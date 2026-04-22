Появление многопартийности в России в 1989-1991 гг. Возникновение многопартийности в России в 1990-е связано с общей тенденцией, порождённой реформами Горбачёва и его команды, так как до начала "перестройки и гласности" реальных политических объединений, не подотчётных КПСС, в СССР быть не могло: в Конституции СССР была закреплена однопартийность всего государства. Но начавшись с "дискуссионных клубов" и "народных фронтов" демократизация вскоре начала принимать партийные формы.

Возникновение многопартийности в России в 1990-е связано с общей тенденцией, порождённой реформами Горбачёва и его команды, так как до начала "перестройки и гласности" реальных политических объединений, не подотчётных КПСС, в СССР быть не могло: в Конституции СССР была закреплена однопартийность всего государства. Но начавшись с "дискуссионных клубов" и "народных фронтов" демократизация вскоре начала принимать партийные формы.

Либерально-демократическая партия СССР (ЛДПСС, нынешнее название - ЛДПР). Среди основателей - Владимир Богачёв , Станислав Жебровский , Владимир Жириновский , Лев Убожко и другие. Первый съезд партии прошёл 31 марта 1990 года, таким образом ЛДПСС стала второй зарегистрированной легальной партией в СССР после КПСС. По взглядам своим партия, разумеется, не является ни либеральной, ни демократической, а скорее националистической и популистской (чего стоит её лозунг "Мы – за бедных. Мы – за русских"). При этом ряд экспертов отмечают, что своим демонстративным радикализмом партия, напротив, помогает маргинализировать "русскую тему" и при этом практически всегда голосует солидарно с властью.

Всё это, а также согласно воспоминаниям главы Пятого управления КГБ СССР Филиппа Бобкова и "архитектора перестройки" Александра Яковлева, породило версию, что ЛДПСС создана была КГБ как партия-спойлер либеральных движений. Это привело к тому, что на созванном 6 октября 1990 года, по инициативе учредителя партии Богачёва 2-й (чрезвычайный) съезд ЛДПСС исключил Жириновского из партии "за сотрудничество с КГБ". Впрочем, Минюст СССР ожидаемо этот съезд не признал, а через два дня, сам Богачёв и его сторонники были исключены из партии.

"Демократический союз" (председатель – Валерия Новодворская) - создан в 1988 года. Партия выступала с радикальными для своего времени требованиями: за партийно-парламентскую политическую систему западного образца, полную независимость прессы и профсоюзов, многоукладную экономику, сочетавшую разные формы собственности, за безусловный приоритет прав личности перед интересами государства и общества. При этом Демсоюз использовал эпатажную тактику: несанкционированные акции, заканчивающиеся потасовками с милицией, сожжение портретов Горбачёва, угрозами в адрес партийного руководства. Тем не менее, партию терпели, ибо Горбачёву был нужен на Западе имидж "свободы мнений".

Событием, запустившим "многопартийность", стали выборы в I Съезд народных депутатов СССР (26 марта 1989 г.): избирательная кампания послужила мотивом для консолидации различных общественных сил для попадания их представителей во власть. Принятый 29 октября 1989 года закон "Об изменениях и дополнениях Конституции РСФСР" предусматривал избрание Съезда народных депутатов РСФСР (1068 чел.) и депутатов нижестоящих Советов. Поскольку у власти всё ещё оставалась КПСС, различные политические течения готовы были "дружить против общего врага", полагая главным средством борьбы за власть максимальную суверенизацию РСФСР. На сцене появляются следующие основные партии:

"Демократическая Россия" – по сути электоральный блок антикоммунистической оппозиции (отметим, что многие организации-учредители и центральные фигуры этой организации в современной России признаны иностранными агентами). В программных целях:

провозглашение суверенитета РСФСР;

регулируемая рыночная экономика;

отмена 6-й статьи Конституции о "руководящей и направляющей роли КПСС";

многопартийная система;

принятие закона "О печати" (который означал ничем не ограниченную свободу слова);

введение гражданского контроля над силовыми структурами;

передача земли в частную собственность или бессрочную аренду тем, кто её обрабатывал.

Партия имела поддерживающее её одноименное общественное движение.

