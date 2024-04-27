Битва за Авдеевку История Авдеевки: от промышленного города до крепости На чтение: 8 минут

История Авдеевки: от промышленного города до крепости

Принято считать, что история Авдеевки началась с 1770-х годов. Первоначально появилось село. Выходцы из Курской, Воронежской и Полтавской губерний Российской империи основали первое поселение на территории современного города в середине XVIII века и назвали по имени первого поселенца. Село стало казенной (государственной) собственностью по распоряжению новороссийского губернатора. На момент 1859 года в Авдеевке насчитывалось 450 дворовых хозяйств, была православная церковь и почтовая станция.

В середине 1880-х годов через местность, на которой теперь расположен город, прошла Екатерининская железная дорога, здесь построили железнодорожную станцию.

Авдеевка иизначально была обычным российским селом, которых в Российской империи огромное количество. Жители занимались сельским хозяйством, держали дворы, ходили в церковь. И долгое время в Авдеевке ничего не менялось.

Ориентировочно к концу XIX столетия ситуация начала меняться. Проложили железную дорогу, которая соединила Донецкий и Криворожский железорудные бассейны. И Авдеевка, расположенная рядом с Донецком, приобрела важное значение. В селе появился вокзал, товарная станция. Затем быстро начало увеличиваться и количество населения.

В советские годы село разделилось на две части. Здесь построили кирпичный завод, который занимался ещё изготовлением черепицы. Но главное - было возведено несколько крупных предприятий: коксохимический, электромеханический, керамический и ещё несколько заводов. А поблизости от Авдеевки шла добыча песка, который затем отправляли на производство оконного стекла. Большое количество промышленных предприятий повлекло за собой новое увеличение численности населения. Особенно сильный прирост произошёл в послевоенные годы, когда СССР начал бурный процесс восстановления промышленности, пострадавшей во время сражений Великой отечественной войны. И жители многочисленных сёл потянулись в Авдеевку, потому что предприятия предлагали рабочие места.

В 1957 году обе части Авдеевки, которые имели статус поселков городского типа, - Авдеевки Первой и Авдеевки Второй - объединили в один город, ставший районным центром.

До развала СССР в 1991 году и в последующее десятилетие Авдеевка считалась классическим городом-спутником. В ней находилось крупное предприятие — коксохимический завод, он и являлся градообразующим. Подавляющее большинство жителей трудилось именно там.

Город, расположенный в 13 километрах от Донецка на реке Каменка, жил тихой и непримечательной жизнью. По данным переписи, в 2001 году в Авдеевке числилось чуть более 37 тысяч горожан. И постепенно город приходил в упадок. Молодёжь не оставалась там, не желая идти по стопам родителей. Уже в 2010-х годах население стало медленно сокращаться. И это несмотря на то, что коксохимический завод являлся едва ли не крупнейшим в Европе.

«Русская весна»

Наступил 2014 год. В городе на тот момент проживало около 34 тысяч человек. На Донбассе началась «Русская весна». Местные жители не согласились признать государственный переворот в Киеве и с оружием в руках начали отстаивать свои права. На несколько месяцев Авдеевка оказалась под контролем донецких ополченцев. Но в июле 2014 года город пришлось оставить. И он отошёл к Украине. Таким образом, Авдеевка превратилась в прифронтовой населённый пункт, находящийся возле Донецка.

Уже тогда ВСУ начали превращать населённый пункт в полноценную крепость, понимая его важность для ДНР. В самой Авдеевке, а затем и за городом были размещены артиллерийские орудия, позволявшие практически беспрепятственно обстреливать Донецк разнообразными снарядами, что и делали украинские войска и формирования.

Однако затем наступило затишье. Продлилось оно до начала 2017 года, после чего конфликт Украины и ДНР вновь обострился. Ополченцы попытались отбить город, но у них не получилось.

Значение и роль Авдеевки

Для киевских властей Авдеевка являлась едва ли не главным опорным пунктом в противостоянии с ДНР. Понимая, что ополченцы будут всеми силами пытаться взять город, чтобы отодвинуть линию фронта, населённый пункт превратили в крепость. Как считалось, неприступную.

