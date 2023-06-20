«Чёрная книга. Зверства современных бандеровцев – украинских неонацистов 2014 - 2023» Книга издана и Министерством обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом в сотрудничестве со Следственным комитетом России, Фондом исследования проблем демократии, Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов. На чтение: 2 минуты

Книга издана и Министерством обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом в сотрудничестве со Следственным комитетом России, Фондом исследования проблем демократии, Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов.

В «Черной книге» приведены страшные свидетельства о пытках, насилиях, убийствах, совершённых украинскими неонацистами и военнослужащими ВСУ в 2014–2023 годы. Книга содержит множество свидетельств жертв и очевидцев, фрагменты материалов следствия, фотографии.

Детальное описание пыток мирных граждан и российских военнослужащих, которые применяют ВСУ и СБУ. Массовое минирование мирных районов городов и поселков. Вооруженный разбой и грабежи со стороны Вооруженных сил Украины. Примеры преступлений ВСУ и украинских неонацистов против человечности (сожжение живьем мирных жителей; убийства детей, в том числе с беспилотников; обстрелы школ и больниц). Убийства российских журналистов и «живых носителей информации». Убийства мирных граждан в целях пропаганды.

Следственный комитет России, Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов, Российское военно-историческое общество, Фонд исследования проблем демократии ведут ежедневную работу по фиксации злодеяний нацистов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях и на других территориях в зоне СВО. СК РФ и Главное военное следственное управление собирают и документируют тысячи фактов о преступлениях боевиков украинских нац.формирований и военнослужащих ВСУ.

Уже проходят судебные процессы и вынесены приговоры тем лицам, чья конкретная вина в уничтожении мирных жителей и военнопленных доказана. Работа продолжается. Следствию известны многие имена палачей и их сообщников, полученные во время допросов. Списки людей, которые предстанут перед справедливым судом, ежедневно пополняются.

Масштаб убийств и увечий, их спланированный характер позволяют квалифицировать данные преступления украинской власти и украинских военных в качестве геноцида мирного населения Донбасса.

Задача книги состоит в том, чтобы о них сегодня узнали как можно больше людей у нас в стране и за рубежом. Чтобы боль и горе жертв украинского неонацизма не были забыты.

Предисловия к книге «Чёрная книга. Зверства современных бандеровцев – украинских неонацистов 2014 - 2023» написали помощник Президента РФ, Председатель РВИО Владимир Мединский и Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу .

Новая книга стала продолжением издания Российского военно-исторического общества «Черная книга. Зверства бандеровцев» , рассказывающего о преступлениях бандеровцев, совершенных в годы Великой Отечественной войны и после неё.

«Черная книга. Зверства бандеровцев» (1941 – 1945)

В основе книги - материалы Центрального архива Министерства обороны РФ и Центрального Архива ФСБ России.

Хатынь, Волынская резня, преступления бандеровцев в Тернопольской и Львовской областях, массовые убийства мирных жителей, целенаправленное уничтожение поляков, евреев, русских, украинцев – эхо этих страшных преступлений слышно по сей день. В книге содержится не только копии рассекреченных архивных документов, но и детальное описание зверских пыток и истязаний, которые применяли бандеровцы над мирным населением.

- Не каждый человек сможет дочитать книгу до конца. Сцены кровавых преступлений пособников Гитлера на Украине в 1941-1945 гг. невероятны по своей жестокости. Но люди в России, на Донбассе, на Украине и во всем мире должны знать о подлых злодеяниях нелюдей - бандеровцах, возомнивших, что могут безнаказанно убивать женщин, детей, стариков…. Современные укронацисты – прямые потомки гитлеровских извергов. Почерк тот же: пытки над мирными гражданами и военнопленными, расстрелы, издевательства, политика выжженной земли. Мы должны знать: с кем столкнулись сегодня наши воины, и кто руководит их действиями. За что сегодня сражается Россия и Русский мир, - сказал Михаил Мягков , редактор и составитель книги, Научный директор РВИО.

Еще до Второй мировой войны лидеры ОУН (Организация украинских националистов – запрещена в России) С. Бандера и Р. Шухевич тесно сотрудничали с немецкой контрразведкой Абвер II. В дальнейшем это позволило украинским националистам (бандеровцам) беспрепятственно переходить из украинской охранной или карательной полиции в ряды Украинской повстанческой армии (УПА) и обратно. Они получили от гитлеровцев более 700 минометов, около 10 тысяч станковых и ручных пулеметов, 100 тысяч ручных гранат, 30 тысяч мин и снарядов, более 12 миллионов патронов. Кроме оружия, в распоряжение главного штаба УПА было предоставлено 300 полевых радиостанций, около 100 портативных типографий и другого снаряжения, выделены немецкие военные инструкторы и специалисты.

К моменту нападения Германии на СССР идеология бандеровщины и ее боевые структуры уже были оформлены, одобрены в вышестоящих немецких штабах и готовы к действию.