Уже на выборах в марте 1990 г. поддерживаемые блоком "Демократическая Россия" кандидаты получили около трети мандатов на Съезде народных депутатов РСФСР, одержали победу на выборах в городские Советы Москвы, Ленинграда и ряда других городов. Это позволило добиться избрания Бориса Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР уже на I Съезде народных депутатов, а также отмены 6-й статьи Конституции РСФСР, принятия Декларации "О государственном суверенитете РСФСР". Вместе с этим был принят и ряд документов о де-партизации органов государственной власти (т.е. исключения КПСС из процесса управления страной).

Демократическая партия России (ДПР ) – в период 1991-93 годов вторая по численности после КПСС партия (насчитывала от 25 до 50 тысяч членов). Председатель – Николай Травкин. Видные активисты - Г. Каспаров (ныне иноагент), А. Мурашов, а также личный уполномоченный Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис. В январе 1991 года под давлением региональных отделений ДПР, её председатель Н. Травкин был вынужден присоединиться к коалиции "Демократическая Россия". Программными целями ДПР было удаление коммунистов от власти через победу на выборах демократических сил, а также децентрализация государственного управления, рыночной экономики (но "без снижения уровня жизни"), передача крестьянам права собственности на землю, деидеологизация науки, культуры и образования, а также консолидация общества на основе "общечеловеческих ценностей" и "приоритета прав личности". При этом при всей схожести задач с "Демократической Россией", ДПР, в отличие от неё, выступала против дезинтеграции СССР. Более того, совместно с "Российским христианским демократическим движением" и "Конституционно-демократической партией" (Партией народной свободы) – ДПР уже на втором своём съезде в апреле 1991 года заявила о создании Конструктивно-демократического блока "Народное согласие". Блок выступал против развала СССР (через построение "союзного демократического государства") и против дискриминационной политики в отношении русских, проводимой в ряде национальных республик.

Социал-демократическая партия России (СДПР) – создана в мае 1990 года. Пыталась реализовать "левые" идеи, но не в коммунистическом, а социал-демократическом варианте, увязывая социальную справедливость с идеями свободы и даже с христианскими ценностями. Руководилась тремя сопредседателями (Павел Кудюкин, Александр Оболенский и Олег Румянцев). Целями провозглашались:

парламентаризм,

реформаторство и социальное партнерство,

деидеологизация государства и всех его структур,

развитие гражданского общества,

"самоорганизация населения",

провозглашение и реализация суверенитета РСФСР с последующим преобразованием её из федерации в конфедерацию.

Также целью провозглашалось формирование нового среднего класса и создание "системы социального партнерства" между работниками и работодателями. Переход к рыночной экономике планировался "плавным". Осенью 1990 г. СДПР вступила в "ДемРоссию" на правах коллективного члена.

Республиканская партия РФ (РПРФ). Возникла на базе "Демократической платформы в КПСС". Первые сопредседатели - народные депутаты Владимир Лысенко, Степан Сулакшин и Вячеслав Шостаковский. Идеологически была близка к СДПР. Выступала за декоммунизацию всех сфер жизни, приоритет личных прав и свобод, легализацию частной собственности (в том числе на землю) и свободу хозяйственной деятельности. Кроме того – фактически выступала за дезинтеграцию СССР: роспуск союзного парламента и правительства с заменой его межреспубликанским кабинетом министров. А также – за "демилитаризация экономики" и сокращение оборонных расходов.

Некоторые партии заимствовали дореволюционные наименования. Например, появившаяся в мае 1990 г. Партия народной свободы (КДП-ПНС ), объявившая себя преемницей Конституционно-демократической партии (кадеты) и даже принявшая с незначительными изменениями её программу 1917 года. Председателем новой партии стал физик Михаил Астафьев. Целями партии объявлялись:

формирование "социально ориентированного рынка" (?!),

гармоничному взаимодействии частной и государственной экономики,

сведение госрегулирования к "косвенным методам экономического регулирования",

поддержка созидательного национального предпринимательства, приоритет закона над властью,

построение правового государства и гражданского общества.

При этом партия выступала против дезинтеграции СССР - за сохранение его как обновленного союзного государства.

При всем плюрализме и пестроте «новообразований», появившихся на волне политической свободы, всех их объединяло одна важная черта: все новые партии поддерживали "оппозиционера" Бориса Ельцина, выступали против КПСС и за "рыночную экономику" (каждая в своём понимании). Главным расхождением являлась их позиция по сохранению СССР.