Главный упор был сделан на коксохимический завод. Его сделали цитаделью, схожую с предприятием «Азовсталь» в Мариуполе. Важный момент: в Авдеевке могли размещаться как войска, так и диверсионные группы для проведения операций на Донбассе. Учитывая уровень защиты города, они там находились фактически в полной безопасности. Соответственно, Донецк и близлежащие населённые пункты находились под постоянной угрозой. Как обстрелов, так и диверсий.

Начало специальной военной операции

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция. Российские войска при поддержке ополчения ДНР постепенно продвигались к Авдеевке. Город нужно было взять, несмотря на всю сложность операции. Однако быстрого результата добиться не получилось, город оставался неприступным. Тогда российское военное командование изменило стратегию. Российская армия медленно, но верно начала брать Авдеевку в клещи.

Военкоры сообщали, что в конце июля 2022 года была предпринята очередная попытка штурма Авдеевки. Причиной стали не только постоянные удары по мирным жителям, но и очередная диверсионная атака. Тогда ВСУ дистанционно заминировали несколько улиц Донецка «лепестками». «Лепестки» - тип мин, направленный исключительно на ликвидацию людей, тяжёлой военной технике они не страшны. И поэтому власти города приняли решение о разминировании при помощи танков.

Российская сторона знала о подготовке Авдеевки к боевым действиям, но что именно там возвели бойцы ВСУ — оставалось неизвестным. Спустя время выяснилось, что в городе существует мощная линия обороны, а главным опорным пунктом стал именно коксохимический завод. Под нужды ВСУ были перестроены и переоборудованы не только ангары, но и подвальные помещения, а также подземные коммуникации. Таким образом, одновременно на территории предприятия могло разместиться несколько тысяч солдат противника.

За полтора года СВО с территории Авдеевки постоянно наносились удары по мирным жителям Донецка. Проблему нужно было решить как можно быстрее. Примерно в середине октября 2023 года возобновились боевые действия. Войска Российской Федерации продолжили брать Авдеевку в клещи. И вскоре произошёл коренной перелом в противостоянии.

Бои за каждый сантиметр земли

Осознавая всю важность Авдеевки, киевские власти приказали военным держаться в городе до последнего. Параллельно мировые СМИ твердили (с подачи «Банковой»), что город — неприступная крепость, способная выстоять несмотря на трудности. Всё-таки, их подготовка к сражению велась на протяжении последних 10 лет.

Но получилось по-другому. Российское военное командование, используя преимущества в тактическом плане, сумело поставить противнику сначала «шах», а потом и «мат». Важную роль сыграли и тяжёлые авиационные бомбы, которые были задействованы в сражении.

В начале февраля 2024 года в северо-восточной части Авдеевки вражеская оборона не выдержала натиска. Произошёл прорыв. Это событие коренным образом изменило ситуацию. Российские войска начали более уверенно давить врага, переведя бои в городскую застройку. А бойцы ВСУ медленно отступали, цепляясь за каждый сантиметр земли. Но, несмотря на отчаянное сопротивление, переломить ход битвы они не смогли. Российские войска «дожали» противника.

Чем дальше продвигались российские солдаты, тем больше появлялось подробностей о степени защиты города. Военкоры сообщали, что вся территория города покрыта сетью подземных ходов, максимально укреплёнными блиндажами и камерами видеонаблюдения. Когда в СМИ говорилось, что Авдеевка — как минимум один из лучших укрепрайонов ВСУ, это соответствовало действительности. Тем ценнее оказалась победа российских войск.

Авдеевка входила в «угледарскую дугу», состоящую из Угледара, Марьинки, Соледара и Артёмовска (Бахмута). Она разделяла ДНР на территории, подконтрольные киевским властям и освобождённые. И наряду с Артёмовском она играла важную роль.

В целом, между битвой за Артёмовск и Авдеевку много общего. Их объединяют не только атаки «в лоб», но и ожесточённые сражения в условиях городской застройки. Каждая улица представляла собой укрепрайон.

И Артёмовск, и Авдеевку изначально планировалось окружить, обойдя с флангов. После чего наступила бы следующая фаза — затягивание «удавки» на горле противника. Однако сразу сделать это не удалось. И на то были серьёзные причины.

