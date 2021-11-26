ВИГАСИН Алексей Алексеевич

Родился в 1946 г. Окончил исторический факультет МГУ по кафедре истории древнего мира.

Профессор , заведующий кафедрой истории Южной Азии Институт стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова

Область интересов : Источниковедение, социальная и политическая история Древней Индии, история индологии.

Сочинения: Артхашастра: проблема социальной структуры и права. М., 1984;

История и культура Древней Индии: Тексты. М. 1990.

Изучение Индии в России (очерки и материалы): Изд-во Степаненко м., 2008 - 544 с.

История древнего мира. М: Просвещение,2012 - 304 с.