11 класс | История России

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

МЕДВЕДЕВ Р.

Как это было? Какие причины смогли разорвать сильное и большое государство? Действительно ли существовали неразрешимые политические, экономические и социальные противоречия? Можно ли было предотвратить распад СССР? События, которые привели к распаду СССР и КПСС, Рой Медведев наблюдал очень внимательно. Работу над этой книгой он продолжал с небольшими перерывами почти семнадцать лет. Она основана не только на документах и многочисленных воспоминаниях участников этих событий, но и на собственных впечатлениях, встречах и беседах знаменитого историка.