Первые попытки обойти Авдеевку с флангов закончились ожесточёнными боями за многочисленные сёла. Так, были атаки на Петровское и Северное. Они тоже представляли собой укрепления с мощной линией обороны. К тому же открытая местность играла на руку противнику. Российские войска находились у ВСУ как на ладони, поэтому одна за другой шли атаки как артиллерией, так и дронов. И после первых неудач командование пересмотрело план действий. Подавить вражескую артиллерию в тех условиях было крайне сложно, а стопроцентной защиты от дронов, и вовсе, пока нет.

В начале декабря 2023 года российские войска начали медленное наступление западнее Авдеевки. Упорное сопротивление противника и резко испортившаяся погода не позволяли наращивать темп. Сражаться приходилось буквально за каждый метр земли. Однако, несмотря на усердие ВСУ, остановить продвижение не получалось. И операция по окружению Авдеевки приобретала всё более отчётливые черты.

К 17 декабря стало понятно, что российская армия пытается добраться до линии Очеретино-Бердычи-Орловка-Авдеевка, чтобы перерезать последний путь снабжения ВСУ в городе. А уже на следующий день войска смогли продвинуться на значительное расстояние.

В январе ситуация не изменилась. Российские войска продолжили давить на северный и западный фланги, пытаясь взять Авдеевку в «клещи». На линию обороны были переброшены большие резервы ВСУ, чтобы остановить продвижение российской армии. Сражения приняли позиционный характер. Несколько раз противник пытался контратаковать, но добиться значимых успехов не смог. Российские войска заняли оборону, готовясь при удобном случае продолжить наступление на сёла, расположенные западнее Авдеевки. Приоритетным направление являлись: Ласточкино, Бердычи, Семёновка. Именно эти населённые пункты были превращены в мощные оборонительные редуты ВСУ, задача у которых была одна – любой ценой остановить русских.

Понимая, что за прорыв линии придётся заплатить слишком большую цену, российское командование остановило наступление. Войска атаковали позиции ВСУ точечными ударами, заставляя противника перебрасывать всё новые и новые резервы. А это, в свою очередь, ослабляло и без того критическое положение гарнизона Авдеевки.

Примерно такая же картина наблюдалась и в сражении за Артёмовск. При этом открытая местность и невозможность защитить солдат от атак с воздуха не позволяла перейти ВСУ в контрнаступление. Едва они пытались сделать вылазку, попадали либо под шквальный артиллерийский огонь, либо на массированный налёт дронов. Ситуация оказалась патовой. Поэтому командование российских вооружённых сил и приняло решение идти «в лоб». В сражениях в застройке было больше шансов на успех, несмотря на сложность ведения таких сражений. Той же логикой руководствовались и командиры ЧВК «Вагнер».

Под городскими боями стоит понимать не только сражения с участием штурмовых отрядов. Они сыграли главную роль в битве за терриконы близ коксохимического завода. А по самому городу ещё очень плотно работала артиллерия и авиация. После взятия терриконов российские войска обеспечили себе хороший обзор, поскольку оказались на самой высокой точке и смогли произвести корректировку ударов. После этого успеха последовал новый — российские войска заняли важные позиции близ города. Солдаты ВСУ были выбиты из промзоны, расположенной рядом со станцией Ясиноватая-2.

Пока шли бои, над городом витала угроза образования «авдеевского котла». Дело в том, что российским войскам удалось окружить населённый пункт. Положение ВСУ с каждым днём становилось всё хуже. Близилась катастрофа. Мировые СМИ писали о том, что Авдеевке нужно «чудо». Однако «чуда» для солдат ВСУ не произошло. Не помогли даже резервы, которые военное руководство ВСУ перебросило на защиту города. В первую очередь, надежды были связаны с 3-й штурмовой бригадой, состоящей из опытных бойцов.

Шли дни, резервы не справились. И в феврале ситуация всё-таки достигла критической отметки. Солдаты ВСУ дрогнули. До этого момента уже были ситуации, когда солдатам противника приходилось отступать. Но они чаще всего делали это относительно организованно. Проще говоря, военные отходили от старых позиций и занимали новые. И раз за разом российским бойцам нужно было атаковать, чтобы заставить противника отступить. А в феврале 2024 года часть подразделений просто разбежалась, пытаясь сохранить свои жизни.

