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О лекторе

Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. Съезды народных депутатов СССР. 2. Подъем гражданских движений и возникновение многопартийности. 3. Кризис межнациональных отношений. 4. Распад социалистического лагеря. 5. Победа оппозиции в РСФСР и других республиках. Ликвидация монополии на власть КПСС. 6. Обострение социально-политической борьбы и Августовский политический кризис. 7. Распад СССР.

Аннотация

Лекция посвящена ситуации в СССР в 1989–1991 гг. В 1989 гг. Горбачев и его сторонники фактически потеряли лидерство в Перестройке. Их позиции ослабевали как в партии, где усилились сторонники скорейшего прекращения реформ, так и в обществе, где демократическая оппозиция выдвигала требования как можно более радикальных и глубоких преобразований. В марте 1990 г. союзный парламент избрал Горбачева президентом СССР. В мае 1990 г. Ельцин возглавил Верховный совет РСФСР, а в июне 1991 г. был избран президентом РСФСР. 12 июня 1990 г. Съезд народных депутатов РСФСР принял решение о суверенитете России. Таким образом, в СССР образовалось два центра власти. С монополией на власть КПСС было покончено. В СССР возникла многопартийность — создавались политические партии и организации с различными идеологиями.

В 1990–1991 гг. национальное движение в республиках получило поддержку части коммунистической номенклатуры, стремившейся к самостоятельности от союзного центра и руководства КПСС во главе с Горбачевым. Республики проводили политику «суверенитета», установления регионального контроля за экономикой и ресурсами. Это привело к тому, что экономические связи в СССР стали распадаться. Без поддержки СССР в 1989 г. пали коммунистические режимы в Восточной Европе, что привело к распаду Варшавского договора и СЭВ.

После провала переговоров о совместном проведении экономической реформы обострились отношения между российским руководством во главе с Б. Ельциным и союзным руководством во главе с М. Горбачевым. После массовых митингов и забастовок М. Горбачев согласился на подписание нового Союзного договора, выработанного им совместно с экспертами и президентами республик. Но подписание этого договора было сорвано выступлением членов ГКЧП, стремившихся сохранить широкие полномочия союзных органов власти. Поражение ГКЧП резко ослабило союзные органы власти и усилило президентов республик. Воспользовавшись ситуацией, ряд республик провозгласили независимость, хотя переговоры о сохранении союзного государства продолжались. Но в декабре 1991 г. руководители России, Украины и Белоруссии подписали Беловежское соглашение о роспуске СССР. Это соглашение было поддержано президентами других республик, и СССР прекратил существование.

Вопросы по теме лекции

1. Почему стачка шахтеров произошла после Первого съезда народных депутатов СССР, а не до него? 2. Почему «День России» отмечается 12 июня? В честь какого события установлен этот праздник? 3. Почему многопартийность в СССР не могла возникнуть в первой половине 80-х гг.? Какая партия, возникшая во время Перестройки, существует и сейчас? 4. Почему часть коммунистической номенклатуры вступила в борьбу против центральной власти СССР? 5. Почему произошло падение коммунистических режимов в Восточной Европе в 1989 г.? 6. Почему в 1990 г. лидеры СССР и РСФСР не смогли прийти к соглашению о проведении экономической реформы? 7. В чем заключаются причины поражения ГКЧП? 8. В чем заключались причины распада СССР? Какие из них были объективными, а какие — субъективными, зависящими от решений конкретных исторических личностей?

Литература

Безбородов А., Елисеева Н., Шестаков В. Перестройка и крах СССР. 1985–1993. СПб., 2010. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М., 1997. Горбачев М.И. Жизнь и реформы. М., 1995. Горбачев — Ельцин. 1500 дней политического противостояния. М., 1992. Медведев Р. Советский Союз. Последние годы жизни. М., 2009. Жирохов М. Семена распада: войны и конфликты на территории бывшего СССР. С-Пб., 2012. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991 гг. М., 1998. Рыжков Н.И. Перестройка: история предательств. М., 1992. Современная Россия (1985–2010): Хрестоматия по истории. М., 2014. Союз можно было сохранить. М., 1995. Черняев А.С. Шесть лет с Горбачевым. М., 1991. Шубин А.В. Преданная демократия. Перестройка и неформалы. 2006. Шубин А.В. Парадоксы перестройки: неиспользованный шанс СССР. М., 2005.