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СЕРОВА Ольга Васильевна
Родилась в 1936 г. Окончила исторический факультет МГУ в 1959 г.
Каниддат исторических наук (1970), Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра по изучению истории религии и церкви Института всеобщей истории РАН.
Область интересов: Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX вв.
Сочинения: Италия и антигитлеровская коалиция. 1943 –1945 гг. М., 1973;
История Второй мировой войны. Т.V,VI, VIII, IX. 1975-1978 (чл. авт. кол.);
Отношения между Россией и Италией в конце XIX – начале XX вв. // Проблемы итальянской истории, 1978.
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