Сыграл важную роль и тот факт, что под огневым контролем российских солдат оказалась единственная асфальтовая дорога, ведущая в город. Соответственно, гарнизон фактически лишился снабжения. Да, оставался ещё вариант с грунтовой дорогой. Но зимой по ней гружёный автотранспорт проехать не мог. Учитывая все эти факторы, которые грозили полным уничтожением гарнизона, командование ВСУ приняло решение покинуть город. Оставаться в нём и держать оборону до последнего так или иначе привело бы к печальному для Киева результату. Гарнизон (а это несколько тысяч человек) либо был бы полностью уничтожен, либо оказался бы в плену.

Выбраться всем сразу было практически невозможно. Поэтому из Авдеевки солдаты уходили по-разному: малыми и большими группами, днём и ночью. И далеко не всем удалось уйти. По сообщению Министерства обороны России, только за финальные сутки штурма Авдеевки противник потерял свыше полутора тысяч человек. Известно, что в период с 15 по 16 февраля по украинским позициям были нанесены удары тяжёлыми авиабомбами. За сутки российская авиация сбросила 250 штук.

Битва за Авдеевку наглядно показала, что украинская сторона пыталась экономить личный состав, предпочитая остаться в глухой обороне, сделав ставку на неприступность города. У российской же стороны получилось спутать планы противника. Массированные удары артиллерии и авиации заставили Киев всё-таки задействовать резервы. Туда были отправлены не только 3-я штурмовая бригада, а ещё и 47-я. Она тоже создавалась из опытных бойцов (в том числе и из бывших «азовцев») и предполагалось, что сумеет проявить себя во время контрнаступления. Как известно, контрнаступление ВСУ окончилось провалом. И бойцы 3-й и 47-й бригад были отправлены в Авдеевку, чтобы попытаться удержать от развала фронт. Справиться с поставленной задачей им помешали российские военные, которые выполнили свою установку – затащить в сражение как можно больше резервов, чтобы постепенно всех «перемолоть». А потом, когда противник израсходует запас живой силы, нанести уже свой удар.

Есть версия, что бойцов 3-й бригады отправили в Авдеевку для проведения контрудара. Причём атаковать российских солдат они должны были как внутри города, так и за его пределами. Однако этот план провалился. Уже в одном из своих первых сражений 3-я бригада понесла большие потери. Были как погибшие и раненые, так и попавшие в плен (в том числе и представители командования). После этого от идеи о проведении контрудара в Киеве отказались. И 3-я бригада стала прикрывать отходящие из Авдеевки украинские части. Причём они оставляли в городе и вооружение, и технику.

Массовому отходу украинских солдат мешали российские военные. Они проводили зачистки не только домов, но подземных катакомб коксохимического завода, в которых планировали отсидеться разрозненные вражеские подразделения.

17 февраля главком украинской армии Сырский официально объявил о том, что гарнизон уходит из Авдеевки. И перейдёт к «обороне на более выгодных рубежах». И в этот же день появилась новость, что российская армия взяла город. После чего Минобороны предоставило кадры с отступлением ВСУ.

Значение успешно освобождённого города

В феврале, когда стало понятно, что ВСУ не смогут удержать Авдеевку, в мировых СМИ появился закономерный вопрос: почему командование медлит с приказом об отступлении? И, естественно, проводились параллели с Артёмовском. У киевских властей на то были свои причины:

 Авдеевку позиционировали как неприступную крепость. И сдача города влекла за собой подрыв боевого духа солдат.

 Потеря Авдеевки лишало ВСУ удобного плацдарма на Донбассе, в который было вложено много средств.

 О том, что город нужно сдать, чтобы сберечь ресурсы, говорил бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Поскольку он воспринимался президентом как политический противник, прислушаться к его мнению публично было неловко.

Есть предположение, что именно политические интриги и вынудили Банковую держаться за Авдеевку до последнего. Используя её как «красную тряпку» для западных партнёров, требуя всё новой и новой помощи. Как известно, конкуренцию Залужный не выдержал. Он покинул должность и отправился послом в Британию. А новым главкомом стал Сырский. Он уже чётко выполнял все приказы, спускавшиеся из Киева. Потому в Авдеевку отправляли всё новые и новые резервы, пытаясь удержать главную крепость. Но российские войска всё равно продвигались. Ослабленный и деморализованный гарнизон уже ничего не мог противостоять штурмовикам. А с потерей Индустриального проспекта — единственной асфальтовой дороги, ведущей в город, всё окончательно стало очевидно.

