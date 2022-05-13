Люди Непокоренной Республики. Как живет ЛНР? Заметки нашего корреспондента с Донбасса На чтение: 2 минуты

«Буханку» трясло, словно мы попали в стиральную машину. Пассажиров, впрочем, это мало волновало. Привыкшие к ситуациям и похуже, волонтеры везли продукты, медикаменты и бинты в недавно освобожденный город. Среди них те, кто первым встал на защиту родного края от националистических банд, тогда еще ручьем легковушек, потянувшихся на юго-восток.

Ирина (имена изменены), бойкая и деловая дама, лучше других, пожалуй, могла бы рассказать о первых днях атаки на Луганщину. Ей пришлось три месяца провести в плену. В изоляторе нельзя было иметь ни календаря, ни часов – время тянулось бесконечной пеленой секунд, пока ее не отпустили в ходе первого обмена пленными. С тех пор Ира ценит каждую секунду жизни – как своей, так и друзей, близких, соотечественников. Она знает, как страшно оказаться вдруг без воды и света. Возможно, именно поэтому степенная дама в полевых брюках везет продукты первой необходимости на дальний край республики. Так люди охотно делятся последним куском хлеба с ближним. В ее глазах радость и покой. Она первой уловила силуэт любимого луганцами зверька-полевика. Байбак быстрыми прыжками пересекает дорогу вблизи «буханки» и скрывается в зеленом поле, уже засеянном, несмотря на войну.

Это земля хлеборобов. Здесь, невзирая на погоду и тяжесть ручного труда, год за годом, столетие за столетием вольные люди засевают поля хлебом. Не оставили крепкие руки работу и в дни боев. Страшная и неведомая для нас, столичных жителей, вооруженная борьба за 8 (!) лет не сломила луганчан. Но сделала их сильнее, смелее, взрослее своих прожитых лет… Засеянные поля остаются позади, впереди мост. Мы пересекаем естественную черту – речку Северский Донец. Впереди освобожденные территории. Мост наскоро восстановлен. В первые дни боев боевики целые перекрытия подорвали. Отходя, дождались, пока первая линия опытных фронтовиков пройдет вперед, пропустили из страха танки, а лишь заслышав гул грузовых моторов, вылезли из нор… Взрыв обрушил грохочущий «Урал» в неглубокие воды. А мальчики-резервисты, раскинув руки, остались там, среди ростков травы, такой же молодой и хрупкой, как жизнь юного воина. Короткая жизнь, ставшая такой же вечной, как память о молодых героях.

Едем по «потемкинской» трассе – бывшей артерии оккупированной территории ЛНР. Ровные бордюры, безжизненные обочины, блеск солнечных батарей на столбах. Все это было сделано ради визитов верховных бонз киевского режима. А еще посреди заколоченных давно домов красуется новенький аналог МФЦ. Черное здание, отдаленно напоминающее участки альянса из Half-life 2. Нездешняя постройка стала плохой защитой для боевиков. Союзные войска выбили их в считаные минуты, о чем свидетельствует выгоревший этаж и обломки вокруг. Боевики поумнеют, националисты станут занимать куда более стойкие строения. И им будет все равно, что это школа, больница или детский сад…

Едем дальше. Впереди первая остановка на дозаправку. «Ленточка» останавливается быстро, бойцы покидают машины и осматриваются. Это мирная заправка, вокруг полно людей. Можно выдохнуть. Везде уже двойные цены: кофе по 20, а нам по 80, значит. Ага, курс не очень. «Карту “Мир” принимаете?» – шутит сопровождающий журналист и быстро попадает под волну холода девушек-кассиров. Здесь карт вообще не любят. Трудно поверить, но есть еще места, где принято рассчитываться наличными. Люди с интересом наблюдают за группой в импортных бронежилетах и разгрузками. И внезапно – удар! снова удар! Тишина. Нет, это далеко, ближе к фронту, но что-то крупное. Все выдохнули. Мальчишки стараются не смотреть в сторону солдат, прячут глаза. Им по 12-13 лет. Значит, примерно 8 из них им рассказывали о злодеях, что придут, промывали мозги… Правда оказалась иной. Освободители пришли и принесли с собой мир. Причем не одноименные банковские карты, а ощущение мира. Здесь люди действительно сильно отличаются. У мирных луганчан нет национализма. Все народы для них – братские. А вот с «нациками» разговор короткий и жесткий. Уйдет немало лет, чтобы вылечить молодежь освобожденных территорий, воспитанную в ненависти. Но луганцы справятся, им многое по плечу, они научат детей вере и правде. Словами поэта – «хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной». У луганчан есть правда, они сильнее…

Мы снова в «буханке», и мы мчимся к нуждающимся. Впереди зона боевых действий, где действительно каждый шаг, каждый шорох и каждый взгляд важны… И каждая пачка муки в нашем пожилом фургончике…