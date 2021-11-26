РОЛОВА Александра Давыдовна

Родилась 16 ноября 1920 года в Угличе Ярославской области. Окончила ЛГУ в 1944 г.

Кандидатская диссертация : Социально-политическая борьба во Флоренции в 1527-1537 гг. и зарождение абсолютизма Медичи (1952).

Докторская диссертация : Флоренция и проблема экономического упадка Италии (втор. пол. XVI – нач. XVII вв.) (1959).

Начала свою трудовую деятельность в Центральном государственном историческом архиве Латвийской ССР, с 1 сентября 1946 года перешла на педагогическую работу в Рижском педагогическом институте.

В 1954 году, с ликвидацией факультета истории института, стала преподавать на факультете истории и филологии Латвийского государственного университета: старший преподаватель, в 1959 году – доцент, в 1978 году – профессор . Когда в 1975 году из кафедры всеобщей истории выделилась кафедра древней и средневековой истории стала руководителем этой кафедры.

Учителя : Е.B. Тарле, В.B. Мавродиным, М.A. Гуковским, Г.A. Гуковским, И.И. Иофф

Область интересов : Политические структуры в Италии в эпоху генезиса капитализма (XVI-XVIII вв.).

Сочинения: Период испанского владычества (вторая половина XVI в. по XVIII в.) /Очерки истории Италии. М., 1959 (Гл. 8);

Развитие капиталистических отношений (XVIII в.) / Очерки истории Италии. М., 1959 (Гл. 9);

Италия в XVIII в. / История Италии. М., 1970. Т.1;

Феодальная реакция и упадок Италии // История Италии. М., 1970. Т.1 (Гл. II);

Налоговая политика тосканских герцогов во второй половине XVI в. и в нач. XVIII в. – Средние века. 1977. Вып. 42;

Флорентийские хроники и дневники второй половины XVI в. как исторические источники // Проблемы источниковедения западноевропейского средневековья. – Л., 1979.