сферы общества, в первую очередь, в образование, внедрялись новые установки, одновременно русский язык и культура вытеснялись из учебных заведений, средств массовой информации, делопроизводства, сферы обслуживания. Всё это сопровождалось привлечением не согласных с новой политикой к административной и уголовной ответственности, вплоть до убийств. И это всё проводилось при том, что по состоянию на 2011 год на Украине числилось 66% русскоязычных граждан.

Ещё до начала активных действий властей в этом направлении, предвидя, куда пойдёт украинская политика, 16 марта 2014 года из состава Украины на основании проведённого референдума вышли Севастополь и Крым. 7 апреля 2014 года свой суверенитет провозгласила Донецкая Народная Республика, 27 апреля 2014 года – Луганская Народная Республика. 12 мая 2014 года на основании проведённого референдума была провозглашена независимость этих двух республик.

Попытки русскоязычного населения Харькова, Днепропетровска, Одессы и других городов выразить таким же образом своё несогласие с киевским режимом были жестоко подавлены. В отношении Донецкой и Луганской Народных Республик Киев начал полномасштабные боевые действия, официально наименовавшиеся «антитеррористической операцией» (АТО). Именно тогда украинские силы, задействованные на данном участке, «прославились» многочисленными нарушениями норм международного права – обстрелами объектов гражданской инфраструктуры и спальных районов, террористическими актами; причём для киевского режима стали типичными обвинения «сепаратистов» Донбасса в «самообстрелах» подконтрольной территории для запугивания людей и нагнетания среди них антиукраинских настроений.

Стремясь остановить разрастающийся конфликт, Россия при посредничестве Германии и Франции пошла на подписание международного договора с Украиной, вошедший в историю как Минские соглашения. Первые из них были подписаны 5 сентября 2014 года, и предусматривали прекращение огня на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, освобождение заложников, допуск ОБСЕ к мониторингу ситуации на границе России и республик. Киев обязался провести мероприятия по децентрализации власти и досрочные местные выборы. И, хотя спустя две недели был заключён меморандум по осуществлению режима прекращения огня, боевые действия совсем скоро возобновились. Россия сделала вторую попытку мирной инициативы, на сей раз уже предложив комплекс мер по реализации предыдущих соглашений. На сей раз предусматривалось, помимо прекращения огня и обмена пленных, создать нейтральную пятидесятикилометровую зону безопасности. Украина, к тому времени потерпевшая серьёзное поражение под Дебальцевым, вновь обязалась пойти на децентрализацию киевской власти и закрепить особый статус за Донецком и Луганском. Однако и это делать Киев не собирался, ссылаясь на «неурегулированность безопасности».

Впоследствии отставные лидеры Франции и Германии признали, что со стороны Запада это было лишь уловкой, призванной временно заморозить конфликт, для беспрепятственной накачки Украины оружием. На протяжении последующих лет представители России в ООН, ОБСЕ, на различных форумах обращали на это внимание международного сообщества, однако западные политики остались глухи ких заявлениям.

Ситуация стала накаляться с приходом к власти на Украине Владимира Зеленского. В марте 2021 года он ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об утверждении стратегии военной безопасности. Этот документ официально рассматривал Россию как военного противника, предусматривал необходимость возвращения под контроль Киева ДНР, ЛНР, Крыма и Севастополя, внимание уделялось и втягиванию третьих стран в потенциальный конфликт. Одновременно активизировались усилия по вступлению Украины в НАТО и ЕС. 2 декабря 2021 года на заседании ОБСЕ министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров заявил, что Россия не желает вооружённого конфликта, однако в соответствии с положениями международного права имеет право выбирать способы обеспечения своих законных интересов в сфере безопасности. 15 декабря 2021 года в Вашингтон был передан проект договора о гарантиях безопасности, согласно которому НАТО взяло бы на себя обязательство не принимать Украину и другие бывшие республики СССР в альянс, но какой-либо практической реализации этого предпринято не было. Никак не пожелал повлиять на ситуацию и, Европейский Союз, который имел возможности деэскалировать конфликт.

