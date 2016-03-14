Мертвые города, живые люди Мертвые города, живые люди На чтение: 1 минута

Вот судьба занесла меня на новую войну, новую войну с новым фашизмом. Это не лозунг, это реальность. Где? Как? А у наших дверей, в братской стране, где живут такие же, как я, внуки советских солдат-победителей. Братской для меня и миллионов граждан России. В боях за которую погибли миллионы украинцев, русских, белорусов.

Сразу оговорюсь, я не ходил в атаку, освобождая Дебальцево, не сидел в обороне на Саур-Могиле, я вез людям мир, но я видел последствия пребывания фашизма, я видел глаза людей, испытавших на себе его железную хватку. Я видел окопы, вырытые ровно там, где проходили линии обороны Отечественной, окопы, копая которые находили солдат той войны и именно это прибавляло защитникам Донбасса сил, чтобы не пустить новую нечисть на свою землю! Именно с ними в одну стрелковую цепь вставали души тех, кто погиб в этих траншеях больше 70 лет назад...

И они выстояли, опять выстояли, выстояли несмотря на то, что по всем военным наукам этого не должно было произойти! Разве не чудо, что горстка ополченцев, не имеющих не артиллерии, ни бронетехники, ни какого другого тяжелого вооружения, отстояла Саур-Могилу, на которую шла минимум батальонная тактическая группа при поддержке бронетехники? Разве не в одном строю воевали они - солдаты Великой Отечественной и бойцы Донбасса? Они и лежат сейчас вместе у подножия и на высоте, защитники этой земли - деды и внуки!

Кто мог представить, что это может повториться? Кто мог сказать, что зверь опять оживет и начнет рвать души и тела людей? Начнет загонять людей в церкви и окружать танками, грабить, убивать, насиловать мирное население? Загонять ракетами, снарядами и минами детей в подвалы домов на недели и месяцы. Я видел этих детей, которые смотрят взрослыми глазами, которые пишут не деду Морозу, а солдату-ополченцу, которые даже смеются по-взрослому тихо.

Я уже писал, что фашизм не имеет национальности, и умышленно не упоминаю понятие нацизм, потому что мои деды называли это явление фашизм, а им, безусловно, виднее. И здесь на Донецкой земле идет не гражданская война, нет! Здесь не воюют с Украиной и украинцами, здесь не ненавидят украинский язык и не сносят памятники Тарасу Шевченко, не переименовывают улицы, названные именами Героев-украинцев.

Здесь воюют с фашистами, с теми, кто заражен бациллой коричневой чумы и утратил свою национальность, и свою Родину, превратившись в животное, которое ради подтверждения своей исключительности и права сильного, готово рвать людей в клочья только за то, что они говорят на другом языке и читают другие книги! И здесь прищемили хвост этому зверю, выбили ему его звериные клыки, но он продолжает скалиться окровавленной пастью, обстреливая втихаря, исподтишка мирные города и села. Его посадили на цепь его заокеанские хозяева, видимо, сами испугавшись его неуемной злобы, но он натягивает цепь, уже огрызаясь и на своих хозяев. Он уже попробовал крови и остановить его можно, только вырвав и растоптав его черное сердце! И это должны сделать мы все вместе, все кто хочет жить в мире и под мирным небом, в мире и дружбе невзирая на национальности, цвет кожи и вероисповедание.

…Мертвые села, где дома снесены танками и артиллерией. Мертвые после наступления комендантского часа города. Но какие здесь люди! Какие же они живые и как они хотят жить, любят жить и живут.

Я видел людей, которые, выйдя лишь недавно из бомбоубежищ, по ночам еще зачастую просыпаясь от стрельбы, главной своей заботой считают сохранение Луганской филармонии, которые, как о живом, говорят об органе, стоящем в этой филармонии! Которые сами ночуют в домах с пробитыми снарядами стенами, но просят помочь с обустройством влажностного режима для органа, чтобы он не испортился. Люди, которые одним из первых объектов, восстановили здание Цирка, которые искренне радуются, что он может гореть своими огнями - этот Цирк. Люди, которые под обстрелами пробирались в консерваторию послушать оркестр, а потом с концерта под этим же обстрелом шли домой уже в полный рост!

Безрассудство? Нет мужество. Мужество, которое давали им музыка и стихи, написанные в трудные времена борьбы с фашизмом их дедами, и они вместе с ними шли по улицам неубиваемого города, они этим мужеством спасли город.

Какие эти люди? ОНИ ЖИВЫЕ! Они живут, а не выживают, не существуют за зарплату, мечтая только об ее увеличении и новой машине, они отстояли свою страну, спасли ее от фашизма, зачастую ценой жизни своих близких. Они такие же как мы, только ЖИВЫЕ. Так может и нам надо ожить, ожить до прихода фашистов к нам в дом? До того, как прольется кровь невинных детей, ожить и начать делать что-то не для себя, а для своей страны!

И знаете, эти люди счастливы, это видно по их светящимся солнцем Донбасса глазам, по добрым, открытым улыбкам, по умению сопереживать чужому горю, помогать посторонним людям, попавшим в беду. Потому их и хранит Бог и память солдат Отечественной! Спасибо вам, живые люди Донбасса!