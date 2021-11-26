КОЗЫРЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

КОЗЫРЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский государственный дея­тель.

Окон­чил МГИМО (1974 год). В 1974-1990 годах на различных долж­но­стях в Управ­ле­нии ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций МИД СССР . Министр иностранных дел РСФСР , с 25 декабря 1991 года - РФ (11 октября 1990 года - 5 января 1996 года).

Член Со­ве­та безо­пас­но­сти РФ (1993-1996 годы). Уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах, при­вед­ших к под­пи­са­нию Бе­ло­веж­ских со­гла­ше­ний 1991 года и соз­да­нию Со­дру­же­ст­ва Не­за­ви­си­мых Го­су­дарств. Спо­соб­ст­во­вал под­пи­са­нию До­го­во­ра об ог­ра­ни­че­нии стра­те­гических и на­сту­пательных во­ору­же­ний (1993 год, СНВ-2), дву­сто­рон­не­го со­гла­ше­ния о парт­нёр­ст­ве и со­труд­ни­че­ст­ве ме­ж­ду РФ и Ев­ро­пей­ским сою­зом (1994 год).