Люди Непокоренной Республики. Как живет ЛНР? Часть 2 Глядя в глаза людей Луганска, понимаешь – дело антифашистов живет и сегодня На чтение: 2 минуты

Одним из первых в день поездки я увидел Костю (имена изменены). Более веселого попутчика и водителя не найти. Он был нашим Вергилием на пути к территориям, совсем недавно освобожденным от националистов. Туда, где еще рвутся снаряды, где лесополоса таит в себе смертельную опасность. «Дайте хоть броник…» – вопрошаю я, тепличный столичный житель, впервые отправившийся на передовую. Костя смеется: «Так по бронику в первую очередь и стреляют! Тебе полегче или побрутальнее?» С ухмылкой наблюдая, как я неловко влезаю в бронеплиты, Костя остается в легкой куртке защитного цвета. Ему не привыкать, да и к чему всё это, ведь выстрел из РПГ, автоматная очередь, мина не оставят шанса водителю. А он сегодня за рулем.

За легким юмором чувствуется умение жить. Люди здесь вообще жизнерадостны. Вопреки ударам, обстрелам и лишениям они научились противопоставлять себя горю. Им неприятны метания, ужимки, столичная депрессуха. Как пел позабытый ныне артист, «чем ближе к фронту, тем чище люди…» И теперь я понимаю, что это истинная правда. Позади – колонны спецов, новой техники. Заросли и кустарники коварно подступают к ухабистой дороге с двух сторон, и сейчас наша защита – только Костин юмор и умение водить. «Пааааляницяяяя!» – скандирую я, пытаясь побороть страх. «Да нет же, пооолланыыця», – хохочет Костя, ловко объезжая очередной ухаб. За пыльным окном мелькает зеленка. Всего через неделю машину нашего спутника, журналиста Миши, обстреляют из такого леса. Чудом он останется жив и невредим.

Впереди блокпост. К счастью, наши. Здесь уже не улыбаются, не машут. Здесь внимательно смотрят и крепко держат палец на курке автомата при виде машины. Но Костю знает вся Луганская республика. Глаза опаленного боем ополченца не спутать ни с чьими. Он добр и предприимчив, но ни на минуты не возникает сомнений, – это ветеран. С 2014-го года он несет службу республике. Невпопад очередной раз ору «паляницу» и ловлю Костин взгляд. Он не дрогнет при виде противника, в рукопашной будет страшнее рыси. Возит помощь он в свободное время. Это не работа, не хобби. Для луганцев протянуть руку помощи – долг, а не служба. Он вырастил детей, заслужил немало наград, но и сейчас спокойно идет на риск ради людей.

Впереди показалась лента реки. Крепкие руки с удивительной легкостью, словно жонглируя, переключают тугую передачу буханки. Урча и подрыгивая, наш фургон переваливает через понтонную переправу. Здесь шли танки, бронемашины пехоты. Остов одной так и остался недалеко от переправы. Пару дней назад здесь вели бой наши десантники. Расстреляв весь боекомплект, экипаж покинул БМП за долю секунды до попадания. Теперь это ориентир с яркой буквой латинского алфавита, и он говорит каждому путнику, что дальше фронт. Тонкая грань между миром и боем. Машина сопровождения не прошла мост, поехали в объезд. Мы одни, но знаем – впереди город с людьми, нужно ехать. Впереди город с названием горной породы, емко передающей характер луганцев.

Подбитый танк, брошенные окопы – картинка, подсказывающая, что противник отходил в спешке. Но расслабляться нельзя ни на минуту. Хвойный лес, обступивший город, до сих пор неспокоен. Там и тут слышны взрывы. Где-то совсем рядом рвутся снаряды. Расстрелянные хозстроения, заправки, перевернутые машины, воронки от мин – все здесь говорит о прошедшем бое. Спешим в больницу, где идет работа и днем и ночью. Немолодой уже доктор бегло курит, сейчас он один будет делать операцию: местный житель сломал ключицу во время рубки дров. Он не попал под обстрел, не наступил на мину, но в условиях фронта бытовые увечья не менее опасны. У врачей нет свободной минуты. Выгружаем припасы: гречку, бинты, медикаменты… и самое необходимое – надежду. Людям освобожденных территорий сейчас важнее всего знать, что о них помнят, им помогут, их не оставят без поддержки. Наша задача выполнена. По проторенной дороге поедут колонны. Будут еще сотни, тысячи тонн гуманитарки. А бригада волонтеров Донбасса день за днем там, где нужна помощь. В майском южном ветерке столько жизни! Близок час, когда территория ЛНР будет полностью освобождена от воинствующих националистов. Здесь снова будут сеять, добывать, производить. Да здесь уже все делают с твердой уверенностью – будем жить. Как гласит надпись в сердце ЛНР у одноименного города, «Счастье не за горами». А за свое счастье и наш общий мир люди луганской земли бороться умеют.

Возвращаемся в Луганск

Мягкий приазовский климат, солнце, синее небо, легкие следы реактивных ПВО. Некогда центр промышленной жизни. В мае все кругом утопает в зелени и цветах. Край вечно красных гвоздик. И все это о Луганске. Город ежедневно очаровывает тысячи туристов, приезжающих поддержать свободу республики. Близость фронта почти не чувствуется, лишь отдаленное эхо ударов иногда разрывает предрассветную тишь. Как живут и чем дышат жители Луганска?

В центре города толпа. Когда вечером выходишь из отеля, то вся улица заполнена людьми, празднующими 9 Мая. В этом городе праздник ценится вдвойне. Тысячи резервистов ушли на фронт освобождать территории республики, и город ждет своих сыновей домой с замиранием сердца. Движешься среди людей без всякой цели, рассматривая трофеи и технику, и вдруг понимаешь: этот город живет, дышит скорой победой и обещанием ребят – я вернусь, мама...

Мир – хорошее место, и за него стоит бороться. Угадаете, кто автор этих слов? Именно так Эрнест Хемингуэй описал жизнь сражающихся за свободу людей. Да, 82 года назад вышел его роман, но, глядя в глаза людей Луганска, понимаешь – дело антифашистов живет и сегодня.