Захватом Авдеевки руководил командующий группировкой войск «Центр» генерал-полковник Андрей Николаевич Мордвичёв. За два года проведения специальной военной операции он успел отметиться успешными действиями. Именно Мордвичёв командовал войсками, которые в мае 2022 года сумели взять Мариуполь. Так что он знал, как вскрывать многослойную оборону противника. Тогда, в Мариуполе, российские солдаты продемонстрировали высокий уровень подготовки и мастерства. То же самое произошло и при штурме Авдеевки. Во время освобождения города (а там ещё находилось около тысячи мирных жителей) российская армия показала своё мастерство и хорошую подготовку.

«Царская охота»

Ярким примером является атака на опорный пункт противника «Царская охота», до которого бойцы добрались через подземную трубу.

Ещё в 2023 году российской разведки удалось обнаружить чугунную трубу, которая когда-то являлась частью дренажной системы. Естественно, она представляла собой интерес. Начался долгий процесс изучения.

Спустя время удалось установить, что один из выходов трубы ведёт непосредственно в бывший ресторанно-гостиничный комплекс «Царская охота» в Авдеевке. На тот момент «Охота» представляла собой мощный укрепрайон, максимально готовый к длительной обороне. И взять его «в лоб» можно было только ценой жизни большого количества штурмовиков. Поэтому появился вариант с трубой. Но сразу его использовать не получилось.

И на то было несколько веских причин. Во-первых, диаметр трубы едва превышал один метр. Соответственно, российские солдаты, идущие в тыл противника, не могли взять с собой тяжёлое вооружение. Пришлось ограничиться только стрелковым и облегчённым вариантом брони. А это вызывало опасение на счёт успеха операции.

Во-вторых, труба на протяжении нескольких лет была заброшена. Её никто не чистил. Соответственно, в ней скопился самый разнообразный мусор. Осложняло её использование наличие воды и токсичных газов. Специалисты выявили наличие углекислого газа, метана и аммиака. Находиться там было слишком опасно из-за риска отравления штурмовиков.

В-третьих, противник находился в непосредственной близости от выхода. Соответственно, любые работы по устранению завалов и созданию вентиляции мог бы заметить.

Началась тщательная и детальная проработка спецоперации. Вариантов было немного, а упор сделали на максимальную конспирацию. Известно, что несколько месяцев бойцы потратили на устранение завалов в трубе, параллельно проводя проверку её состояния. Затем были пробурены специальные вентиляционные отверстия, чтобы минимизировать риск отравления из-за токсичных газов. При этом работать приходилось руками, без специальной техники. Появление условного трактора или бульдозера могло вызвать подозрение у противника. Но и ручной труд всё равно сопровождался громкими звуками. Поэтому, чтобы отвлечь внимание солдат ВСУ, во время работы по их позициям била артиллерия.

Летом 2023 года путь был свободен. Но на штурм не отважились, поскольку решить проблему с количеством свежего воздуха в подземелье не удалось. Пока продумывались варианты, наступила осень. Трубу затопило ледяной водой. Пришлось ждать зимы. В январе 2024 года трубу осушили. И 17 числа штурмовики отправились выполнять задание.

Первым шли 150 разведчиков. Пару километров, которые разделяли российские позиции и позиции противника, они преодолели за несколько минут. И бойцы оказались в тылу охранников «Царской охоты». Блестяще проявили себя сапёры, которые быстро и тихо сумели обезвредить минные заграждения. Ликвидировав часовых, штурмовики атаковали вражеский плацдарм. Часть гарнизона сдалась без боя, но другие солдаты оказали сопротивление. На помощь разведчикам пришли бойцы из подразделения «Ветераны». Следом по «Царской охоте» точечно начала отрабатывать артиллерия. Операция завершилась успешно. Мощный укрепрайон был взят.

