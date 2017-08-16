Краткий курс истории. Русский побег из ада 16 августа 1996 года, после 378 дней, проведённых в плену в Кандагаре (Афганистан) в полной неизвестности, экипаж самолёта Ил-76ТД совершил на нём побег. Частная война После окончания в 1988 году Афганской войны СССР запретил поставки оружия, боеприпасов и топлива сторонам, участвующим в конфликте. Однако в 1990-е годы некоторые частные лица нанимали российские грузо-пассажирские самолёты для поставок вооружения и боеприпасов в различные горячие точки мира, в том числе в Афганистан. Чёрный ящик 3 августа 1995 года экипаж самолёта Ил-76ТД отправился по привычному маршруту в небе над Афганистаном, ранее благополучно совершив два аналогичных перелёта. На борту находились ящики с патронами, разрешёнными к... На чтение: 1 минута

16 августа 1996 года, после 378 дней, проведённых в плену в Кандагаре (Афганистан) в полной неизвестности, экипаж самолёта Ил-76ТД совершил на нём побег.

Частная война

После окончания в 1988 году Афганской войны СССР запретил поставки оружия, боеприпасов и топлива сторонам, участвующим в конфликте. Однако в 1990-е годы некоторые частные лица нанимали российские грузо-пассажирские самолёты для поставок вооружения и боеприпасов в различные горячие точки мира, в том числе в Афганистан.

Чёрный ящик

3 августа 1995 года экипаж самолёта Ил-76ТД отправился по привычному маршруту в небе над Афганистаном, ранее благополучно совершив два аналогичных перелёта. На борту находились ящики с патронами, разрешёнными к перевозке. Над Кандагаром самолёт был перехвачен истребителем движения «Талибан» (исламская террористическая группировка, запрещённая в РФ) с целью проверки груза. На аэродроме талибы нашли среди ящиков с боеприпасами для стрелкового оружия один-единственный ящик с запрещёнными к перевозке снарядами. Этот факт был использован для обоснования пленения экипажа.

В «сговоре» с самолётом

Проведя более года в плену, в тяжелейших условиях, экипаж решился на дерзкий побег. Сначала удалось убедить талибов в том, что самолёт время от времени надо осматривать и поддерживать в работоспособном состоянии, если они хотят его использовать. Первый побег был намечен на 10 июля 1996 года, но тогда на изготовке на аэродроме стоял истребитель. Во время техосмотра у Ила взорвалось колесо. Командир воздушного судна Владимир Шарпатов вспоминал: «Самолёт словно в заговор с нами вступил». Следующий техосмотр был намечен на 16 августа. Пленников уже собирались везти в тюрьму, как вдруг снова «заговор» – 200-килограммовое сменное колесо долго не желало устанавливаться. Так россияне выиграли время до молитвы талибов, когда с семью членами экипажа на борту остались только трое охранников. Пленники привели самолёт в движение и успели поднять его в воздух до того, как талибы спохватились… Отметим, что все эти события весьма правдиво отражены в российском фильме «Кандагар» режиссёра Андрея Кавуна.