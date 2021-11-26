ЖУКОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

ЖУКОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - русский писатель, переводчик, литературовед.

Ро­дил­ся в се­мье ин­же­не­ра-неф­тя­ни­ка. В 1944-1945 годах уча­ст­во­вал в Великой Отечественной вой­не . Окон­чил Во­енный институт иностранных язы­ков в Мо­ск­ве (1954). В середине 1950-х годов вы­сту­пил как пе­ре­во­дчик серб­ской (Б. Ну­шич, М. Гли­шич), английской (Дж. Гол­су­ор­си, Г. Уэллс и др.) и американской (Дж. Стейн­бек, Р. Брэд­бе­ри и др.) ли­те­ра­тур; за­ни­мал­ся про­бле­ма­ми ма­шин­но­го пе­ре­во­да (книга «Пе­ре­во­дчик, ис­то­рик, по­эт? Сло­во те­бе, ма­ши­на!», 1965). Ав­тор био­гра­фий про­то­по­па Ав­ва­ку­ма , А.К. Тол­сто­го, Б.В. Са­вин­ко­ва, В.В. Ве­ре­ща­ги­на, М.Д. Ско­бе­ле­ва, И.В. Под­дуб­но­го и др.; ра­бот об ис­то­рии био­гра­фического жан­ра («Био­гра­фия био­гра­фии», 1980), о пе­ре­во­дче­ском искусстве («Мы - пе­ре­во­дчи­ки», 1977) и др.

Сочинения:

За­га­доч­ные пись­ме­на. М., 1962;

Ог­не­паль­ный. М., 1979; Вла­ди­мир Ива­но­вич. М., 1981;

Порт­ре­ты. М., 1984. Т. 1–2;

Та­ин­ст­вен­ные встре­чи. М., 1992;

Рус­ские био­гра­фии. М., 2003.