Однако на протяжении нескольких дней солдаты ВСУ пытались его отбить. Но у них ничего не получилось. И 20 января противник официально признал потерю «Царской охоты». А российские бойцы после успеха начали штурм микрорайона «9-й квартал», что в южной части Авдеевки. Комплекс многоэтажных домов играл важную роль и без его захвата невозможно было установить контроль над городом.

Освобождение Авдеевки и продвижение вперед

17 февраля 2024 года Авдеевка официально была освобождена. И президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин лично поздравил военных с успехом. Так же он отправил телеграмму Мордвичёву, в которой отметил военные части, отличившиеся в битве за Авдеевку:

 30-я отдельная мотострелковая бригада 2-й армии;

 35-я отдельная мотострелковая бригада, 55-я отдельная мотострелковая бригада (горная), 74-я отдельная мотострелковая бригада 41-й армии;

 1-я отдельная мотострелковая бригада, 9-я отдельная мотострелковая бригада, 114-я отдельная мотострелковая бригада, 1454-й мотострелковый полк, 10-й танковый полк 1-го армейского корпуса;

 6-й танковый полк, 80-й танковый полк, 239-й танковый полк 90-й танковой дивизии;

 добровольческая бригада «Ветераны», сформированная в 2022 года из ополченцев, сражавшихся с ВСУ в составе 1-го армейского Донецкого корпуса народной милиции ДНР.

Сам командующий группировкой «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев удостоен звания Героя Российской Федерации.

Министерство Обороны Российской Федерации в тот же день сообщило, что группировка войск «Центр» после успеха в Авдеевке смогла освободить территорию в 32 квадратных километра.

Освобождение Авдеевки имело важную роль:

 Линия фронта отодвинулась от Донецка. Соответственно, теперь российские артиллеристы смогут более уверенно и успешно вести контрбатарейную борьбу с противником.

 Сам Донецк превратился в более трудную цель для обстрелов обычными артиллерийскими орудиями.

 Перед российской армией открылись оперативные перспективы для дальнейшего освобождения Донбасса. Поскольку Авдеевка являлась самый значимым и укреплённым городом, находящимся под контролем ВСУ на той территории.

После освобождения города российские войска двинулись сразу в нескольких направлениях: Работино (Запорожская область), Купянск (Харьковская область), а также под Артёмовск.

Тем временем фронт сместился на линию Ласточкино-Северное. Уже 18 февраля российские войска закрепились в части села Ласточкино. Дальнейшее продвижение было затруднено плотным минированием территории. Поэтому пришлось действовать аккуратно, осторожно. Однако всего через 4 дня ВСУ вынуждены были снова отступить в сторону Орловки. На помощь российской пехоте пришла авиация. Несколько дней бомбардировщики били по участку Ласточкино-Тоненько-Северное. 24 февраля Ласточкино было освобождено.

Затем наступление российской армии вновь немного замедлилось. Солдатам пришлось заниматься зачисткой и разминированием территорий. Однако, в самом конце февраля удалось совершить новый прорыв, добравшись до окраин Бердычей и Орловки. Завязались упорные бои. В первых числах марта российским бойцам удалось продвинуться в этих сёлах. Но затем пришлось уйти в оборону. Во-первых, ВСУ перебросили сюда очередные резервы. Во-вторых, под контролем противника находилось Очеретино, откуда плотным огнём работала артиллерия. Соответственно, оптимальным вариантом стало отбивать атаки противника, уничтожая всё новые и новые резервы, который Киев к этому моменту откровенно перестал жалеть.

Ближе к концу марта российские войска вновь начали уверенное продвижение. Солдатам ВСУ пришлось бросать старые позиции и уходить на новые. Из-за этих смещений войска вынуждены были пришлось менять укрепления и в Семёновке, поскольку они также оказались под ударом. За Бердычами, Орловкой и Семёновкой на протяжении нескольких десятков километров поля. Возводить там линию обороны сложно. Значит, солдатам противника придётся окопаться возле города Селидово.

Тактика «тысячи порезов» стала приносить плоды. ВСУ вынуждены перебрасывать резервы с одного фронта на другой, чтобы удержать линию обороны от краха. Это приводит к моральной и физической усталости живой силы врага.

В это время российская армия уверенно и настойчиво продолжает наступать. Подбираясь постепенно к другим важным целям.