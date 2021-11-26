ЩАПОВА ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА

Советский и российский археолог. Доктор исторических наук (1983), профессор кафедры археологии исторического факультета МГУ (1992).

Родилась 23 мая 1930 года в Липецке. С отличием окончила кафедру археологии исторического факультета МГУ в 1953 году. В 1961 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Стеклянные изделия в древнем Новгороде». В 1983 году защитила докторскую диссертацию на тему «История стеклоделия в древности и средневековье (по материалам долины Нила, Ближнего Востока, Средиземноморья и Европы)». В 1988 году создала научный семинар «Морфология древностей», просуществовавший почти 20 лет, результаты деятельности которого отражены в серии коллективных монографий. Ветеран труда. Лауреат премии М.В. Ломоносова II степени за цикл работ в области археологии, истории стекла и древних производств. Член Ассоциации историков средних веков и раннего нового времени, Московского общества испытателей природы, международной Ассоциации «История и компьютер», персональный член международной Ассоциации по истории стекла, Международного общества по применению методов технических и точных наук в археологии при ЮНЕСКО и Совете Европы, член-корреспондент РАЕН и эксперт научных фондов.

Автор более 200 научных работ, в том числе 6 монографий. Подготовила 16 кандидатов наук. В область научных интересов входят славяно-русская археология, история древних производств, история стекла, естественнонаучные методы в археологии, методология и методика археологических исследований, использование компьютера в археологии. В ходе своих исследований создала систему описания древних вещей – морфологию древностей, создав тем самым еще одно направление в их изучении; разработала принципы интерпретации результатов анализов составов древнего стекла и алгоритмы решения задач по определению школы, места и времени изготовления стеклянных изделий с учетом химического состава стекла; химический состав стекла впервые был представлен в качестве диагностического признака школы.

Сочинения:

Стекло Киевской Руси. — Московский университет Москва, 1972. — С. 215.

Очерки истории древнего стеклоделия (по материалам долины Нила, Ближнего Востока и Европы). — Изд-во Моск. ун-та Москва, 1983. — С. 199.

Естественнонаучные методы в археологии. Учебное пособие. — Изд-во Моск. ун-та Москва, 1988. — С. 148.

Византийское стекло. Очерки истории. — Эдиториал УРСС Москва, 1998. — С. 288.

Введение в вещеведение: естественнонаучный подход к изучению древних вещей: Учебное пособие./ (Труды исторического факультета МГУ: Вып. 12, Сер. III, Instrumenta Studioram: 5). — Изд-во Моск. ун-та Москва, 2000. — С. 144.

Археологическая эпоха: хронология, периодизация, теория, модель. — КомКнига Москва, 2005. — С. 192.

Морфология украшений / Ю. Л. Щапова, Ю. А. Лихтер, Т. Г. Сарачева, Е. К. Столярова. — УКД Москва, 2006.

Материальное производство в археологическую эпоху. — Алетейя Санкт-Петербург, 2011. — С. 244.