Между тем, обстановка всё более накалялась. 19 февраля 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил, что намерен восстановить статус Украины как ядерной державы и в самое краткое время запустить процесс вступления в НАТО. Перед Россией встала необходимость обеспечивать собственную национальную безопасность военными средствами. 21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а на следующий день заключила соглашения о дружбе и сотрудничестве с этими республиками.

Характер боевых действий

В первые дни операции российская армия с применением ракетной техники и авиации нанесла массированные удары по украинской военной инфраструктуре. Военно-воздушные силы и противовоздушная оборона Украины понесли существенные потери, однако сохранили свою боеспособность. Вооружённые силы России действовали с трёх направлений – северного, с территорий Белоруссии и Брянской области; восточной, из Белгородской и Воронежской областей; и южного, из Крыма.

Основными целями наступления были Киев, Харьков, Херсон и Запорожье. Помимо этого, российские войска стремились взять под контроль атомные электростанции и места хранения радиоактивных отходов с целью обеспечения безопасности этих стратегических объектов. Именно в этой целью были заняты Чернобыльская АЭС, а также Запорожская АЭС с примыкающим к ней городом Энергодаром. Также целью на начальном этапе был захват американских биологических лабораторий, где в обстановке секретности проводились исследования в военных целях. При этом действия российской армии с самого начала носили ограниченный, весьма сдержанный характер. Предпринимались значительные меры по уменьшению жертв как среди мирного населения, так и среди военнослужащих Вооружённых Сил Украины. Однако последние в большинстве своём оказывали упорное сопротивление, что лишь увеличило жертвы, а также затянуло и эскалировало конфликт.

В первые же месяцы ведения боевых действий выявились тактические приёмы, характерные для украинской армии. Это использование мирных жителей в качестве живого щита, обустройство тяжёлого вооружения и средств противовоздушной обороны посреди жилых кварталов, использование частных и многоквартирных домов в качестве огневых точек. Обычным делом стали многочисленные военные преступления против мирного населения в прифронтовой полосе, а также российских военнопленных. Большое влияние на боевые действия стала оказывать поддержка Украины странами НАТО, как непосредственно – через поставки техники и боеприпасов, так и путём использования их разведывательного потенциала. Тогда же в Киеве родился лозунг Украина – дешёвая инвестиция для Запада против России», подразумевавшая, что граждане западных стран благодаря поставкам вооружений и кредитам якобы живут спокойно и не умирают на войне.

Россия же на первых порах не обладала численным превосходством, необходимым для широкого обеспечения наступательных действий, не имела сплошной линии фронта и достаточного количества сил для контроля над освобождаемыми территориями. Ещё одна особенность СВО – широкое применение бойцов иррегулярных вооружённых формирований, частных военных компаний. Кроме того, с течением времени всё большее значение приобретает применение беспилотных и дистанционно управляемых систем вооружения – беспилотных летательных аппаратов, наземных и водных безэкипажных комплексов; новых типов высокоточного оружия.

Кампания 2022 года

Заметным событием на северном участке фронта начального периода спецоперации стала Гостомельская десантная операция, в ходе которой был занят стратегически важный аэродром и скованы значительные силы противника. В то же время другие части с тяжёлыми боями заняли город Буча и вошли в город Ирпень. Однако в марте 2022 года в Турции состоялись российско-украинские переговоры, в ходе которых в качестве жеста доброй воли было принято решение отвести войска от Киева, ввиду чего российские войска покинули Гостомель, Бучу, Ирпень и другие занятые населённые пункты. Какого-либо эффекта для урегулирования конфликта дипломатическим путём это не понесло, более того – было использовано украинской стороной для информационной дискредитации российских военных, путём демонстрации тел погибших в ходе взаимных обстрелов и убитых самими украинскими карателями пророссийски настроенных мирных жителей в Буче. Несмотря на очевидные черты фальсификации, ведущие западные медиа использовали все свои ресурсы, для раскрутки и тиражирования этих фейков. Впрочем, далеко не во всех странах мира «Бучский нарратив» был безоговорочно принят на веру.

