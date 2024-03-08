РУТЕНБУРГ, ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Рутенбýрг, Виктор Иванович (29.10[11.11].1911, Москва — 06.05.1988, Санкт-Петербург), советский ученый-медиевист, историк итальянского Возрождения , член-корреспондент РАН. В 1927–1930 учился в Днепропетровском пединституте, затем преподавал историю в школах г. Сталино (ныне Донецк). В 1934 Р. поступил в ЛГУ и параллельно продолжал работу преподавателем истории. Р. изучал эсперанто и переписывался с энтузиастами этого языка за рубежом; в ходе репрессий, коснувшихся и Союза эсперантистов, он был арестован и провел в заключении около года (до июля 1939), затем продолжил учебу в университете. В годы Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 Р. работал в структурах по подготовке кадров Красной армии в Карелии и закончил вой­ну на Дальнем Востоке в звании подполковника. Затем поступил в аспирантуру, а в 1949 защитил кандидатскую диссертацию «Флорентийские компании XIV века: (из истории раннего капитализма)». С 1946 до конца жизни работал в Ленинградском отделении Института истории (ЛОИИ) АН СССР, где с 1965 возглавил группу (впоследствии отдел) всеобщей истории. В 1949 Р. защитил докторскую диссертацию на тему «Народные движения в городах Италии (XIV — начало XV в.)». С 1950 преподавал на кафедре Средних веков исторического факультета ЛГУ, в 1971 получил звание профессора, в 1976 был избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1987 стал лауреатом Государственной премии СССР. С 1977 возглавлял Комиссию по проблемам культуры Возрождения при Научном совете по истории мировой культуры АН СССР, с 1981 был ответственным редактором сборника «Средние века».

В круг интересов Р. входила история Италии в Средние века и раннее Новое время, прежде всего в эпоху Возрождения, история экономики и народных движений, история города. В своих исследованиях Р. оставался в рамках ортодоксального марксизма, вместе с тем ему был присущ широкий научный кругозор, терпимость к чужим мнениям, открытость к новациям, забота об учениках. В его творчестве наблюдается определенная эволюция от экономической и социальной проблематики к культурной в соответствии с веяниями времени. Под руководством Р. были опубликованы источники из Архива ЛОИИ (акты Кремоны и других итальянских коммун), он являлся также автором научно-популярных биографий Т. Кампанеллы и В. Ванини. Работы Р. пользовались международным признанием, его монографии переведены на итальянский и испанский языки, он был членом иностранных научных обществ.

Соч. : Очерк из истории раннего капитализма в Италии: флорентийские компании XIV века. М.–Л., 1951; Народные движения в городах Италии. XIV — начало XV века. М.–Л., 1958; Италия и Европа накануне нового времени (очерки). Л., 1974; Титаны Возрождения. Л., 1976 (2 изд. — 1991); Истоки Рисорджименто: Италия в XVII–XVIII веках. Л., 1980; Итальянский город от раннего средневековья до Возрождения: очерки. Л., 1987.

Лит. : Петров М. Т. , Фурсенко А. А. Памяти Виктора Ивановича Рутенбурга // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 21. Л., 1990. С. 305–315; Италия и Европа: Сборник памяти Виктора Ивановича Рутенбурга. СПб., 2014. М. А. Юсим.