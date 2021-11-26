СЕРОВА Ольга Васильевна

Родилась в 1936 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1959 г.

Каниддат исторических наук (1970), Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра по изучению истории религии и церкви Института всеобщей истории РАН .

Область интересов : Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX вв.

Сочинения: Италия и антигитлеровская коалиция. 1943 –1945 гг. М., 1973;

История Второй мировой войны. Т.V,VI, VIII, IX. 1975-1978 (чл. авт. кол.);

Отношения между Россией и Италией в конце XIX – начале XX вв. // Проблемы итальянской истории, 1978.