ВОЛОБУЕВ Павел Васильевич

Историк.

Участник Великой Отечественной войны . Окончил исторический факультет МГУ (1950). Кандидатская диссертация: «Монополии и топливный “голод” в России в 1911-1914 гг.» (МГУ, 1953). Докторская: «Экономическая политика Временного правительства» (МГУ, 1963). Профессор (1970). Член-корр. (1970), академик (1990) АН СССР.

Ассистент МГУ (1953). Инструктор отдела науки и культуры ЦК КПСС. Старший научный сотрудник (1956-65), заведующий сектором по написанию «Истории СССР» (1966-68) Института истории АН СССР. В 1965 читал лекции по истории СССР в Гаване. Заместитель директора (1969-70), директор (1970-74) Института истории СССР АН СССР. В связи с разгромом т.н. «нового направления» был отстранен от должности.

Научный сотрудник Института истории естествознания и техники АН СССР (1974-1990). Главный научный сотрудник ИРИ РАН (1990-97). Председатель Научного совета АН СССР (РАН) «История революций в России». С 1990 президент Международной комиссии по истории Октябрьской революции при Международном комитете исторических наук. Президент Российской ассоциации историков Первой мировой войны (1993-97).

Центральной проблемой научного творчества историка являлась революция 1917 года. Будучи одной из главных фигур в т.н. «новом направлении» в советской исторической науке, признавал многоукладность российской экономики и общества начала XX в., а также непосредственное влияние этого фактора на кризис государства и падение самодержавия. Считал, что экономическая политика Временного правительства стала одной из причин Октябрьской революции . Большой резонанс в годы Перестройки вызвала его монография «Выбор путей общественного развития: теория, история, современность» (М., 1987), в которой в противовес примитивному детерминизму подчеркивалась роль исторических альтернатив в историческом процессе.

Сочинения:

Экономическая политика Временного правительства. М., 1962;

Пролетариат и буржуазия в России 1917 года. М., 1964;

Академик П.В. Волобуев. Неопубликованные работы. Воспоминания. Статьи. М., 2000.