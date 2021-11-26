КОЗЫРЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
КОЗЫРЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский государственный деятель.
Окончил МГИМО (1974 год). В 1974-1990 годах на различных должностях в Управлении международных организаций МИД СССР. Министр иностранных дел РСФСР, с 25 декабря 1991 года - РФ (11 октября 1990 года - 5 января 1996 года).
Член Совета безопасности РФ (1993-1996 годы). Участвовал в переговорах, приведших к подписанию Беловежских соглашений 1991 года и созданию Содружества Независимых Государств. Способствовал подписанию Договора об ограничении стратегических и наступательных вооружений (1993 год, СНВ-2), двустороннего соглашения о партнёрстве и сотрудничестве между РФ и Европейским союзом (1994 год).