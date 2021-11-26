СИНАЙСКИЙ Александр Сергеевич

Родился 10.06.1952 г. В Вооруженных Силах с 1969 года. В 1973 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище; в 1981 году – общевойсковой факультет Военно-политической академии имени В.И. Ленина (ВПА); в 1984 году – адъюнктуру, в 1992 году – докторантуру (кафедра международных отношений) ВПА. В 1993 году окончил Королевский колледж оборонных исследований (Лондон, Великобритания).

Кандидатская диссертация .: Борьба прогрессивных сил Великобритании против политики английского империализма (1952-1957 гг.)» (ВПА, 1984).

Докторская диссертация : Ядерная политика Великобритании (40-е – нач. 90-х гг.) (Там же, 1995).

Служил в должностях заместителя командира роты, батальона 2-й гвардейской Таманской дивизии; преподавал на кафедре международных отношений Военно-политической академии имени В.И. Ленина, был начальником кафедры Военного университета Министерства обороны РФ, заместителем начальника Военного университета по учебной и научной работе.

С 1992 года идет отсчет его военно-дипломатической службы. С 1999 года – секретарь Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств.

Академик Академии военных наук (1997). Академик РАЕН (1996).

Учитель : М.Е. Монин.

Область интересов : Геополитика, военные вопросы, ядерная политика Великобритании.

Сочинения: Диалектика политических и военных средств в защите государства. М., 1989;

Межд. военно-политические отношения: сущность и основы моделирования. М., 1992;

Ядерная политика Великобритании (40-е – нач. 90-х гг.). М., 1992;

Геополитика и национальная безопасность России. М., 1992;

Геополитические интересы России и военно-экон. безопасность. М., 1996;

История Отечества. М., 1997 (чл. авт. кол.);

История мировых цивилизаций. М., 1998 (чл. авт. кол.).