СИНАЙСКИЙ Александр Сергеевич
Родился 10.06.1952 г. В Вооруженных Силах с 1969 года. В 1973 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище; в 1981 году – общевойсковой факультет Военно-политической академии имени В.И. Ленина (ВПА); в 1984 году – адъюнктуру, в 1992 году – докторантуру (кафедра международных отношений) ВПА. В 1993 году окончил Королевский колледж оборонных исследований (Лондон, Великобритания).
Кандидатская диссертация.: Борьба прогрессивных сил Великобритании против политики английского империализма (1952-1957 гг.)» (ВПА, 1984).
Докторская диссертация: Ядерная политика Великобритании (40-е – нач. 90-х гг.) (Там же, 1995).
Служил в должностях заместителя командира роты, батальона 2-й гвардейской Таманской дивизии; преподавал на кафедре международных отношений Военно-политической академии имени В.И. Ленина, был начальником кафедры Военного университета Министерства обороны РФ, заместителем начальника Военного университета по учебной и научной работе.
С 1992 года идет отсчет его военно-дипломатической службы. С 1999 года – секретарь Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств.
Академик Академии военных наук (1997). Академик РАЕН (1996).
Учитель: М.Е. Монин.
Область интересов: Геополитика, военные вопросы, ядерная политика Великобритании.
Сочинения: Диалектика политических и военных средств в защите государства. М., 1989;
Межд. военно-политические отношения: сущность и основы моделирования. М., 1992;
Ядерная политика Великобритании (40-е – нач. 90-х гг.). М., 1992;
Геополитика и национальная безопасность России. М., 1992;
Геополитические интересы России и военно-экон. безопасность. М., 1996;
История Отечества. М., 1997 (чл. авт. кол.);
История мировых цивилизаций. М., 1998 (чл. авт. кол.).