На южном направлении 25 февраля 2022 года российские войска взяли под контроль город Мелитополь, 28 февраля 2022 года – Бердянск, 2 марта 2022 года – Херсон. Таким образом, к середине марта 2022 года Россия установила контроль почти над всей Херсонской и большей частью территории Запорожской области. Крупным сражением того периода были бои за Мариуполь. Немалое влияние на ход боевых действий в тот период оказали бойцы частной военной компании «Вагнер», совместно с российской армией освободившие город Попасная. 1 августа 2022 года началась беспрецедентная для текущего вооружённого конфликта битва за Артёмовск (ранее переименованный Украиной в Бахмут). Киев стянул сюда не менее двадцати бригад и формирований наёмников из многих стран, оказавших упорное сопротивление наступающим российским силам. Этому сражению суждено было стать одним из самых кровопролитных в Европе со времён Второй мировой войны – оно продлилось 224 дня, завершившись 20 мая 2023 года.

В первые дни СВО российские войска установили контроль над восточной частью Харьковской области, приблизившись к областному центру. Были заняты города Купянск, Шевченково, Балаклея, создан плацдарм в районе города Изюм. Но развить успех далее на этом участке не удалось.

В начале сентября 2022 года Украина задействовала новые подразделения, прошедшие подготовку в военных лагерях НАТО, вооружённые и экипированные по стандартам этой организации. Под их давлением российские силы были вынуждены отступить на ряде участков фронта. Ценой больших потерь украинским войскам удалось вернуть контроль над большей частью Харьковщины и Красным Лиманом в ДНР, а также над Херсоном и правобережной частью Херсонской области. Однако дальнейшее наступление оказалось для Украины невозможным и быстро выдохлось – линия фронта стабилизировалась по границе России с Харьковской областью, линии боевого соприкосновения в ДНР и Запорожской области и по Днепру от Энергодара до Чёрного моря.

Важным событием стало объявление 21 сентября 2022 года частичной мобилизации населения в Вооружённые Силы 300 тысяч человек, имевших военную специальность. Далее небывалые размеры принял приём на контрактную службу. Данные действия позволили свести на нет численное превосходство ВСУ.

После трёх раундов переговоров между Россией и Украиной дальнейшие дипломатические усилия сошли на нет. 30 сентября 2022 года Зеленский законодательно закрепил невозможность ведения переговоров с Москвой. За несколько дней до этого, 23-27 сентября 2022 года, на освобождённых территориях прошёл референдум о вхождении их в состав России, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказалось за. 5 октября 2022 года был подписан договор о принятии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

8 октября 2022 года украинскими спецслужбами был организован террористический акт на Крымском мосту – в результате подрыва грузового автомобиля обрушилось два пролёта для движения автомобилей, сгорели 7 цистерн с топливом железнодорожного состава, имелись жертвы среди мирных людей. Спустя два дня российские военные начали наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Даже по официальным украинским данным, которые, как предполагается, были занижены, из строя была выведена почти половина государственной энергетической системы.

Кампания 2023 года

Ещё в конце 2022 года Украина приступила к подготовке массированного контрнаступления. В своём новогоднем обращении Владимир Зеленский обещал, что 2023 год станет для Украины «годом победы». По всей видимости, аналитики НАТО и украинского Генерального штаба предполагали, что существенных российских оборонительных рубежей войска не встретят. Но, узнав о готовящемся контрнаступлении, российское командование отнеслось к нему очень серьёзно, и в кратчайшие сроки создало мощные линии укреплений, временно перейдя к стратегической обороне.

6 июня 2023 года в результате диверсии со стороны Киева была разрушена плотина Каховской гидроэлектростанции, что вызвало крупную экологическую катастрофу и потребовало неотложных мер по эвакуации населения. Вскоре после этого контрнаступление официально началось. Направлением главного удара украинское командование избрало город Токмак Запорожской области с последующим выходом на Мелитополь. Таким образом предполагалось рассечь сухопутный коридор в Крым. Ареной ожесточённого сражения стал посёлок Работино, ставший настоящим кладбищем бронетехники ВСУ, особенно иностранной, накопленной за период затишья на фронтах. За три месяца упорных боёв украинские войска не просто не прорвали российскую оборону – они даже не смогли дойти до её основных линий. Потери украинской армии были колоссальными – официальных данных не публиковалось, но, по оценкам, не менее 125 тысяч военнослужащих было убито, сожжено либо захвачено около 16 тысяч единиц военной техники. Лишь в декабре Киев официально признал провал контрнаступления.

