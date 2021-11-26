ЖАЛАКЯВИЧЮС Витаутас Прано

Литовский режиссёр, сценарист, народный артист РСФСР , народный артист Литовской ССР.

В 1948–50 учил­ся в Кау­нас­ском ун-те. В 1956 окон­чил ре­жис­сёр­ский ф-т ВГИКа (мас­тер­ская М. Э. Чиа­у­ре­ли). В 1961–74 и в 1980–89 худ. рук. Ли­тов­ской ки­но­сту­дии, с 1990 худ. рук. «Сту­дии 2000»; внёс зна­чит. вклад в ста­нов­ле­ние нац. ки­но­шко­лы. Уже в ди­плом­ной ра­бо­те (ко­рот­ко­мет­раж­ном ф. «Уто­п­лен­ник» по но­вел­ле П. Цвир­ки, 1957) про­явил­ся ин­те­рес Ж. к про­шло­му Лит­вы, к ли­тов. лит-ре, свое­об­ра­зию нац. ми­ро­вос­прия­тия. Не имея воз­мож­но­сти реа­ли­зо­вать все свои по­ста­но­воч­ные за­мыс­лы, соз­да­вал сце­на­рии для др. ре­жис­сё­ров: «Чув­ст­ва» (1968, по ро­ма­ну «Чёр­тов кряж» Э. Ли­ва), «Да бу­дет жизнь!» (1970), «Чёр­то­во се­мя» (1980, по но­вел­лам Цвир­ки), «Факт» (1982), те­ле­се­ри­ал «Ма­рюс» (1990, по мо­ти­вам ро­ма­на «Се­но­кос» К. Аль­ме­на­са). Эти кар­ти­ны, как и собств. филь­мы Ж. («Адам хо­чет быть че­ло­ве­ком», 1959; но­вел­ла «Жи­вые ге­рои» в од­но­им. филь­ме, 1960; «Хро­ни­ка од­но­го дня», 1964; «Вос­крес­ный день в аду», 1988, при уча­стии А. Гри­кя­ви­чю­са и А. Кви­ри­ка­шви­ли), от­ра­жа­ют про­бле­му са­мо­иден­ти­фи­ка­ции как все­го ли­тов. на­ро­да, так и его отд. пред­ста­ви­те­лей, осо­бен­но в мо­мен­ты ис­то­рич. ис­пы­та­ний, ко­гда не­об­хо­ди­мо сде­лать един­ст­вен­но пра­виль­ный вы­бор.

Од­но из луч­ших про­из­ве­де­ний ли­тов. ки­не­ма­то­гра­фа – ф. «Ни­кто не хо­тел уми­рать» (1965; Гос. пр. СССР, 1967). Соз­дан­ный в при­клю­ченч. жан­ре и, ка­за­лось бы, по­ли­ти­че­ски вы­дер­жан­ный «со­вет­ский вес­терн» о борь­бе «лес­ных брать­ев» про­тив ус­та­нов­ле­ния ком­му­ни­стич. ре­жи­ма в по­сле­во­ен­ной Лит­ве вскры­ва­ет не­раз­ре­ши­мую эк­зи­стен­ци­аль­ную кол­ли­зию лич­но­го и со­ци­аль­но­го, ин­ди­ви­ду­аль­но­сти и сис­те­мы.

Не ог­ра­ни­чи­ва­ясь нац. рам­ка­ми, Ж. сни­мал филь­мы о по­ли­тич. ме­та­мор­фо­зах в Лат. Аме­ри­ке («Это слад­кое сло­во – сво­бо­да!», 1973, Гл. пр. Мкф в Мо­ск­ве; «Кен­тав­ры», 1979). В про­из­ве­де­ни­ях ми­ро­вой лит-ры его при­вле­кал бес­по­щад­ный ана­лиз че­ло­ве­че­ских стра­стей, скры­тых мо­ти­вов по­ве­де­ния лю­дей в ча­ст­ной или об­ществ.-по­ли­тич. жиз­ни (т/ф «Ава­рия» по Ф. Дюр­рен­мат­ту , 1975; филь­мы «Рас­сказ не­из­вест­но­го че­ло­ве­ка» по А. П. Че­хо­ву, 1981; «Зверь, вы­хо­дя­щий из мо­ря» по по­вес­ти «На­вод­не­ние» Е. И. За­мя­ти­на, 1992; а так­же сце­на­рий к ф. «По­весть не­по­га­шен­ной лу­ны» по по­вес­ти Б. А. Пиль­ня­ка, по­ста­нов­ка Е. В. Цым­ба­ла, 1990). Сре­ди др. филь­мов: «По­ка не позд­но» (1958, совм. с Ю. М. Фо­гель­ма­ном), «Чу­жие» (1962, Ж. – худ. рук.), «Из­ви­ни­те, по­жа­луй­ста» (1983), «Ис­по­ведь его же­ны» (1984, Ж. – ав­тор сце­на­рия, реж. А. Гри­кя­ви­чюс; Гос. пр. Ли­тов. ССР, 1984). В 1977–1978 вёл мас­тер­скую при­клю­ченч. филь­ма на Выс­ших кур­сах сце­на­ри­стов и ре­жис­сё­ров в Мо­ск­ве.

Сочинения:

Раз­ные сло­ва об им­пуль­сах ки­но­твор­че­ст­ва и о по­ис­ках жи­вых цве­тов. М., 1969;

Это слад­кое сло­во – сво­бо­да! М., 1973 (совм. с В. И. Ежо­вым); As nezinau... Vilnius, 1997.

Иллюстрации:

В. П. Жа­ла­кя­ви­чюс. Кадр из филь­ма «Ни­кто не хо­тел уми­рать». 1965.

Автор статьи: С. В. Куд­ряв­цев.