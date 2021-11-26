ТИХВИНСКИЙ Сергей Леонидович

Родился 01.09.1918, г. Петроград. Поступил на китайское отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета. На 4 курсе сдал экзамены экстерном (1938). В 1941 г. окончил экстерном китайское отделение Московского института востоковедения. Окончил аспирантуру Тихоокеанского института АН СССР.

Кандидатская диссертация : Внешнеполитические воззрения и практика Сунь Ятсена (Институт истории АН СССР, 1945).

Докторская диссертация : Движение за реформы в Китае в конце XIX в. и Кан Ювэй (Институт востоковедения АН СССР, 1953).

В 1938 году, сдав экстерном экзамены за IV курс ЛГУ, был направлен по комсомольскому набору на работу в НКИД СССР.

До 1957 года находился на дипломатической службе в Китае, Японии, Великобритании и на Генеральной Ассамблее ООН. Участник Великой Отечественной войны.

В 1957—1959 годах — заведующий отделом стран Азии Государственного комитета по культурным связям с заграницей при Совете министров СССР. Одновременно с 1958 года — профессор МГИМО, заведующий кафедрой истории стран Востока (1959—1963). Директор Института китаеведения АН СССР (1960—1961). В 1961—1963 годах заместитель директора Института народов Азии, в 1963—1964 годах — Института экономики мировой социалистической системы, с 1966 года — старший научный сотрудник Института востоковедения. Заведующий отделом Азии Управления планирования внешнеполитических мероприятий МИД СССР (1965—1975). С 1967 года имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

В 1968—1974 годах был членом Исполнительного совета ЮНЕСКО от СССР. Председатель Российского палестинского общества при АН СССР (1971—1978), главный редактор журнала «Новая и новейшая история» (1974—1982). С 1975 года — начальник Историко-дипломатического управления МИД СССР, член Комиссии по изданию дипломатических документов при МИД, в 1980—1986 годах — ректор Дипломатической академии. Председатель Национального комитета историков СССР (1980—1991).

Действительный член АН СССР с 29 декабря 1981 года, академик-секретарь Отделения истории АН СССР (1981—1987), председатель Центрального правления Общества советско-китайской дружбы (1985—1991).

В настоящее время — главный научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН, член бюро ОИФН РАН, советник Президиума РАН, почётный президент Ассоциации китаеведов.

Почётный председатель Национального комитета российских историков (с 1994) и Общества российско-китайской дружбы (с 2003). Почетный член АН Германии, Флорентийской академии дель арте дель десиньо, Королевской Шведской академии словесности.

Учителя : В.М. Алексеев, В.В. Струве, Г.В. Ефимов.

Область интересов : Всеобщая и отечественная история, историография, источниковедение, архивоведение. Новая и новейшая история Китая, Японии. История советско-японских и советско-китайских отношений.

Сочинения: Движение за реформы в Китае в конце XIX в. и Кан Ювэй. М., 1959 (2-е изд. – М., 1980);

Сунь Ят-сен. Внешнеполитические воззрения и практика. — М., 1964.

Сунь Ятсен – друг Советского Союза. М., 1966 (переизд. на англ, яз.);

История Китая и современность. М., 1976;

Курс на добрососедство и сотрудничество и его противники. Из истории нормализации отношений СССР с послевоен. Китаем. М., 1977 (под псевд. В. Н. Березин);

Потсдам – контуры послевоенного мира. М., 1985;

Китай и всемирная история. М., 1988;

Возвращение к Воротам небесного спокойствия (2002)

Возвращение к Воротам небесного спокойствия (2002)

Библиография: Список трудов академика АН СССР С. Л. Тихвинского / Сост. Волохова А.А.// Всемирная история и Восток. М., 1989. С. 276-287;

Труды и годы. К 80-летию акад. С.Л. Тихвинского: Биобиблиографич. указатель. М., 1998.