Важным событием осени 2023 года стало освобождение Авдеевки. Здесь, в непосредственной близости от Донецка, ещё с 2014 года был создан мощный укрепрайон, из которого регулярно велись миномётные и артиллерийские обстрелы столицы ДНР. После многомесячных боёв сопротивление противника было сломлено.

Не сумев достигнуть успеха на поле боя, Украина избрала тактику террористических актов, в первую очередь, при помощи беспилотных летательных аппаратов. Если на первых порах объектами атак становились приграничные регионы – Брянская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области; то со временем беспилотники стали появляться в более дальних местах. Большую часть аппаратов военным удаётся сбивать. 28 февраля 2023 года зафиксирована первая попытка ударить по Москве. 3 мая 2023 года два беспилотника взорвались над территорией Московского Кремля. 30 июля и 1 августа 2023 года атаке подвергся комплекс Москва-Сити. Большого разрушительного эффекта все эти акты не достигали, скорее имея своей целью раздуть информационный шум и вызвать панику среди населения, впрочем, безуспешно. 30 августа и 26 ноября 2023 года были проведены самые массовые к тому моменту одновременные атаки на российские регионы. В марте следующего, 2024, года российская армия предприняла новые массированные удары по критической инфраструктуре Украины, в первую очередь, по энергетической. Попадания были зафиксированы по военным объектам и обеспечивающей их инфраструктуре в Харькове, Запорожье (в том числе ДнепроГЭС), Кривом Роге, Полтавской, Сумской, Одесской, Хмельницкой, многих других городах и областях.

Реакция международного сообщества

Реакция западных стран на действия России с самого начала была резко отрицательной, однако представляемая ими картина о единстве всего международного сообщества в их осуждении является неверной. 2 марта 2022 года на Генеральной Ассамблее ООН 141 страна осудила действия России, приняв резолюция с требованием немедленного вывода войск из Украины. Но при этом 35 стран, в том числе такие крупные игроки международной политики, как Индия и Китай, воздержались. В итоге уже к 7 марта 2022 года Россия стала рекордсменом по числу наложенных санкций, обогнав в этом Иран и Северную Корею. Накладывая ограничения на целые отрасли, вынуждая свои компании сворачивать деятельность в России, коллективный Запад стремился добиться коллапса российской экономики, вынудить Россию пойти на мир на его условиях, совершенно неприемлемых.

В общей сложности с начала боевых действий 54 государства объявили о своём участии в военных поставках киевскому режиму, общая помощь в совокупности составила 203 миллиарда долларов США (по состоянию на январь 2024 года). Наиболее значительная поддержка была оказана Соединёнными Штатами Америки, Великобританией, Германией, Канадой, Францией. Помимо поддержки от конкретных стран, поддержку Украине оказывают многочисленные европейские и американские фонды и института, Международный валютный фонд и Всемирный банк. В последнее время поддержка снижается, поскольку в ряде стран-доноров для Украины возникают финансовые и внутриполитические проблемы.

Формула мира, по мнению киевского режима и его западных покровителей, заключается в полном выводе российских войск, восстановление Украины в границах 1991 года, выплата репараций, а также трибунал над ответственными лицами. Россия продолжает настаивать на своей формуле мира: признание новых регионов частью России, а также полная демилитаризация и денацификация Украины, и её нейтральный статус. Вместе с тем на Западе, да и в самой Украине, отмечается усталость от конфликта, особенно на фоне демонстрации Россией своего запаса прочности, при котором она продолжает придерживаться своей линии, несмотря на продолжающиеся попытки поколебать её. Аналитики разных стран отмечают, что по сравнению с началом боевых действий армия России качественно и количественно выросла, приобрела бесценный боевой опыт, что позволяет ей всё успешнее выполнять поставленные задачи. Значительно окреп и тыл, на небывалом подъёме военно-промышленный комплекс. По этой причине всё большее количество людей в мире перестают верить в украинскую победу, а победа России становится всё более реальна и близка.

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