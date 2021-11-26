ТРОИЦКАЯ Лариса Михайловна

Родилась 11.06.1953, г. Казань. Окончила историко-филологический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина (1975).

Кандидатская диссертация : «Прогрессистское» направление в современной буржуазной историографии США и проблемы ранней американской истории (концепции М. Дженсена и Дж. Т. Мэйна) (Казань, 1979).

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН.

Ответственный секретарь «Американского ежегодника», редактор-координатор журнала "The Journal of American History" (США), член редколлегии альманаха «Размышления о Канаде». Член Российской ассоциации историков-американистов Член Organization of American Historians

Область интересов : История США первой половины XIX в., история Русской Америки, американская историография.

Сочинения:

Современные историки-“прогрессисты” М. Дженсен и Дж. Т. Мэйн и проблемы ранней американской истории // Американский ежегодник 1981. М.: Наука, 1981. С. 143–159.

Вопросы ранней американской истории в журналах “Америкэн хисторикал ревью” и “Джорнел оф Америкэн хистори” (1970–1980) // Американский ежегодник 1983. М.: Наука, 1983. С. 237–253.

“Пасифик Хисторикэл Ревью” (1971–1981 гг.) // Новая и новейшая история. М., 1984. С. 209–216.

Орегонская проблема в американо-английских отношениях в 40-х годах XIX в. (краткий обзор литературы) // Американский ежегодник 1986. М.: Наука, 1986. С. 160–168.

Некоторые аспекты проблемы торговли США с Великобританией (1815–1860) // Американский ежегодник 1987. М.: Наука, 1987. С. 225–242.

Проблема тарифов в торговле США с Великобританией (18161828) // Американский ежегодник1988. М.: Наука, 1988. С. 223–239.

Ч. Диккенс и Фр. Марриат: два взгляда на американскую действительность // Американский ежегодник 1989 / Отв. ред. академик Н.Н. Болховитинов. М.: Наука, 1990. С. 122–143.

Американцы открывают мир и Америку // Американский ежегодник 1993. М.: Наука, 1994. С. 133–150.

Англо-американские отношения и Орегонская проблема (1815–1846) // История внешней политики и дипломатии США, 1775–1877 / Отв. ред. академик Н.Н. Болховитинов. М.: Междунар. отношения, 1994. С. 179–200.

Некоторые социально-политические проблемы США 1830-х гг. в восприятии Гарриэт Мартино (Англия) // Европейский либерализм в новое время: Теория и практика / Отв. ред. С.П. Пожарская. М.: ИВИ РАН. 1995. С. 184–192.

Америка капитана Марриата // Восприятие США по обе стороны Атлантики / Под ред. В.А. Коленеко. М.: ИВИ РАН, 1997. С. 56–72.

История Русской Америки на страницах “Иркутских епархиальных ведомостей” // Американский ежегодник 1997. М.: Наука, 1997. С. 163–176.

Основание постоянных поселений на Северо-Западе Америки. Деятельность Г.И. и Н.А. Шелиховых // История Русской Америки, 1732–1867: В 3 т. / Под общ. ред. академика Н.Н. Болховитинова. М.: Междунар. отношения, 1997–1999: Т. 1. Основание Русской Америки, 1732–1799. М., 1997. С. 109–153. (в соавторстве с А.Ю. Петровым).

Гостьи “брата Джонатана”: США в 1820–1830-х годах глазами британских путешественниц // Американская цивилизация как исторический феномен. Восприятие США в американской, западноевропейской и русской общественной мысли / Отв. ред. академик Н.Н. Болховитинов. М.: Наука, 2001. С. 295–338.

“Визит старой дамы”: Фрэнсис Троллоп об американцах в Америке (1827–1831) // Размышления об Америке. Исторический альманах / Отв. ред. В.А. Коленеко. Вып. 1. М.: ИВИ РАН, 2001. С. 52–101.

Русская Америка на берегах Москвы-реки (XVIII–первая четверть XIX в.). По материалам Центрального исторического архива Москвы // Русское открытие Америки. Сб. статей, посвященный 70-летию академика Николая Николаевича Болховитинова. М.: РОССПЭН, 2002. С. 402–411.

Американская одиссея английской актрисы: Фанни Кембл (Батлер) о США 1830-х годов // Американский ежегодник 2002. М.: Наука, 2004. С. 67–106.

США глазами американцев (по материалам журнала “The North American Review”, 1815–1830) // Американская проблематика в периодике XVIII–XX вв. / Отв. ред. В.А. Коленеко. М.: ИВИ РАН, 2004. С. 60–86.

Канадская проблематика в материалах русского периодического издания “Исторический, статистический и географический журнал, или современная история света” (1815–1830) // Размышления о Канаде. Историко-культурологический альманах / Под ред. д.и.н. В.А. Коленеко. М.: ИВИ РАН, Вып. 3. 2007. С. 39–60.

Американские военнопленные в Великобритании: “Дартмурская бойня” (1815 г.) // Американский ежегодник, 2011 / Отв. ред. В.В. Согрин. М.: Издательство “Весь Мир”, 2011. С. 101–123.

Вклад В.Л. Малькова в научную проблематику “Американского ежегодника” 1971–2010 // Многоликость целого: из истории цивилизаций Старого и Нового и Света. Сборник статей в честь Виктора Леонидовича Малькова. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2011. С. 12–19. (в соавторстве с Коленеко В.А.).