11 класс | История России

ТАЙНЫ ЛУННОЙ ГОНКИ. СССР И США. СОТРУДНИЧЕСТВО В КОСМОСЕ

КАРАШ Ю.

В книге доктора наук (Ph.D.) США по специальности «Космическая политика и международные отношения», кандидата исторических наук (АН СССР), магистра внешней политики Высшей школы международных исследований им. Пола Нитце при университете им. Джонса Гопкинса (США), члена-корреспондента Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Ю. Ю. Караша всесторонне исследуется проблема противостояния и сотрудничества СССР и США в реализации величайшего инженерного замысла XX века — экспедиции людей на Луну. Автор приводит множество малоизвестных фактов, которые позволяют понять подоплеку произошедших событий.