САПОЖНИКОВА Галина Николаевна

Родилась в 1934 г. Окончила Московский государственный историко-архивный институт в 1957 г.

Кандидатская диссертация : Участие польских чехославацких югославских патриотов в движении сопротивления Германии (1943-1945) (1969).

Работала старшим научным сотрудником в Институте всеобщей истории РАН.

Область интересов : Антивоенные движения в Европе 1918-1939 гг.; Антифашистское движение 1933-1945 гг.

Сочинения: Узники концлагерей в борьбе против фашизма // Германский Ежегодник. 1970;

Антивоенное движение в странах Европы в межвоенный период. 1917-1939». М., «Наука», 1985. — 150 с.

Система гитлеровских концлагерей и антифашистская борьба // Historia magistra vitae: Межвузовский сб. Ставрополь, 2002.